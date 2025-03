Julio Vaccari decidió jugar al misterio y no entregó indicios que permitan suponer como formará Independiente en el clásico del domingo ante Racing. Es un hecho que Iván Marcone reaparecerá en la media cancha en lugar del uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, que lo reemplazó ante San Lorenzo. Y es muy probable que Santiago Montiel, repuesto de su lesión, también juegue desde el arranque.

Pero el técnico del Rojo no quiere dar pistas de la formación y hasta la práctica de este jueves en Villa Domínico todavía no paró un equipo. Si bien no se esperan grandes sorpresas, podría haber alguna variante de nombres y de características que modificarían la manera de jugar. Rey; Vera, Lomónaco, Valdez y Angulo; Loyola y Marcone; Montiel, Cabral, Millán y Avalos sería la probable formación.

"Queremos ganar el clásico, trabajamos para eso y tenemos que hacer que suceda. Ganar va a ser un envión anímico bueno y hay que hacer méritos para que pase", declaró el arquero y capitán Rodrigo Rey. "Tenemos el foco puesto en ganar por nosotros, no por lo que significa para Racing. Los clásicos se juegan con un nivel de emoción diferente a los otros partidos y eso hace que nunca se sepa quién llega mejor o no. Los partidos se juegan y se definen dentro de la cancha", acotó el guardavallas.

Por otra parte, Diego Tarzia firmó la extensión de su contrato, el cual vencía en 2026, y ahora estará vigente hasta diciembre de 2027. El nuevo vínculo del zurdo incluye también una mejora salarial y, de esta manera, se evita que un jugador joven y que puede cotizarse se vaya libre del club al finalizar su contrato.

Cabe resaltar que el futbolista de 21 años ha sabido revertir su imagen luego de episodios de inconducta extradeportiva que lo llevaron a ser marginado. Desde la pretemporada, Tarzia cambió su actitud y trabajó para pelear por un puesto, cuando se especulaba incluso con una salida a préstamo.