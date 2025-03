Las intensas lluvias que persisten en la Quebrada del Toro, en Campo Quijano, y el alud de los primeros días de mrzo, dejaron a numerosas familias en situación de vulnerabilidad y afectaron gravemente a los animales domésticos y de granja. Muchos perdieron la vida y otros muchos sobrevivientes, perros, gatos, gallinas, cabras y ovejas, quedaron sin alimento ni refugio tras los deslizamientos y la crecida del río Toro. Ante este cuadro, proteccionistas locales organizaron una colecta de alimentos.

"La situación de los animalitos en la Quebrada del Toro es inestable, es tristísima y lamentablemente los animales siempre quedan en segundo o tercer plano", dijo a Salta/12, Claudia Burgos, proteccionista de Campo Quijano que está realizando una colecta para juntar alimento.

"Sabemos la situación que están pasando todos los habitantes de esa zona, es terrible lo que han pasado y lo que siguen pasando porque sigue lloviendo". El viernes "llovía con granizo, así que siguen con lluvia, bajo el agua y bajo el barro. Ha bajado el lodo y las casas se han llenado de barro y están en la limpieza, muchos están habitando bajo carpas, entonces los animalitos están en la intemperie", describió Burgos.

En la zona se necesitan donaciones urgentes de alimento para perros y gatos, forrajes, maíz y comida para ovejas, cabras, vacas y caballos. También, colchones en desuso y frazadas para abrigar y armar refugios.

Las donaciones pueden entregarse hoy domingo en Güemes 736, en Campo Quijano. También se recibirán por la zona del aeropuerto en la ciudad de Salta. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Proteccionistas en Acción al teléfono (387) 466-4568.

En un principio, las proteccionistas preferían recibir únicamente donaciones en forma de alimentos. Sin embargo, debido a que algunas personas han manifestado dificultades para acercarse a los puntos de recolección, decidieron habilitar un alias para donativos en dinero. Las transferencias pueden realizarse al alias: protec.cq.2024, a nombre de Claudia Elena Burgos.

"Lo que estamos haciendo desde acá, desde Campo Quijano, es juntar alimento balanceado para animales domésticos, o sea, perro, gato, alimento para gallinas, para ovejas, cabras, caballos, vacas, los animales de corral, que sabemos que la gente de esas zonas se sustenta con los animalitos, con lo que provee el animal de granja o de corral, entonces ahí tienen muchas cabritas, muchas ovejitas y bueno, para ellos también estamos juntando forrajes", sostuvo Burgos.

La proteccionista dijo que esperan subir a la Quebrada entre el lunes y martes, lo harán junto a montañistas y una veterinaria que se ofreció a colaborar para asistir a los animales. Consiguieron dos camionetas y esperan contar con la ayuda de baqueanos para llegar a las familias más afectadas que necesitan asistencia. "Recién vamos a subir a la Quebrada porque no tenemos movilidad. Sigue lloviendo (…) Este fin de semana queremos juntar lo que más podamos y poder llevar", sostuvo.

"La gente más o menos me ha dado datos de a quiénes asistir, a quiénes no llega generalmente la asistencia, porque la recibe la gente que está más de paso, pero más adentro, muchos no entran", señaló la proteccionista.

Burgos contó que registrará "como es la situación de los animalitos de allá". En su caso, contó que ella y otras mujeres mayores de Campo Quijano son proteccionistas que vienen organizando castraciones de animales en el pueblo y no cuentan con recursos para rescatar a los animales de la Quebrada, ya que además se encuentran a varios kilómetros del lugar azotado por las lluvias y sin recursos ni movilidad. Lamentó que el Estado no tenga una política pública para asistir también a los animales.

"No somos una asociación o fundación, como para tener herramientas para rescatar. Somos voluntarias", insistió Burgos. "No es un problema que interese a los gobiernos, a los intendentes. El animal queda en segundo plano y tercero. Nos sentimos impotentes, no podemos hacer mucho", lamentó.

Según los datos que maneja la proteccionista, hay alrededor de 20 familias que están viviendo bajo carpas. "La gente no se quiere ir del lugar, no se quieren mover de su territorio, de su tierra", señaló, por ello se organizan los donativos desde distintas instituciones, en su caso, específicamente para los animales. "El día que llegó el alud y arrasó con todo el río, los animalitos fueron muertos. Un montón, entre ovejas, cabras, de esos animales se perdió bastante", sostuvo.

Burgos apeló a la solidaridad de la gente, "que siga donando alimento, frazadas para tapar a los perritos". También dijo que van a intentar armar casitas con los materiales que encuentren, como chapas en desuso. Recalcó que no podrán trasladar casitas ya hechas, o maderas, porque con dos camionetas no podrán llevar tanto peso. "No conocemos bien la zona, cuánto hay que caminar, tenemos la ida y vuelta en el día", precisó. Sin embargo, planean seguir colectando alimento para volver a subir después, en las semanas siguientes.