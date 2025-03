El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. El fiscal Patricio Ferrari presentó una foto del Diez fallecido en su cama, hinchado y desmejorado, y acusó a los médicos de haberlo abandonado los últimos días.

Mostrando la foto, les habló a los jueces a cargo --Maximiliano Savarino, Julieta Makintach y Verónica M.Di Tomasso--: "Quienes les vengan a decir que no percibieron lo que le pasaba a Diego, les están mintiendo en la cara. Era elocuente el estado. Les están mintiendo si no les dicen que participaron de un asesinato", sentenció.

Las caras de los médicos acusados de descuidar la salud del ídolo argentino se tensaron. Dalma y Gianinna Maradona --sus hijas-- soltaron un llanto contenido y horrorizado. A su lado, también conmovidas por la angustia estaban Jana Maradona --la hija que tuvo el futbolista con Valeria Sabalain-- y Verónica Ojeda, cuyo hijo --Dieguito Fernando Maradona-- publicó un vídeo pidiendo justicia por su padre en redes.

“La Justicia tendría que fallar a su favor (de Diego). Había personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué motivo no lo hicieron. Eso es lo que se discute: una negligencia", había explicado Dalma. En su Instagram compartió una historia que rezaba "Llegó el día. Este partido no lo vas a jugar solo". Por su parte, Gianinna reposteó una foto del perfil oficial de su padre con la leyenda "Justicia por Diego", con la "C" escrita con la banda de capitán.

Cómo murió Diego Maradona

En línea con la Fiscalía, Fernando Burlando, abogado de las hijas, afirmó que Maradona "fue asesinado" como resultado de "un plan inhumano que resultó eficaz". "Tanta gente no se puede equivocar, ni empujar hacia la muerte a una persona de esta manera”, argumentó.

En los ocho días anteriores al 25 de noviembre de 2020, cuando Maradona dejó este plano a sus 60 años en un country de Tigre, bastaba con "llevarlo a una guardia" para "salvarle la vida", según el abogado. El ídolo del fútbol falleció debido a un "paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón producido por insuficiencia ventricular izquierda aguda".

Además, Burlando los acusó: "Ninguno de los acusados hizo lo que tenía que hacer, porque no querían hacerlo”. La carátula del juicio es "homicidio simple con dolo eventual". El abogado justifica con estos elementos la intencionalidad. “Ese fue el deseo: quitarle la vida”, concluyó.

Están acusados el médico Leopoldo Luciano Luque (44); la psiquiatra Agustina Cosachov (40); el psicólogo Carlos Ángel Díaz (33); Nancy Edith Forlini (56), coordinadora de la prestadora médica contratada; Mariano Ariel Perroni (44), coordinador de Medidom S.R.L.; Ricardo Omar Almirón (41), enfermero; y el médico clínico designado para la internación domiciliaria, Pedro Pablo Di Spagna (52).

También está imputada la enfermera Gisela Dahiana Madrid, pero a diferencia del resto, enfrentará un juicio por jurados durante el segundo semestre, una vez que finalice el debate principal.

Luego de Burlando, los abogados de Luque --Mara Carla Digiuni y Julio Rivas-- declararon que intentarán absolver al médico porque "actuó con responsabilidad". "Luque no participó en ninguna de las circunstancias que se le imputan”, sostuvo Digiuni mientras clasificaron la muerte de Maradona como un "evento cardiológico impredecible".

Luque era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó que vuelva a su casa tras la cirugía por el hematoma subdural. Los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari consideran que el neurocirujano “omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a Dalma, Gianinna y Jana”. Además, habría falsificado una firma en un pedido de historia clínica.

Está imputado por haberle restado importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca y no haber seguido los controles ni convocar a especialistas. A través de su abogado, avisó que no irá a las siguientes audiencias y pidió que se le comunique con antelación la fecha donde declarará para "organizarse".

El abogado de la psiquiatra también pidió la abolución: "No hay relación de causalidad probada entre la actuación de mi cliente y la muerte de Diego Maradona". Sostuvo que después de cuatro años todavía no se pudo probar qué causó el paro cardíaco fatal y entonces, concluyó: "la hipótesis delictiva por la cual (Cosachov) ha sido traída a juicio y la prueba con la que se la ha acusado, no se ha podido probar”.

Dimes y diretes de los otros acusados

Los imputados a los que más apunta la defensa de Dalma y Gianinna son los médicos Luque y Cosachov, quienes supuestamente lideraban la atención al cuadro de Maradona. De hecho, Verónica Ojeda --ex pareja del futbolista-- insultó a la psiquiatra antes de que arranque el juicio.

En este contexto, el defensor de la médica Forlini sostuvo que el tratamiento médico estaba a cargo de los profesionales y que su cliente solamente cumplió su rol. Luego de la exposición de su abogado, Forlini pidió retirarse y el Tribunal se le negó: debió quedarse hasta que termine la audiencia.

El abogado de Díaz contó que como psicólogo, había prohibido que haya alcohol en la casa de Maradona y destacó que "murió sin alcohol ni drogras en sangre". En tanto el jefe de enfermeros declaró que nunca habló con el futbolista y que se encargaba de llevar las planillas de los enfermeros a la prepaga.

Por otro lado, el defensor del enfermero Almirón -- Rodolfo Baqué--admitió que para su cliente "era un honor cuidar" al futbolista, pero que "no tenía ningún móvil para matarlo". Sin embargo, formuló su hipótesis: "No tengo dudas de que acá hubo un plan criminal para matar a Diego. Pero falta ver quiénes fueron parte de él".

Almirón le avisó "a todo el mundo" que tenía 118 pulsaciones. Así, según su abogado, "todos sabían cuál era el estado de Maradona. Verónica Ojeda pedía llevarlo. Las hijas querían internarlo".

Después de hacer un racconto, se preguntó: “¿Qué ganas podía tener Almirón de matar a Maradona si avisó lo de las pulsaciones? ¿Qué intención podía tener Almirón que fue contratado por una prepapaga?”. De esta forma, reiteró: "No tenía ningún móvil para matarlo. Era un honor cuidarlo. Pero se acotaba a las directivas". Al reanudarse la sesión luego de un cuarto intermedio, los jueces rechazaron el pedido de nulidad para Almirón.

Continuará...

Tanto Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, como Mario Baudry, quien representa a Diego Fernando (el hijo que el Diez tuvo con Verónica Ojeda), quieren sentar en el banquillo de los acusados al abogado de Maradona, Matías Morla. Consideran que dominaba la escena y tenía interés en tener de esa forma al futbolista: así, conseguía que le firmara todos los papeles y les cediera la marca "Maradona".

De todas formas, la justicia no aceptó en este juicio la acusación contra Morla, ya que se estaban concentrando en su muerte y no en una presunta estafa. "Todo el mundo sabe quién está del otro lado (...) Ellos tienen mucha plata, que nosotros no tenemos. Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia, voy a ir hasta lo último. Y si ellos caen en el medio bueno, yo no estoy inventando nada", apuntó Dalma.

“Queremos que estas personas digan quién los contrataba, quién les pagaba los sueldos, quién manejaba la casa, quién le daba las autorizaciones a los médicos para poder entrar”, sintetizó la hija del Diez.

Este jueves 13 se retomará el juicio en el Tribunal Oral N°3 de San Isidro. Primero se debatirán cuestiones preliminares y luego comenzarán a declarar testigos. Se estima que el juicio termine alrededor del mes de julio. Si bien se prevee que las instancias de declaración sean tres por semana hasta llegar al fin, varias personas involucradas han pedido que se limite a dos días.

Informe: Natalia Rótolo.