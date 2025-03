Caos: los crímenes de Manson - 6 puntos

(Chaos: The Manson Murders, Estados Unidos/2025)

Dirección: Errol Morris

Duración: 95 minutos

Disponible en Netflix



TRAILER:

“¿Otro documental sobre los asesinatos del Clan Manson?” La pregunta resulta por demás válida en un contexto donde las series y películas que indagan en los pormenores de crímenes célebres –el género llamado true crime– se han vuelto uno de los platos predilectos de la dieta ofertada por las plataformas. Es, además, uno los casos policiales más analizados, teorizados y conocidos de las últimas décadas. Y ya pasaron más de 55 años desde aquel 8 y 9 de agosto de 1969 en que un grupo de seguidores de este “gurú espiritual” con ínfulas de deidad asesinó a siete personas, incluyendo a la actriz Sharon Tate, por entonces pareja del realizador Roman Polanski y embarazada de más de ocho de meses.

Pero quien ocupa la silla plegable de Caos: Los crímenes de Manson no es otro que Errol Morris, quien dedicó buena parte de su filmografía a investigaciones en las que conviven lo criminal, lo político, lo social y la historia estadounidense. Ver sino La delgada línea azul (1988), sobre el juicio y la condena de Randall Dale Adams por el tiroteo en 1976 del policía de Dallas Robert W. Wood, sin el cual es muy probable que el género true crime no sería lo que es. Esos cuatro elementos vuelven a conjugarse a lo largo de los poco más de 90 minutos de esta flamante producción de la plataforma Netflix.

Pero la idea de analizar bajo este prisma el caso Manson no es de Morris, sino del periodista Tom O’Neill, a quien en 1999 le pidieron un artículo por el 30º aniversario de los hechos. Aquella investigación fue la base de una mucha más grande que se convirtió en el libro CHAOS: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties, publicado en 2019 y en el que puso el foco en tres programas desarrollados por el FBI y la CIA a partir de principios de 1960 con la idea de incidir en los temas más álgidos de la agenda sociopolítica del momento.

El Mkultra, por ejemplo, investigaba las drogas psicoactivas y alucinógenas para ver qué tan posible era conseguir que una persona pudiera cumplir cualquier orden sin siquiera pensar en pensarlas. Por su parte, Cointelpro y el mencionado Chaos proponían la infiltración en organizaciones de izquierda y de defensa de los derechos racionales, con la afroamericana Black Panther a la cabeza. La posibilidad que desliza O’Neill, y que cuadra a la perfección con los intereses habituales de Morris, es que Charles Manson pudo haber formado parte, a falta de uno, de todos ellos.

Morris no firma a libro cerrado esa teoría, aunque sí exhibe diversos documentos, videos de archivo y entrevistas (incluyendo al propio O’Neill y a funcionarios públicos que participaron del juicio) relacionado con los programas y las puntas que los unen con Manson. Por fuera de eso, Caos recorre los antecedentes del personaje, su vida en comunidad con un séquito de chicas en el Spahn Ranch de San Francisco, la dinámica de los crímenes de 1969, el proceso jurídico y las repercusiones de un caso que, queda claro, sigue despertando partes iguales de fascinación y morbo.