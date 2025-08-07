Una de las derivaciones de la histórica expedición de científicos del Conicet al cañón submarino de Mar del Plata es que habrá un videojuego alusivo, que se sumará al fanatismo generado en miles de personas que siguieron las alternativas del viaje a través del streaming.

Libertad Martínez, docente de la cátedra de Didáctica General de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es la creadora del juego. “Yo no sé programación, es un prototipo que armé en un par de noches, pensado como una actividad recreativa. La idea me surgió al seguir la transmisión del Conicet. Me conmovió la labor de los científicos y cómo la gente quedó impactada con las imágenes”, contó en declaraciones al diario La Capital.

Martínez manifestó que se siente interpelada por el “ataque a la ciencia y el recorte a las universidades” por parte del gobierno de Javier Milei y eso la motivó a hacer un “mini homenaje” al grupo de más de treinta personas de la expedición.

De qué se trata el videojuego

¿En qué consiste el juego? Se trata de maniobrar el vehículo operado remotamente (ROV) SuBastian en las profundidades. La misión es desplegar los brazos del equipo para recolectar las muestras de organismos como la “batatita” o la “estrella culona” en el fondo del lecho marino, pero hay un obstáculo que ancla con la realidad: hay que evitar ser tocado por la motosierra.

“Si chocás tres veces la motosierra, cierra el Conicet y perdés. La intención es mostrar con humor la difícil situación de la ciencia y la universidad. Si llega a funcionar, está la posibilidad de hacer una visión más didáctica para adaptar al uso escolar, con un enfoque más profundo. Para eso tengo pensado armar algo con profesionales que se dediquen a las ciencias naturales”, contó la docente, que además es candidata a senadora bonaerense por el Frente de Izquierda.

Cabe destacar que el videojuego se puede descargar desde este enlace, de forma gratuita.

La expedición marítima terminará este domingo

Mientras, la expedición al cañón submarino Mar del Plata concluirá este domingo. Realizada con el apoyo de la fundación Schmidt Ocean Institute, se toman imágenes y se recolectan muestras en profundidades de hasta casi 4 mil metros.

Los científicos se encuentran en el buque de investigación Falkor Too, que cuenta con equipamiento oceanográfico de última generación. La fundación, de origen estadounidense, es la que tiene el canal de YouTube que concitó la atención de los argentinos en los últimos días.