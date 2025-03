Desde Roma

Unas 50.000 personas, según los organizadores, venidas de distintas regiones de Italia, participaron este sábado de una manifestación titulada “Una plaza por Europa”, que se hizo en un lugar emblemático de Roma, Piazza del Popolo. La idea fue reunir a gente común pero también a escritores, actores, cantantes, refugiados políticos, sindicalistas, estudiantes, alcaldes de distintas ciudades, para que la población italiana se plantee preguntas sobre el futuro de una Europa que ha sido puesta en discusión desde que la derecha y la ultraderecha han ganado elecciones en varios países europeos, y también por la guerra en Ucrania.

La manifestación fue organizada por el periodista y escritor Michele Serra y contó con el apoyo del alcalde de Roma Roberto Gualtieri del Partido Democrático (centroizquierda).

Algunos políticos participaron del evento, como la secretaria del Partido Democrático Elly Schlein, pero no tuvieron derecho al micrófono, porque el evento fue calificado como “no político”. En cambio hablaron varios de los otros participantes.

El gobierno de la derechista Giorgia Meloni y los representantes del centro derecha no se hicieron ver. Y tampoco asistió el máximo dirigente del Movimiento Cinco Estrellas y ex primer ministro, Giuseppe Conte.

Entre los invitados -algunos estuvieron presentes y otros mandaron mensajes por videos- se incluyeron a los directores de cine Antonio Albanese, Claudio Amendola, el actor Claudio Bisio, el cantante Jovanotti, la actriz Luciana Littizzetto, la escritora Dacia Maraini, la senadora a vida y superviviente del campo de concentración nazi de Auschwiz Liliana Segre, entre otros. Pero también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el escritor español Javier Cercas.

Banderas de Europa (de color azul oscuro con un circulo de 12 estrellas doradas que representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa) ondeaban por todas partes y algunos hasta las llevaban como capas o como pañuelos al cuello. Una muy grande, de varios metros cuadrados, fue colocada sobre el piso de una zona de la plaza. Y cerca de ella, otra gigante de muchos colores con la palabra “Paz” en el centro. Pero también aparecieron banderas de Ucrania en clara referencia a la guerra con Rusia y a la batalla por la que está luchando ese país para poder entrar a ser miembro la Unión Europea. Pero no se vieron banderas de ningún partido político.

Algunos carteles formaron parte asimismo de la manifestación: “Stop Putin, Stop war” (Paren a Putin, paren la guerra), decía un cartel. Y otro: “This is not normal. Lies, lies, lies” (Esto no es normal. Mentiras, mentiras, mentiras) junto a una máscara que representaba la cara del presidente estadounidense Donald Trump, de cuya boca salían algunos billetes.

¿Bandera europea o “carta de crédito”?

El encuentro -para el que se montó un gran escenario en la plaza – comenzó con el Himno de la Alegría de Beethoven interpretado por un cuarteto de cuerdas. Y luego fue el organizador del evento, Michele Serra, el primero en hablar. “Somos muchísimos. Viva!!”, dijo, y refiriéndose a los cientos de banderas europeas que circulaban por la plaza añadió: “Esta bandera europea estaba antes sólo colgada en las oficinas y en los edificios oficiales y hasta ahora era un símbolo frío. Se nos ocurrió traerla a la plaza porque queremos sentirnos europeos no por un tratado ni por una relación burocrática. Sino porque creemos en serio en la libertad y en la paz que son las dos bases de la construcción europea” . “Todos queremos la paz pero no puede existir una paz sin libertad. Nadie puede sentirse en paz si es oprimido, invadido, dominado. Todos queremos la libertad pero no existe libertad si no hay paz. Nada suspende la libertad de los seres humanos como la guerra. La guerra no es sólo lo contrario de la paz sino también lo contrario de la libertad”, subrayó.

Serra que hizo un llamado a los políticos para que hablen con la gente y la escuchen, y así poder dar algunas respuestas, concluyó diciendo que había que ponerse en movimiento inmediatamente “porque de lo contrario arriesgamos llegar a creer que la única bandera que nos queda es la carta de crédito. Pero esa es la bandera de Trump”.

Quo vadis Europa

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, había aclarado en una rueda de prensa el viernes que la manifestación en Piazza del Popolo no sería política. “Es una manifestación que quiere expresar un especial sentimiento por Europa, por nuestros valores y principios, por la idea de sentirse unidos en la diversidad para ser más fuertes juntos, no en el sentido de potencia militar sino de civilización”, subrayó. Y hablando en Piazza del Popolo destacó que “Para ir adelante, Europa debe ser más popular, no populista”, entendiendo por populismo el escenario creado por algunos partidos para ganarse el consenso de ciertos sectores sociales para usarlos en beneficio del proprio partido. “Sirve un decidido paso adelante que nos conduzca a una Unión Europea más fuerte, unida y solidaria, que nos haga sentir más seguros y más libres” (…) Que Europa sea portadora de paz. Tenemos un gran desafío ante nosotros. No podemos postergar, no podemos dar sólo pequeños pasos. Tenemos necesidad de tomar decisiones corajudas”, concluyó.

Otro de los numerosos alcaldes de Italia que estuvieron presentes, destacó que la manifestación de Piazza del Popolo era una forma de estimular la toma de consciencia sobre las necesidades europeas. “En el actual contexto internacional es necesario tomar consciencia que después que Europa se había consolidado luego de las dos guerras mundiales, han habido muchos cambios. Europa está llamada ahora a ser una Europa unida, por eso esta plaza es la ocasión para fomentar una verdadera y auténtica integración europea. Es fundamental tener hoy un fuerte empuje popular a favor de la integración europea que luego será el modo más autorizado para confrontarse pacífica y políticamente” con otros mundos, declaró a Página/12 el alcalde de Crema (norte de Italia) Fabio Bergamaschi.

El escritor español Cercas no estuvo presente pero en un artículo publicado el sábado por el diario español El País, hizo referencia a la manifestación de Roma a la que había sido invitado. “El único problema de esta manifestación es que es sólo italiana. Debería ser europea, debería ser enorme y hacerse en todas las capitales europeas. Tenemos tiempos todavía para hacerlas”. Y más adelante en el artículo precisó que los europeos están acorralados por Vladimir Putin y Donald Trump, “dos gangster que comprenden solo el lenguaje de la extorsión y respetan solo la ley del más fuerte y que no quieren de ninguna manera una Europa unida” porque “saben que Europa es el grande baluarte de la democracia en el mundo y en consecuencia hacen de todo para desarticularla”.