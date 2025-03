A veces los pueblos eligen esa peculiar forma de suicidio que es la ignorancia. ¿A qué viene tanta sorpresa? ¿No sabíamos quiénes eran? ¿No habíamos oído sus discursos? ¿No habíamos escuchado sus intenciones? ¿Es qué alguien se ha perdido? Hoy nos encontramos ante una endiablada encrucijada histórica. Nos hemos quedado sin liderazgo, y ahora nos toca elegir entre Trump, Netanyahu o Milei como líder del mundo libre. Algo tan delirante de asumir y solo comparable a que te expulsaran de la Gestapo por exceso de sadismo.

Lo hasta ayer impensable se ha vuelto cotidiano. Trump denunció hace unos días el hallazgo de una partida pública de 50 millones de condones destinados a Hamás. La noticia se expandió rápidamente por las redes sociales. Ya no había más posibilidades que imaginar a los terroristas en plena “faena” sin tener que esperar a las vírgenes tras el martirio. En realidad Trump no dijo que los utilizaran para el acto sexual, sino para algo más natural: “Como método para fabricar bombas”. La información la lanzó la portavoz de la Casa Blanca el 28 de enero para justificar el corte financiero a la ayuda exterior. Trump lo repitió y le añadió la reutilización de los condones como bombas. Todo resultó ser un verso, como se pensaba ¿Pero a quién le importa la verdad? El verso hizo su función, y funcionó. La pregunta es ¿qué significa funcionar? Funcionar no es otra cosa que captar la atención, y sustituir la realidad por la narración. No se pretende ser real, sino ocupar la realidad. Así es como se nos induce a dudar si un saludo nazi es un saludo nazi, y si los principios democráticos fundamentales se usan como munición antidemocrática para generar confusión.

Y ese es precisamente el objetivo: confundirnos. Hacernos creer que no hay diferencia entre la realidad y el relato. Los “pobres” gestores Scioli y Milei son expertos en ocupar el “espacio”. Se enmarcan en esa realidad alternativa, empecinados en sustituir los hechos por la interpretaciones. Ambos se llenan la boca respecto al cuidado y la protección del deporte argentino, pero los hechos son los que son. La secretaría de Deportes se vacía. La pobreza se evidencia en el presupuesto y en las ideas. La partida estimada para 2025 se queda en los huesos, y manifiesta una reducción salvaje en el presupuesto asignado para la actividad deportiva. Según un informe publicado por Página 12, de la consultora “Táctica, laboratorio del deporte argentino", los fondos económicos caerán un 56% comparado con 2023, el último aprobado por el Congreso. El evento más afectado son los “Juegos Nacionales Evita”, la competición formativa más importante del país. El informe destaca la reducción del 87% en obras de infraestructura para clubes, y el 77% en instalaciones de polideportivos. Según la Encuesta Nacional sobre Actividad Física y Deporte de 2023, el 56% de quienes practican deporte en el país están o han estado asociados a un club. Da igual. Esto escapa al interés del Gobierno. Solo babean con la privatización del fútbol argentino.

Todo ocurre a plena luz del día, pero no reaccionamos por que la realidad es solo un espectáculo delirante, una invitación a normalizar la pesadilla para sumirnos en la confusión política, cognitiva y ética. Hubo un tiempo en que estaba mal visto el fascismo, el odio, la mentira y los condones como bombas. Es cierto. Hubo un tiempo.

(*) Periodista, ex jugador de Vélez, clubes de España y campeón mundial 1979