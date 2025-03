Bullrich vs. Macri

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cruzó otra vez al presidente y fundador del PRO, Mauricio Macri, y aseguró que, si la llama por teléfono, es mejor que "revolearle" un comentario por redes.

Asimismo, remarcó que, si le manda un mensaje personal, puede explicarle el problema existente entre Ciudad y Nación respecto a los presos.

"Si (Mauricio) Macri me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit (el ex ministro de Seguridad porteño) Waldo Wolff... Lavada de manos, no", indicó la ministra.