Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se mantiene un acampe frente al edificio del Conicet en Palermo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, amenaza con vetar, nuevamente, el proyecto de financiamiento universitario, en la Universidad Nacional de Río Cuarto tres científicos venden yerba a 5.000 pesos al kilo para solventar los insumos básicos para poner en marcha el laboratorio de rayos x del Departamento de Física. "El Estado no nos da la plata que necesitamos para mantenerlos equipos en funcionamiento", denunciaron.





Manuel Otero, Rodrigo Ponzio y Lucía Reviglio son los tres doctores en física y docentes de la UNRC que lanzaron a través de las redes sociales la campaña "Mate a con-ciencia" en la que promocionan venta de paquetes de yerba de 1 kilo para solventar los costos de los insumos que debería aportar el Estado para el estudio, la investigación científica y desarrollo, pero que la motosierra de Javier Milei --que ganó con el 80 por ciento de los votos en Córdoba-- eliminó.

Ponzio lanzó la campaña junto a sus compañeros y también es víctima del recorte del personal en el Conicet. El doctor en física concursó para el cargo de Carrera Profesional y Técnico de Apoyo (CPA) y fue seleccionado para operar los equipos de rayos x en la UNCR, sin embargo, por el recorte presupuestario el titular del Conicet, Daniel Salamone, no otorga nuevas altas de los puestos ya concursados. La última convocatoria a cargos CPA en el Conicet fue de abril de 2023.

Los equipos de rayos x parados en la UNRC fueron entregados en 2022, a través del programa federal Equipar Ciencia, que impulsaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología nacional, eliminado por Milei y puesto bajo la órbita del jefe de Gabinete Francos, quien defendió la motosierra esta misma mañana, al amenazar con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

El programa que en la gestión anterior había entregado 167 equipos de mediano y gran porte adjudicados a 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales y provinciales se financiaba Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ley 27.614, promulgada en 2021.

"Se han cortado los fondos y no hubo más dinero para ponerlos en funcionamiento. Tienen muchas aplicaciones tanto dentro de la universidad como empresas que nos piden el servicio. Nuestra intención es poder aprovecharlo, pero lo hacemos a pulmón y con gente que nos ayuda con lo que puede", lamentó Otero.

Desde el miércoles y durante la noche de este jueves, colectivos y gremios de la comunidad científica realizaron un acampe frente al Polo Científico Tecnológico para reclamarle a Salamone --el científico que se presenta como experto en clonación y que Milei habría contactado-- el fin de la parlización del sistema científico, que desde hace un año y medio no registra nuevos ingresantes a la carrera del investigador científico, ni becas ni financiamiento para los laboratorios y centros de investigación que los obtenían a través de organismos como la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), que ya no existe.