"Estamos sin dormir y esperando la crecida", relató anoche Antonia Pérez, referente de la Comunidad Misión Anglicana Santa María, una localidad del departamento salteño de Rivadavia que se encuentra al norte del municipio de Santa Victoria Este. "Tenemos un anillo (de contención), dependemos de él. Si se rompe, no sé que vamos a hacer", agregó con notoria angustia. "El río (Pilcomayo) está muy complicado", sostuvo.

Pérez contó que ayer miembros de su comunidad trabajaron todo el día para construir una defensa con bolsas con tierra, porque esperan que la crecida ingrese por el norte. Informó también que por ese motivo, hoy permanecerán cerrados y sin clases los establecimientos primarios y secundarios no sólo de Santa María, sino de otras urbanizaciones del Chaco salteño que se encuentran muy cerca de ese curso de agua, como Hito 1, La Curvita, Monte Carmelo y La Puntana, todas poblaciones indígenas.

"Nosotros estamos en nuestras casas, pero sigue lloviendo", continuó. La referente destacó que necesitan "urgente la ayuda" del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. "Pedimos urgente el reparto de módulos focalizados en Santa María", reclamó. Contó que en estas circunstancias optan por no salir a los caminos por temor a una crecida repentina del río. "No tenemos plata para comprar alimentos. Queremos que los manden urgente para que podamos tener alimento ante esta situación", solicitó. "No podemos salir ni a buscar leña, porque sigue lloviendo".

Hasta el cierre de esta edición, la Federación de Ganaderos del Gran Chaco en Bolivia, comunicaba que por el desborde del río Pilcomayo en su cuenca baja, la situación de los productores y sus animales era crítica, y que el aumento sostenido del caudal del río estaba afectando gravemente a las comunidades de Cutaiquí, La Victoria, Esmeralda y Villa Montes, todas en el departamento boliviano de Tarija, al norte de las poblaciones salteñas en la comuna de Santa Victoria Este. El Sistema de Radio y Televisión del Pilcomayo informó alrededor de las 21 de ayer que ese gran cauce mantuvo hasta las 18.10 una altura de 4,24 metros. Según el último reporte hidrométrico de la Unidad de Biodiversidad, Conservación y Desarrollo de Fauna (Codefauna) de Villa Montes, se mantenía el alerta roja para ambas bandas de ese río.

Por otro lado, el sitio Mega Noticias de la ciudad boliviana de Bermejo, frente a Aguas Blancas en Orán, informaba anoche que el paso por el Puerto de Chalanas no estaba habilitado debido a la fuerte crecida del río Bermejo por la lluvia persistente en su cuenca alta y media. La estación Aguas Blancas del Sistema Nacional de Información Hídrica que sí se encontraba operativa ayer, informó que alrededor de las 20 horas el Bermejo había alcanzado los 4,28 metros, es decir, una altura semejante a una casa de planta baja y primer piso.



Otro de los ríos con incremento en su caudal fue el Yacuiba, situación que ocasionó inconvenientes en Salvador Mazza, en el epartamento salteño de San Martín. Un medio de esa localidad informaba anoche que varias familias se encontraban inundadas, particularmente en el barrio Montecristo. "El agua llegó aproximadamente a medio metro de altura, afectando a muebles, calzados y demás artículos", detalló un vecino de esa barriada a Revista Actualidad. En el barrio San Cayetano los vecinos reportaron la pérdida de un puente peatonal debido a la crecida de un arroyo tributario al río Yacuiba. "La preocupación crece porque si se presenta alguna emergencia no tienen salida. Tampoco la posibilidad de comprar sus alimentos diarios", reportó el mismo medio.

Aislados en la Quebrada del Toro

En la zona de los valles, varias familias de parajes como Potrero de Chañi y El Rosal, situadas en el sector norte de la Quebrada del Toro, con acceso desde la ruta nacional 51 por la ruta provincial 127 sur, mantenían una situación crítica hasta ayer, debido al mal estado de caminos y senderos de montaña por las intensas lluvias que no dan tregua desde el miércoles de la semana pasada.

Puente ferroviario sobre el río Toro a la altura de El Alisal ayer por la mañana (Captura de video)





Si bien el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar, documentó en videos, y los posteó en redes sociales, la ayuda que su comuna acercó a vecinos de San Bernardo de Las Zorras y Puerta de Tastil, en lugares alejados de las principales arterias viales a los habitantes no les queda otra que esperar la mejora en las condiciones meteorológicas o la ayuda de vecinos que se valen de motos para llegar a esas humildes casas con difícil acceso.

"Por tema ayuda, todo es Gobernador Solá y Mauri sobre la ruta nacional 51. Pero no se menciona mucho San Bernardo de Las Zorras, Tacuara, El Rosal, El Tambo, Potrero de Chañi. Estamos aislados ya hace 4 días", precisó a este diario Hugo Gutiérrez, del paraje El Rosal. Para el lugareño, las camionetas con ayuda que suben desde Salta Capital por la nacional 51, "deben usar como ruta de acceso" el camino ferroviario del Ramal c14. "Ayer (por el sábado) pasó una camioneta que entró por la vía. Hoy entró un familiar que iba a ver a su familia en Morohuasi", relató. "Fue a buscar su mamá, una señora de edad", dijo, contando una situación que se repite entre quienes viven en localidades vallistas como Campo Quijano o Rosario de Lerma y saben que sus padres están pasando dificultades montaña arriba.



Gutiérrez contó que la comitiva del Ministerio de Desarrollo Social que está llevando ayuda a las poblaciones y parajes de la Quebrada del Toro dejó alimentos, colchones, frazadas, agua y otros elementos de primera necesidad en el puesto de Alfarcito, más conocido por la obra del Padre Chiffri. Sin embargo, para el poblador quebradeño, lo que más necesitan las familias aisladas son botas de lluvia y pilotos "para evitar enfermarse porque debemos salir a cuidar nuestros animales y cultivos".

Otro elemento fundamental que marcó Gutiérrez fue el combustible, para mover sus motos y llevar la mercadería que acercó la provincia -entre otras donaciones. "También necesitamos plásticos para cubrir los techos de las casas y otros elementos que deben estar a resguardo", detalló. Y finalmente, necesitan "materiales y herramientas", para reconstruir las defensas en los lugares donde el agua socava históricamente los cursos de agua.

Vialidad Nacional informó ayer que la ruta nacional 51 se encontraba habilitada para el paso de vehículos livianos y camionetas 4x4. Sin embargo, recordó que se debe circular con "extrema precaución debido a las constantes lluvias registradas en las zonas altas y bajas". Por ese motivo, continuaban los deslaves o descenso de material y agua de arroyos de montaña que afectan sobre todo el tramo entre Arroyo La Berta y Estación Chorrillos.