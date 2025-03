Un turista bonaerense de 21 años murió en el balneario de la localidad entrerriana de Santa Elena cuando ingresó a las aguas del río Paraná para buscar una pelota y no pudo regresar. La víctima fatal fue identificada como Logan Daniel Videla, quien era oriundo de la localidad bonaerense de La Matanza.

La tragedia ocurrió en la tarde de este martes, cuando un grupo de turistas estaba jugando a la pelota dentro del bollado del balneario, según remarcaron unos testigos a los medios locales.



En un momento, la pelota se fue río adentro, y Videla cruzó la zona habilitada para recuperarla. Sin embargo, el joven no solo "no hacía pie", sino que "no sabía nadar", explicaron.

En ese momento, según detallaron, el joven se empezó a hundir. Otro chico intentó ayudarlo, pero Logan lo empezó a arrastrar involuntariamente hacia el fondo, por lo que éste otro se vio en la necesidad de soltarse para sobrevivir y regresó a la zona habilitada para pedir ayuda.

Luego de varios intentos, Videla se hundió y no volvió a salir a la superficie . En el lugar de la tragedia trabaja el personal de la Comisaría de Santa Elena, junto con efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) sede Santa Elena, para encontrar el cuerpo de la víctima.