Ari Paluch fue desvinculado de la FM Rock & Pop, donde conducía el programa Arizona. Así lo confirmó en sus redes sociales el grupo Alpha Media. El conductor, que ya había sido denunciado y apartado de medios por haber manoseado a una microfonista en 2017, había insinuado al aire la posibilidad de drogar a una compañera de trabajo para que de esa manera "le de unos besitos".

"El Grupo Alpha Media informa que en el día de la fecha resolvió la relación contractual de Ari Paluch con FM Rock & Pop y no continuará vinculado a la radio", dice el comunicado. El conductor ya había sido sacado del aire después del escándalo y las autoridades de la radio le habían pedido que "se tome unos días" para resolver su situación.

Hace días, Paluch y su hija, Martina, estaban terminando su programa en la radio y, durante el pase con "Beto" Casella, comenzaron a charlar sobre las viudas negras. Es en ese momento que el conductor de Arizona preguntó: "¿Es tan fácil de conseguir burundanga?", preguntó.

Y añadió entre risas: "Porque a mí esta chica, ¿cómo se llama tu locutora? Es linda, esa chica. Entonces podemos arreglar, vamo' y vamo', una mañana le ponemos en el vaso con agua".

"¡No, pero pará! Esto es viuda negra", lo interrumpió su hija, mientras Casella le pedía que "frenara" a su padre. Pero Paluch insistió: "¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito, que te da un besito y nada más?". Casella solo respondió con risas, pero la joven lo cortó: "No, no, no. Chau, chau".

Horas después, Paluch ofreció sus disculpas "a quien se haya sentido ofendido" en un video en redes sociales.

Pero la locutora en cuestión, Noelia Corral, dijo al ser consultada por un medio de comunicación por el episodio: "Las disculpas serían que por dos años dejen de hacer chistes sexuales, porque el abuso sexual no es una gracia".

Esta no es la primera vez que Paluch se queda afuera de un medio acusado de haber ejercido violencia de género. En 2017, fue desvinculado de Grupo América después de que la microfonista Arriana Cahrrúa presentara una denuncia en la que acusaba a Paluch de haberla manoseado cuando ella había ido a sacarle el micrófono después del programa.

"Quise hacer un 'give me five' pero que no salió”, se justificó Paluch luego en el programa de radio que conducía en ese momento. Sin embargo, se conoció el video del momento y se veía al periodista tocando a Cahrrúa sin consentimiento. Otras mujeres sumaron también sus testimonios y contaron que habían vivido situaciones similares.