Enero 2017. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo sobre la afirmación errónea de Trump sobre el número de personas en su toma de posesión: “Creo que a veces podemos estar en desacuerdo con los hechos”. En CNN, Kellyane Conway, asesora de la Casa Blanca, lo justificará hablando de alternative facts, una expresión nacida después del 11 de septiembre que se ha vuelto cada vez más popular. La periodista dramatiza, dice: no hay mentira sino hecho alternativo. ¡Esta es otra verdad y, por lo tanto, una versión paralela de la verdad! Aunque solo fuera un desacuerdo sobre las cifras...

La era de la posverdad, de las emociones y las creencias, y la de los hechos alternativos, se abre a un más allá de lo fake: la era de lo verdadero desarticulado del saber, pero aquí en el nivel de la realidad, no del inconsciente.

Los hechos alternativos no son, en su esencia, una novedad, pero están floreciendo. Se desligan de la verdad de los hechos, que los distingue de la mentira, ligada a la verdad, que tiene sus virtudes frente a la transparencia total. Todavía impulsados por los valores de un mundo antiguo, nos esforzamos por separar lo verdadero de lo falso. Más peligroso que el fake, verificable, el hecho alternativo, herramienta de los extremos, se burla de la ley, la ignora, la elude y alimenta la manipulación de la opinión, el negacionismo, las teorías conspirativas.

En un registro completamente diferente, Lacan, haciendo hablar la verdad, evocó un “mercado mundial de la mentira”. La redacción se adapta a los tiempos. Pero, ¿hay algo nuevo en este alejamiento de la vieja mentira? Sí, en el advenimiento indiscutible de la opinión, la falsa pero igual de verdadera, la más desvergonzada, la indiscutible, la verdadera porque cada uno tiene derecho a su distorsión de la realidad. La opinión pública, Gustave Le Bon, Freud, han revelado su maleabilidad, cada uno a su manera, para expresar los resortes de la colectividad y de la propaganda, con Edward Bernays, por ejemplo, que supo darle mucha importancia.

El hecho alternativo, si tiene un fin idéntico al de la propaganda, no contiene, en sus mismos significantes, la idea de mentira. Se trata del hecho visto de otra manera. Tengo mi opinión, y no me importa el hecho. Todo puede convertirse en opinión contra opinión. Ya no hay dialéctica, no hay discusión. Ya no es ni siquiera un descrédito de la palabra del otro, que las mentiras contienen, porque cada uno tiene derecho a su opinión. La ley está del lado de la opinión pública. Y cuanto más grande es, más deja huella. El vínculo admitido entre cosa y significante se vuelve obsoleto, inestable, cuando es la opinión la que no es estable a priori.

El discurso de un individuo puede desafiar efectivamente el uso aceptado del lenguaje. La base simbólica que regula la sociedad y sus semejanzas da paso a un mundo de interpretaciones, ilusiones, identificaciones. Estos pueden hacer que la opinión errónea de una sola persona, en la posición de amo, sea una colectivización de un derecho a una opinión infundada, o basada en el único derecho a otra verdad, no una opinión justa o ilustrada, lo cual es discutible. No hay más debate posible, como escribe Monique Canto-Sperber.

Trump y su red Truth Social están empujando a algunos hacia un mal uso de la democracia. Las noticias muy recientes entre los negocios y el regateo violento, por un lado, y la ideología preocupante, por el otro, lo ilustran perfectamente. Además de la mentira publicada, está la era de la posmentira.

*Psicoanalista Miembro de la AMP. Texto con la bibliografía citada en el blog Psicoanálisis Lacaniano. 2025/03/09