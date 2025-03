De pasión en pasión, Facundo Chapur se encargó de cerrar una semana inolvidable. Su Talleres de Córdoba ganó la Supercopa Internacional de fútbol frente a River Plate y en el Turismo Carretera él mismo domó la pista de El Calafate con el Torino de nueva generación para celebrar por primera vez en la máxima categoría. La historia de un joven que fue sensación en el karting, que logró un título mundial a los 14 años pero resignó la campaña internacional para ser un destacado -aunque no menos sufrido- en el deporte motor local. Reunió varios campeonatos, tardó en llegar al TC, pero con la licencia en sus manos demostró su capacidad y a los 31 años va por más.

Una semana antes de que Guillermo Ortelli logre su quinto título de TC, de los siete con los que cerró su campaña, Chapur se alzó con el Mundial de Karting Rotax (125 Junior) en Italia. En aquél 2008 todavía se abría camino, a poco de cumplir 15 años, pero las ofertas llegaron por otro lado. No tardó en debutar en el Turismo Nacional y desde allí forjó un recorrido con "autos con techo", dejando atrás el breve paso por "los fórmulas". A los torneos provinciales y nacionales de karting sumó elogios en el TN Clase 2 y Clase 3, triunfos en Súper TC2000 y batallas contra los experimentados del rally en las carreras que mezclaban a los mejores de la tierra con los del asfalto, en el Rally Cross. Recién en 2019 entró a las categorías de ascenso de la ACTC, como todo novato, en el TC Mouras a pesar de una trayectoria llena de pergaminos. Conoció los secretos de los nostálgicos autos que hacen al folklore del TC y no fue hasta el año 2024 que debutó en la categoría mayor. Sorprendió en el autódromo "Enrique Freile" de El Calafate, donde se lo dio por ganador hasta que la revisión técnica comprobó que la relación de compresión del motor de su Dodge no era la que debería tener y fue excluido. Un año después, en el mismo circuito, se tomó la revancha más esperada: "Estoy contento, tuve un gran auto gracias a todos los mecánicos del equipo", contó tras la victoria.

La carrera más luchada

Chapur le dio el 2° triunfo al Torino NG | PRENSA ACTC

Con Juan Martín Trucco (Challenger) largando adelante se formó un compacto grupo de pilotos en los puestos de adelante. Santiago Mangoni (Camaro) se mantuvo como escolta momentáneo mientras ya se veía el avance de Chapur desde el quinto puesto. Dejó atrás a Nicolás Bonelli (Mustang) y a Mauricio Lambiris (Mustang) y al cumplir el quinto giro ya se encontraba batallando por el podio. Primero doblegó al balcarceño Mangoni y desde allí fue Trucco el que debió defenderse con el auto del Di Meglio Motorsport. "Salió una linda carrera. Obviamente quería ganar y lo intenté todo, pero en el final me pasó bien", resumió el piloto de Tres Algarrobos al cabo de una competencia reñida hasta la última vuelta.

El ingreso del Pace Car disminuyó el ritmo de carrera en varias ocasiones, para que los rescates pudieran quitar algunos autos con problemas en sectores peligrosos. Esto hizo que la Final de TC, pautada a 25 giros, se relance en varias ocasiones, reactivando la batalla sin diferencias entre los autos. Más intentos hacía Chapur, más áspero era el resultado y más aplausos llegaban de las bardas patagónicas. En uno de esos movimientos, los líderes estuvieron a poco de hipotecar las chances, por lo que intentó sacar provecho el balcarceño Mangoni, pero todo volvió a foja cero justo a tiempo para el cierre. Tras un accidente múltiple, sin consecuencias, solo quedó una vuelta para la definición y el Torino del Trotta Racing estuvo sólido para dar a Chapur la garantía de intentar todo. Cuando solo quedaba media giro, el cordobés hizo el sueño realidad. "Juan (Trucco) no se equivocó nunca. Lo ataqué toda la carrera pero no me daba chances y lo pasé donde lo tenía que pasar", señaló el flamante vencedor.

En la historia del TC, Chapur es el ganador N° 226 | PRENSA ACTC

Para todo el conjunto resultó un domingo movilizador. Por un lado está el piloto y su primera victoria, por otro el equipo que pasó 15 carreras sin una victoria y porque la vez anterior había sido en este trazado, de la mano de Tobías Martínez, usando el mismo auto que hoy tuvo a Chapur ganador delante de Trucco y Mangoni.

El campeón Julián Santero (Mustang) volvió a tener protagonismo, avanzando seis posiciones en la carrera hasta llegar en el 4° lugar. Esto permite al mendocino liderar el torneo con 73 unidades, dejando un paso atrás a Trucco (72) y al Mustang de José Manuel Urcera (70) antes de que el TC se tome unos días para regresar del viaje más largo del año, de entre 2.500 y 3.000 kilómetros dependiendo de la base de cada escuadra. El fin de semana del 29 y 30 de marzo se reunirán para la 3ra fecha del año en el autódromo de Centenario, provincia de Neuquén.