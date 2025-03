El diputado nacional y médico Pablo Yedlin lamentó que el Gobierno nacional no incorporara al calendario la vacuna contra el covid, y calificó de "atroz" la decisión.

"Eso transformaría a la vacuna en obligatoria para aquellos que tienen que ponérsela, los mayores de 50 años. Eso se podría hacer conjuntamente con la vacuna antigripal. Sería una buena campaña hacer que se vacunen también contra el covid", aclaró el legislado tucumano de Unión por la Patria, sobre las implicancias de incluir una vacuna al calendario.

Además, de esa forma estaría garantizada la compra de insumos por parte del ministerio de Salud de la Nación, y la iniciativa no quedaría así a criterio de cada administración provincial. Una situación similar a la que se vive con la vacuna contra el dengue. "Nación puede decidir ahora no comprarla y dejarles la decisión a las provincias, en contra de lo que la ley de vacunas dice. Da la sensación de que las provincias van a tener que hacerse cargo. Es una decisión atroz", enfatizó Yedlin.

¿Hay vacunas suficientes en el país?

Consultado sobre la disponibilidad de vacunas a lo largo y ancho del territorio argentino, el exministro de Salud de Tucumán aseguró que no hay escasez. Pero hizo hincapié en la falta de campañas para fomentar la inmunización.

"Vacunas hay. En general, las vacunas se compran con mucho tiempo de anticipación. Nación debería estar comprando ahora las vacunas para el próximo año. Y lo que más está faltando es campañas. Mientras vos tengas vacunas pero no incentives a la población a vacunarse, o inclusive pongas dudas acerca de su efectividad, las coberturas van a ser muy malas. Deberíamos tener coberturas que superan el 95% y en muchas provincias no alcanzan el 70%. Es muy bajo", señaló.

La salida de la OMS

Por último, Yedlin lamentó el anuncio de Javier Milei de que la Argentina se retiraría de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que busca imitar los movimientos de Donald Trump.

"No se ha efectivizado la salida, pero es un error, como lo fue la decisión de Trump, aunque creo que al final va a retroceder. Nosotros hoy estamos mejor con la OMS y eso se consigue financiándola y no desfinanciándola. La verdad que echarle la culpa a la OMS de la pésima respuesta que tuvo Estados Unidos a la pandemia es al menos infantil. Gran aparte de la responsabilidad fue de Trump. Fue negacionista, anti vacunas, a favor de medicamentos milagrosos que no servían para nada. Y se calcula que cerca de 200 mil estadounidenses murieron de covid a pesar de que había vacunas disponibles, porque se negaron a vacunarse por este tipo de mensajes, que además en Estados Unidos tomaron un tinte político. La mayoría de estados y condados que no se vacunaron fueron republicanos", concluyó.