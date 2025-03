La Unión Europea, China y Canadá anunciaron este miércoles que aplicarán fuertes represalias a los aranceles del 25 por ciento al acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que habrá respuesta de su parte a esas medidas y aseguró que su plan de aranceles restituirá la justicia en el comercio internacional.

Las represalias

China, la segunda potencia mundial y el mayor productor de acero, prometió hacer lo necesario para proteger sus derechos e intereses legítimos. "Las acciones de Estados Unidos violan seriamente las reglas de la Organización Mundial del Comercio y dañan gravemente el sistema comercial multilateral basado en reglas", señaló la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores china, Mao Ning, en una rueda de prensa.

El gigante asiático también aseguró que Washington debe estar agradecido por sus estrictos controles en la manufactura, transporte, almacenaje, importación y exportación del fentanilo y sus precursores químicos, razón expuesta por Trump para imponer aranceles del 20 por ciento a los productos chinos. "Estados Unidos ha estado politizando este asunto como excusa para imponer aranceles y empezar una guerra comercial (...) China está dispuesta a seguir cooperando, pero no aceptará chantajes", afirmó, y pidió respeto mutuo e igualdad para relacionarse con Beijing.

Canadá aplicará, a partir de este jueves, nuevos aranceles a productos de Estados Unidos por un valor de 18.000 millones de dólares en importaciones. Así lo anunció el ministro de Finanzas, Dominic LeBlanc, quien calificó las medidas estadounidenses de injustificadas e irrazonables. "Nuestro Gobierno seguirá trabajando sin descanso para convencer a la Administración de Trump que abandonen totalmente sus aranceles que son absolutamente injustificados", añadió.

Por su parte, la UE respondió con la renovación de aranceles a productos estadounidenses que había adoptado en 2018 y 2020 y que había dejado sin efecto. Además, completó esas medidas con un nuevo paquete de aranceles contra productos estadounidenses, que incluye al whisky bourbon, las motos Harley Davidson y los yates. "Creemos firmemente que en un mundo lleno de incertidumbres geopolíticas y económicas, no es de interés común sobrecargar nuestras economías con aranceles", apuntó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al leer un comunicado.

La respuesta del gobierno de Trump

Mientras sus principales socios anunciaban medidas de represalia a los gravámenes sobre el acero y el aluminio, Trump, aseguró que su plan de aranceles restituirá la justicia en el comercio internacional. "Han abusado de nosotros durante mucho tiempo, ya no abusarán más", dijo el mandatario republicano al recibir en la Casa Blanca al primer ministro irlandés, Micheál Martin, a la vez que afirmó que responderá a los aranceles anunciados por la Unión Europea. "Si nos cobran el 25 o el 20 por ciento, el dos o el 200 por ciento, eso es lo que les cobramos. No sé por qué la gente se enoja por eso, porque no hay nada más justo que eso", sostuvo.

El representante comercial de Washington, Jamieson Greer, consideró que la UE está desconectada de la realidad. "Las acciones punitivas de la UE desestiman completamente los imperativos de seguridad de Estados Unidos, e incluso de la seguridad internacional", declaró Greer, al culpar a la Unión Europea de haber fracasado en el intento de enfrentar conjuntamente la sobreproducción de metales y otros productos.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, aclaró que Washington no negociará sobre aranceles con Ottawa hasta que Mark Carney, elegido líder del partido gobernante canadiense, se convierta oficialmente en primer ministro del país vecino. "Vamos a crear un entendimiento, a asegurar que nos conocemos mutuamente y luego vamos a negociar con todo Canadá, así que obviamente vamos a esperar a su nuevo primer ministro y después vamos a hablar", aseguró.

Las palabras de Lutnick, pronunciadas en una entrevista en la cadena Fox Business, llegan un día antes de que el líder de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, visite Washington para reunirse con el secretario de Comercio estadounidense y tratar de reducir la creciente tensión entre ambos países a cuenta de los impuestos aduaneros del Gobierno de Donald Trump. El encuentro entre él y Ford se producirá después de que el martes Trump amenazara con duplicar del 25 al 50 por ciento los aranceles al acero y aluminio de Canadá en respuesta a la decisión de Ontario de incrementar en un 25 por ciento el precio de la electricidad que suministra a Estados Unidos. Sin embargo, el magnate dio marcha atrás con la medida después de que el gobernador canadiense suspendiera el aumento del precio, ante la advertencia estadounidense.

Los más afectados

El país más afectado por los aranceles estadounidenses será Canadá, que suministra la mitad de las importaciones de aluminio y el 20 por ciento de las de acero, según la consultora EY-Parthenon. El futuro primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó el miércoles que está dispuesto a hablar directamente con Trump sobre las relaciones comerciales bilaterales. "Estoy listo para sentarme con el presidente Trump en el momento oportuno, en un marco en el que haya respeto de la soberanía canadiense", declaró en una siderúrgica de Hamilton, provincia de Ontario.

En el caso del aluminio, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Baréin y China, que representan cada uno entre el tres y el seis por ciento de las importaciones estadounidenses, también sufrirán. Brasil, India, Argentina y México abastecen el mercado en menor medida, pero aún así podrían sufrir interrupciones en la cadena de suministro a medida que los compradores ajusten sus estrategias de abastecimiento, advirtió la consultora EY-Parthenon. En el sector del acero, Brasil (17 por ciento de las importaciones) y México (10 por ciento) serán los más afectados después de Canadá. Le siguen Corea del Sur, Alemania y Japón.

Estados Unidos importa aproximadamente la mitad del acero y el aluminio que utiliza en industrias tan diversas como la automotriz, la aeronáutica, la petroquímica y productos básicos de consumo como las de conservas. Desde que comenzó su segundo mandato el 20 de enero, Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de negociación con sus socios comerciales, como un incentivo para que las empresas se instalen en el país y como fuente de ingresos para las finanzas federales.

Trump exige a China, México y Canadá que hagan más para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos. El presidente ya impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio durante su primer mandato (2017-2021). Pero a diferencia de aquel entonces, ahora abarca una gama más amplia de productos metálicos, sin las excepciones que otrora beneficiaron a Canadá, México o Australia, y sin un sistema de cuotas, concedidas entonces a Brasil y Argentina por ejemplo. Además, la medida es acumulativa, es decir que los nuevos aranceles se suman a los existentes.

Tras semanas de negociaciones Trump eximió a México y Canadá en los productos del T-MEC hasta el 2 de abril. Ese día, teóricamente, entrarán en vigor lo que Trump llama aranceles recíprocos, diseñados para gravar los productos de un país cuando entran en Estados Unidos al mismo nivel que ese Estado grava en aduana bienes estadounidenses. Esa medida apunta a naciones emergentes, como Brasil o India, que a menudo imponen aranceles más elevados para proteger sus industrias.