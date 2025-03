FOTO 2: En la primera temporada, Rothwell tuvo grandes cruces con Jennifer Coolidge.

"¡He sobrevivido a ella!", dice Natasha Rothwell, con una magnífica carcajada. "He sobrevivido a la zorra". La estrella de The White Lotus se regocija sabiendo que, tras tres temporadas de la exitosa sátira de HBO, su dulce directora de spa, Belinda, sigue viva, mientras que la mujer que destrozó sus sueños, la multimillonaria e inolvidable Tanya de Jennifer Coolidge, está, bueno... muerta.

En la primera temporada, ambientada en el lujoso complejo turístico White Lotus de Hawaii, Tanya abandonó brutalmente a Belinda tras prometerle que financiaría sus esperanzas de abrir su propio spa. Luego, en la segunda temporada, en el hotel de Sicilia, Tanya cayó al vacío desde un superyate. Los dos incidentes no estaban relacionados pero, ya se sabe, el karma. Ahora, con el regreso de la tercera temporada (que puede seguirse en la plataforma Max), Belinda visita el White Lotus en Tailandia, donde está recibiendo un curso de bienestar, y no, no ha perdonado a Tanya. "¿Cómo puede hacerlo?", se pregunta Rothwell, que ya se ha serenado. "La hirieron tan profundamente". Pero la actriz, por supuesto, echará de menos tener a Coolidge como una de las compañeras de escena más divertidas de su carrera. "Jennifer me tenía mordiéndome el interior de la mejilla", dice, recordando lo difícil que era evitar soltar una carcajada en mitad de la escena.

El regreso de The White Lotus es uno de los acontecimientos televisivos más esperados del año. El mordaz estudio de Mike White sobre los resorts de lujo es un mundo en el que chocan los privilegios, el servicio al cliente y, en este caso, la muerte. Cumple todos los requisitos de la programación televisiva de final de verano. ¿Escapismo maravilloso? Sí. ¿Personajes odiosos que nos encanta odiar? Muchísimos. ¿Un misterio central convincente? Por supuesto.

La serie cosechó 15 Emmys en sus dos primeras temporadas y ha regalado actuaciones inolvidables de estrellas como Coolidge, Will Sharpe y Murray Bartlett. Sin embargo, entre todos estos habitantes de la piscina infinita, Rothwell ha causado sensación. Y la noticia de su regreso a la serie, que renueva la mayoría de su reparto cada temporada, fue recibida con gran expectativa.

En su interpretación de Belinda en la primera temporada, nominada a un Emmy, Rothwell destacó por su dulzura y profesionalidad, que ocultaban un sentimiento interior de abatimiento y creciente resentimiento. Con sus sonrisas tristes y su respiración paciente, resultaba conmovedora su interpretación de una mujer desgastada por años de mimar a blancos ricos en el sector de servicios, desesperada por conseguir su gran oportunidad. "Belinda era como una lata de gaseosa agitada, que en cualquier momento podía explotar", dice Rothwell.

Con Jennifer Coolidge en la primera temporada.

Encuentro a esta mujer de 44 años en un hotel londinense, y no se parece a Belinda en casi nada. Lleva un vestido alegre con un gran cuello y un lazo, habla claro y se ríe con rapidez. Parece totalmente despreocupada. Sin embargo, admite que no siempre ha sido así. "Interpretar a Belinda me recuerda a mis comienzos, cuando actuaba para otras personas y sacrificaba mis opiniones porque no quería que se moviera el barco. Dios me libre de defenderme a mí misma, porque las necesidades de los demás son más importantes que las mías".

Bromea diciendo que, como "complaciente en recuperación", volver a calzarse las sandalias de Belinda fue "re-traumatizante". "Me acordaba de lo que era tener que morderme la lengua, tragar sangre y no defenderme". Pero, promete, en la tercera temporada se verá a Belinda mantenerse más firme. "Como la mayoría de la gente en vacaciones, tiene que audicionar una versión de sí misma, y está audicionando algo de coraje".

Aparte de eso, Rothwell no puede revelar mucho más, salvo que esta temporada se centra en la religión y la espiritualidad orientales, explorando la forma en que se fetichizan y mercantilizan en Occidente. Rothwell, que nació en Wichita, Kansas, pero ahora vive en Los Ángeles, lo ha comprobado de primera mano. "En Los Ángeles, lo cerca que podés estar de tu mejor yo equivale a la cantidad de cristales que tengas o a los retiros de silencio a los que vayas", dice con los ojos en blanco. "Y hay mucha cooptación de la cultura que ocurre, donde te sentís como, 'Oh, estoy usando las partes buenas de esto, pero ignorando el trauma generacional que resultó en ello'. Y creo que esta temporada nos hace cuestionarnos nuestros motivos para viajar a ciertos países. ¿Estás recibiendo más de lo que das? ¿Estás allí para vivir la experiencia o para publicarla en Instagram?".

Rothwell es una viajera empedernida. Durante su infancia, su familia estaba en constante movimiento, dado el trabajo de su padre en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Ya ha bromeado alguna vez diciendo que, como tuvo la regla por primera vez en Maryland, en cierto modo se siente como en casa. Pero Filadelfia fue realmente su hogar y el de sus dos hermanos. "Me mudé muchas veces, y ese espíritu viajero se quedó conmigo", dice. "Viví un año en Tokio y siempre me ha gustado viajar sola al extranjero".

Otro tema que ha estado presente en la serie de White desde el principio es la desigualdad. En esta temporada, Belinda tiende un puente entre el piso de arriba y el de abajo, tanto en su papel de visitante como de aprendiz. "Belinda coquetea con el otro lado", dice Rothwell. Señala un momento del primer episodio en el que Belinda saluda con la mano a una adinerada pareja negra a la que no conoce, pero a la que sorprende gratamente ver como huéspedes del hotel. White incluyó esta escena en la serie después de que Rothwell le contara su experiencia de cruzarse con turistas negros en un viaje a Irlanda, donde apenas había visto a personas que compartieran su color de piel. "Estoy allí, en lo alto de una hermosa colina verde, y hay niebla por todas partes y ni un negro más a la vista", cuenta. "Y de forma muy cinematográfica, esta familia negra emerge de la niebla, nos miramos a los ojos, me acerco a ellos y abrazo literalmente a todos los miembros de su familia sin siquiera hablar. Y ellos me devuelven el abrazo".

En The White Lotus, que los huéspedes negros se alojen en el hotel hace que ese tipo de estilo de vida "parezca aspiracional y alcanzable", dice Rothwell. "Por eso es tan importante la representación", afirma. "La primera vez que vi a una persona negra en primera clase en el avión, recuerdo que me di cuenta y pensé: 'Ah, sí, eso también es para nosotros'. Para Belinda, ver a esta pareja moverse con gracia y soltura en un espacio que le produce tanta ansiedad es como, OK, exhalá, ya estás aquí."

Rothwell conoce muy bien esa sensación: el alivio de pertenecer por fin a algo. Lo sintió profundamente cuando se unió a la comedia dramática Insecure, de Issa Rae, en 2016. La llegada de Rothwell a Insecure, que se centraba en la amistad de dos mujeres negras torpes y modernas, se produjo justo después de su paso por Saturday Night Live, un programa dominado por hombres blancos. SNL había sido el primer trabajo como guionista de televisión para Rothwell tras años de trabajar en el mundo de la comedia en Nueva York; lo dejó tras una sola temporada porque no se sentía como en casa.

Formar parte de un proyecto dirigido por negros después de SNL fue "un choque cultural en el mejor de los sentidos". Mientras que SNL fomentaba una "cultura de deferencia, como: '¿Se me permite hablar? ¿Es éste mi lugar?'" y había, dice, “una jerarquía tangible”, Insecure era completamente diferente. En su primer día en el programa de Rae, Rothwell levantó la mano para hablar, y el equipo le dijo en términos inequívocos: "Estás aquí porque tu voz importa". Al final del día, se subió a su coche en la puerta de los estudios de HBO y lloró. "Fue una respuesta tan traumática a que no me dejaran hablar antes, y me sentí tan agradecida a Issa".

Rothwell fue la primera guionista contratada en Insecure, que se emitió de 2016 a 2021, y más tarde fue elegida para interpretar a la valiente compañera Kelli tras una lectura de mesa durante la primera temporada de la serie. Los jefes de HBO quedaron tan impresionados con lo que había hecho con Kelli que le dieron un contrato de desarrollo para su propia serie. Ocho años más tarde, en 2024, estrenó How to Die Alone ("Cómo morir sola"), en la que finalmente consiguió ser protagonista de una serie, interpretando a Mel, una conductora de carritos eléctricos en el aeropuerto JFK que sufre una crisis existencial. La serie es divertidísima y muestra la aptitud de Rothwell para la comedia física rimbombante: sólo en los primeros minutos, se la ve siendo golpeada contra el suelo por un guardia de seguridad.

Farsa aparte, How to Die Alone tiene un corazón palpitante bajo la superficie. Rothwell ya ha dicho que, como mujer negra de tallas grandes, "el mundo me grita constantemente que no pertenezco a él o que soy demasiado, y es imposible que eso no se filtre". Quería hacer un espectáculo sobre ese sentimiento. Trata de una mujer que aprende a quererse a sí misma.

"Muchas mujeres me envían mensajes de texto conmovedores en los que me dicen que se sienten vistas", explica Rothwell. "Llevo 20 años en terapia y hay muchas idas y venidas, el crecimiento no es lineal, y quería contar la historia desde el punto de vista de alguien que se parece a mí. A menudo, los personajes negros pueden ser rutinarios y esperables, así que era una oportunidad estupenda para dar un argumento neurótico a una protagonista que normalmente no podría explorar esos temas".

Rothwell se topó con muchos obstáculos para llevar a la pantalla Cómo morir sola. Aunque el viaje comenzó en HBO, la serie terminó encontrando un hogar en la plataforma Hulu, y fue realizada por la productora de Rothwell, Big Hattie Productions, que lleva el nombre de Hattie McDaniel, la primera persona negra en ganar un Oscar. "Hay un dicho en la cultura negra que dice que hay que trabajar el doble para conseguir la mitad", explica. "Y creo que no debería haber llevado tanto tiempo hacerla. Fue un proceso de ocho años, y hay muchas razones sistémicas que lo explican". Suspira. "Es una apuesta para muchos de estos estudios apoyar y elevar y financiar un espectáculo dirigido por una persona negra. Pero no habría llegado tan lejos en mi carrera si no hubiera aceptado el 'no' como una sugerencia ligera". Sonríe, arqueando una ceja. "Así que seguí insistiendo. Me encanta sorprender a la gente con mi tenacidad y tengo la piel gruesa. Cuando creo en algo, lucho por ello".

El primer día, antes de que empezara la producción, Rothwell hizo un anuncio a todo el reparto y el equipo. Tenía una regla clave para todos en el set: la palabra "gorda" no se usaría de forma peyorativa. "Les dije: 'Si has comido demasiado después de comer, decir 'Ugh, me siento tan gorda' es un ejemplo de ello. Eso significa que otra persona que está gorda se siente asquerosa porque acabás de hacer ese sonido y ese ruido en relación con la palabra'".

Rothwell dice que, en el pasado, ella "perpetraba los mayores crímenes con esa palabra". "Siempre fui autodespreciativa en la escuela: me convertía en el blanco de las bromas. Me he movido por el mundo como una mujer de talla grande toda mi vida y, gracias a Dios por la terapia, he aprendido a entender que puedo amar este cuerpo grande y hermoso, y necesito dejar de sentir que esa palabra es algo malo". Con How to Die Alone fue capaz de crear algo "donde alguien que se parece a mí es deseable". Se ríe. "¡Y tengo a dos hombres muy guapos compitiendo por mi atención en la serie!".

En el momento de la entrevista, Rothwell esperaba que su comedia fuera renovada por una segunda temporada, y celebraba su nominación de la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD) a "Serie Nueva Sobresaliente", anunciada esa misma mañana. Pero, lamentablemente, una semana después, saltó la noticia de que How to Die Alone fue cancelada. Rothwell hace una declaración en la que dice estar "conmocionada, desconsolada y francamente desconcertada", y promete encontrar un nuevo hogar para su serie. Es seguro que dará mucha guerra, pero a pesar de todo estará ocupada: su próximo proyecto es la adaptación televisiva de la serie de vídeos virales de TikTok ¿Con quién me casé?; Rothwell está desarrollando la serie y es la protagonista.

Por ahora, sin embargo, su mirada está puesta en volver a Los Ángeles, que está empezando a reconstruirse después de algunos de los peores incendios forestales que California ha visto nunca. "Estoy agradecida por estar sana y salva", dice, "y, aparte de la calidad del aire y de la lluvia de ceniza que cae del cielo, hay una tristeza que es una nube sobre la ciudad en estos momentos. Es muy duro ver cómo sufre la ciudad, pero estoy deseando que volvamos a tener algo parecido a la normalidad". Sonríe con lágrimas en los ojos. "A Hollywood le encantan las historias de regreso".

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.