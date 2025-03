En medio de cortes de luz masivos en el ÁMBAR a causa de un servicio que no responde como debería ante la ola de calor, el Gobierno avanzó con un nuevo incremento tarifario en el servicio de electricidad.

Este viernes, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aprobó un incremento del 1,7% en las tarifas eléctricas que deberán aplicar las distribuidoras Edenor y Edesur de manera retroactiva a partir del 1 de marzo de 2025, según se desprende de las resoluciones 160/2025 y 162/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

De acuerdo al organismo, el aumento responde a la actualización de los costos mayoristas de la energía y forma parte del proceso de "corrección de los precios relativos de la economía".

En ese marco, se estableció que el Precio Estacional de la Electricidad (PEST) se incrementará en un 2,5%, mientras que el Valor Agregado de Distribución (VAD) no sufrirá modificaciones. De modo que el incremento viene a mejorar la remuneración de las generadoras.

Aumentos

En el caso del cuadro tarifario de Edenor, el incremento, retroactivo al 1 de marzo, es del 1,7%, "debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado". En el caso de Edesur, la actualización tarifaria quedó establecida en la Resolución 162/2025, con las mismas condiciones y porcentajes de incremento.

Asimismo, el ENRE ratificó que se mantendrán las bonificaciones para los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, de ingresos medios y bajos, de acuerdo con los criterios establecidos por la Secretaría de Energía en resoluciones previas. En ese sentido, las facturas deberán detallar de forma diferenciada los conceptos de "Subsidio Estado Nacional" y "Costo del Mercado Eléctrico Mayorista". Además, el organismo precisó los valores del Valor Agregado de Distribución Medio (VAD Medio), siendo para Edenor de 44.836 pesos y para Edesur, de 39.310 pesos.

Apagones

La nueva suba tarifaria se da a conocer en medio de una crisis eléctrica, por fallas masivas en medio de la actual ola de calor. Esta crisis, a contramano de lo que muchas veces predican los lobbistas del sector, se está dando a pesar del brutal tarifazo del año pasado.

De acuerdo a las cifras surgen de un trabajo del Instituto Argentina Grande -que agrupa a técnicos liderados por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis- al que accedió Página I12, desde que Milei es Presidente, las tarifas que pagan los N1, el segmento de altos ingresos, subieron un 97 por ciento; mientras que las que pagan los N2 y N3, de bajos y medios ingresos, aumentaron 235 por ciento y 459 por ciento, respectivamente. Es así que, según el informe, "los hogares de ingresos medios están pagando casi lo mismo que los hogares de ingresos altos".

Según el ex interventor del ENRE, Walter Martello, "el famoso cliché de que las empresas no tienen dinero para inversiones queda desestimado con el aumento que tuvieron en 2024. Había licitaciones lanzadas que se han interrumpido. Cuando el Estado se corre y no controla, suceden este tipo de cosas. Lo peor que se puede hacer es no controlar y emitir resoluciones en beneficio de la empresa".