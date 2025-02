El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, acompañado por la secretaria de Deportes local, Jorgelina Bertoni, visitó el Polideportivo Alberto Balestrini de Lomas del Mirador, una de las 12 sedes en las que se desarrollaron las Colonias de Verano municipales.



En esta oportunidad, las chicas y chicos pudieron disfrutar, de forma universal y gratuita, actividades recreativas, artísticas y deportivas como fútbol, tenis, vóley y natación. Además, este año se incorporaron actividades vinculadas con la naturaleza y campamentos.



“Estamos muy felices y orgullosos de cerrar una nueva temporada de las Colonias de Verano en La Matanza y saber que 120 mil chicas, chicos y adultos mayores formaron parte de esta mega Colonia de Vacaciones y de las Escuelas Abiertas de Verano que llevamos adelante junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, expresó Fernando Espinoza y subrayó: “El deporte y la recreación son una formación para la vida”.



“La decisión de ampliar los cupos tiene que ver con el momento económico y social que estamos viviendo, que es una de las peores crisis que atraviesa la Argentina”, indicó Fernando Espinoza y señaló: “Estas Colonias de Verano, que cuenta con toda la atención y el cuidado por parte de nuestros equipos integrados por profesionales, guardavidas, profesores y médicos, son un abrazo colectivo para todas las familias que no podían pagar una colonia privada, que cuesta alrededor de.400 mil pesos”.



Por su parte, la secretaria de Deportes, ex Leona y campeona del mundo, Jorgelina Bertoni, remarcó: “Con la colonia refrendamos el derecho a la recreación, a la práctica deportiva y al disfrute en el verano garantizado por nuestro intendente Fernando Espinoza”.



“Mientras tenemos un presidente que ajusta permanentemente y apuesta a los discursos de odio, nosotros hacemos todo lo contrario: invertimos más en educación y apostamos a los discursos del amor”, destacó Fernando Espinoza, y finalizó: “El amor siempre va a vencer al odio y desde acá, La Matanza que no es grande, es grandiosa, lo estamos demostrando todos los días”.