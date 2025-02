Lian Gael Flores Soraide, el niño de 3 años que desapareció el sábado en la localidad cordobesa Ballesteros Sud, sigue perdido. La provincia y el Ministerio de Seguridad Nacional dispusieron este jueves una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte datos relevantes sobre el chico.

En el operativo están trabajando más de 300 efectivos, 14 drones, patrullas rurales y una división de canes. Los funcionarios no descartan ninguna hipótesis. Si bien no hay detenidos, se hicieron allanamientos y se secuestraron 25 celulares y 6 vehículos.

Tras ampliar el perímetro de rastrillaje por tierra, se empezó a buscar al niño en el Río Tercero a la altura de Ballesteros Sud con drones y personal. Las malas condiciones climáticas dificultan la búsqueda: el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tormentas aisladas y lluvias para el fin de semana, que podrían borrar rastros en la tierra, revolverían el agua y retrasarían el trabajo dentro del río.

"En el terreno, el relevamiento y rastrillaje se producen de forma circular desde el punto donde presuntamente fue visto por última vez. Con la misma lógica se procede en la investigación: partiendo desde el niño, su familia, sus vecinos, el círculo cercano. Se va ampliando el rango de interés", explicó Bettina Croppi, fiscal general adjunta de la provincia en una conferencia de prensa.

El allanamiento en Jujuy

A los 15 allanamientos en la zona y en otras localidades, se agregó la casa de "la Abuelita", una curandera de Jujuy que solía visitar Ballesteros Sud y tenía trato con las familias del barrio de cortaderos de ladrillo. La señora habría estado ese día en el pueblo cordobés por unas horas y se habría ido en un colectivo de larga distancia. Cuando peritaron el celular del padre de Lian --Elías Flores--, encontraron un mensaje en el chat con la curandera: "Ya tengo listo lo tuyo".

Una de las sospechas principales es que se lo llevaron, ya que el niño no hubiera podido alejarse mucho solo por la fuerte ola de calor que atravesaba la provincia. La fiscalía decidió seguir todas las pistas, antes de que pase más tiempo. Por eso, tras el mensaje, allanaron la casa de la curandera, aunque allí tampoco dieron con el niño.

Debido al secreto de sumario, se desconocen todavía más detalles del allanamiento. "Entiendo la preocupación y la necesidad de información, pero hay un límite que es que no se perjudiquen las líneas de investigación. Todas las hipótesis se están investigando, pero no puedo hablar de cuál es la principal. No es una negativa del ministerio fiscal a dar información, sino únicamente es la cautela en la investigación", indicó Croppi.

La esperanza sigue en pie

La nueva abogada de la familia, Florencia Giuzio, comentó: "Todavía se espera encontrarlo con vida, al menos es nuestro anhelo y de la familia". Además, subrayó que "en este tipo de hechos se tiene que investigar a la familia". Marina Romano, exabogada de la familia, confirmó su alejamiento de la causa por diferencias con la Fiscalía en el tratamiento de la investigación y aclaró que no tiene que ver con la "posición procesal".

A diferencia de otros casos de niños desaparecidos, Giuzio cree que en el caso de Lian se está actuando correcta y rápidamente. Recordó también que especialistas de la materia criticaron el mal accionar en las causas de Loan Peña desaparecido en 2024 y de Sofía Herrera en 2008, donde se hizo "todo lo contrario".

Informe: Natalia Rótolo.