En el Día Internacional de la Mujer, Teatro La Comedia ofrece un espectáculo especial, integrado por la Orquesta de Cámara Municipal y la cantante Lorena Astudillo. Con dirección del pianista y compositor Lucas Querini, junto a las participaciones especiales de Myriam Cubelos y Aldana Moriconi (voces) y Juancho Perone (percusión), Astudillo interpretará un repertorio que incluirá obras de Ariel Ramírez, Cuchi Leguizamón, Néstor “Chacho” Echenique, Jorge Fandermole. Músicas Argentinas se presenta hoy a las 21 en la sala de Mitre y Ricardone, con entrada gratuita (por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala). “Me honra que me hayan elegido como artista invitada de la Orquesta, para traer música nuestra, del folklore argentino; y hay algo que es un plus para mí, porque también vamos a incluir algunas obras mías”, comenta Lorena Astudillo a Rosario/12.

“Muchas de las obras que hacemos hablan de mujeres, pero en general los grandes compositores son varones; contra eso no tengo absolutamente nada, de hecho, los canto; pero no nos durmamos, ¿no? Hay que seguir produciendo y hay que dar a conocer nuestra cosmovisión. Estoy yendo en el 8M, y las huellas en el tiempo van marcando caminos. Es algo que estamos conmemorando, a partir de un grupo de mujeres que se revela, se pronuncia y muere. Estas marcas, yo creo que nos van guiando, porque no estamos recordando algo inocente. Estamos en un camino. Hay gente que tiene que luchar porque no le queda otra, porque está en una situación extrema, pero también tenemos recursos para abrir el juego a fuerza de talento, capacidad, inteligencia y organización”, continúa la cantante.

Premio Konex 2015, nominada en varias oportunidades a los Premios Gardel -Peregrina (2022), su último disco, le valió la nominación al Mejor Álbum Artista de Folklore-, Astudillo fue también la productora del ciclo “Cantautoras, la nueva canción argentina en manos y voces de mujeres”, donde participaron numerosas músicas argentinas. “El lugar de la mujer es fundamental, y la diversidad de las mujeres en relación a los varones es deliciosa. En general, el humano le tiene miedo a lo diverso, y nos cuesta asimilar las diferencias. Yo creo que los discursos femeninos que aparecen, si se escuchan, enriquecen. Es como la naturaleza, que convive en una diversidad extraordinaria y nadie pelea con nadie. Pero éste, además, es un momento muy especial, hay que hacer presencia y hay que pronunciarse, para que esas voces no se acallen. El momento que estamos viviendo, además del nacional, es catastrófico; entonces, hay que seguir hablando, cantando, expresándose”, agrega.

-¿Qué te interesa señalar del espectáculo que presentarán?

-Hay algo que quiero destacar, y es que según me comenta Verónica Saracho, que es una de las organizadoras, es que en la orquesta la mayoría son mujeres; me comentó que se abrieron concursos y que esos espacios fueron ocupados por mujeres que se ganaron el puesto. Eso es interesante y es lo que debe ser, a igualdad de méritos, igualdad de oportunidades. Lucas Querini, el director, es una delicia, sus arreglos son formidables, y a mí siempre me interesa la mixtura entre lo académico y lo popular, cuando ninguna cosa va en menoscabo de la otra. Y Lucas, además, es épico. A Juancho y Myriam los quiero y admiro mucho, son dos hacedores y han sido los responsables del Encuentro de Músicos de Rosario durante años y años. Además de grandes artistas, son gente fantástica, al igual que Aldana Moriconi. Con ellas dos vamos a compartir un par de canciones. Vamos a estar desgranando algún instrumental, una obertura, obras del Cuchi, de Ariel Ramírez, de Falú y Dávalos, hay dos canciones mías que se incluyeron. Y estaré espontáneamente contando cosas, porque me gusta conversar con la gente.

-El video clip de “Te veré en mis sueños” es extraordinario, la concentración que se aprecia en vos y en la pianista, Marina Ruiz Matta, es un disfrute.

-Justamente, es una de las canciones que voy a cantar; en el video estamos en el estudio de grabación, tocando en vivo. Marina Ruiz Matta es un monstruo, pero hay una tercera pata que fueron los realizadores: una gran amiga mía que se llama Anabela Gilardone y Walter Fara, que se aventuraron a hacer eso. Cuando estás grabando, es muy difícil que quede una toma directa, porque no te gustó la voz o porque a la pianista no le gustó tal cosa; sin embargo, se hizo de esa manera. Lo que pasó en el registro, es lo que estaba sucediendo realmente, y encontrar algo así es una aguja en un pajar; había un arreglo, pero los matices suceden ahí, y tenés que tener todos los sentidos muy presentes para estar escuchando lo que está sucediendo. Por eso y por suerte, los músicos hacemos un arte que te exige o te permite estar en el presente, en vivo; en un concierto, lo que pasa, sucede una vez y nunca más. Y eso es hermoso.