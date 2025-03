Este jueves en el Juzgado Correccional Nº 5 de La Plata comenzó el juicio por lesiones agravadas y vejaciones contra César Andrés Canteros, ex policía de Berisso denunciado por Paula Arévalo luego de las agresiones que sufrió en la Comisaría Cuarta en 2022.

La Asociación Miguel Bru, creada y presidida por Rosa Bru, la madre del adolescente asesinado en 1993 por la policía de La Plata, acompaña a la víctima y trabaja en un nuevo caso de violencia institucional. La fundadora de la asociación aseveró "esperamos que la sentencia sea un mensaje claro para que nadie sospechado de violento pueda estar en ninguna fuerza de seguridad".

El pasado lunes debía comenzar el juicio pero un repentino cambio en la defensa de Canteros postergó el inicio, lo que Rosa Bru calificó de "maniobra dilatoria". El oficial es representado por "la defensa oficial". Ese lunes el hombre amenazó a los gritos a Paula Arévalo, a su familia y a Rosa Bru en pleno Juzgado. Al iniciar el juicio la víctima de la golpiza dio su propio testimonio sobre el ataque. Luego declararon Gonzalo y Carlos Arévalo (hermano y padre respectivamente), y dos agentes de la Comisaría que instalaron una supuesta resistencia a la autoridad para ocultar la agresión. Al final de la jornada Arévalo destacó que "ahora hay que esperar a ver lo que decide el juez. Espero que se haga justicia, que paguen lo que tengan que pagar todos los de la comisaría que estuvieron ahí". El juicio continuará el próximo lunes 17 de marzo a las 10 de la mañana con más testimonios y el veredicto final se dictaría una semana después, sin requerir la presencia del imputado ya que se lo va a notificar según informó el Juzgado.

En contacto con Página/12 Rosa Bru, la fundadora y presidenta de la Asociación Miguel Bru (AMB) que trabaja desde el principio con Paula Arévalo, habló sobre el caso. Rosa destacó que al reconocer a Canteros Paula Arévalo le recordó "me dijiste 'negra sucia, gorda mugrient' y me golpeaste". El acusado bajó la cabeza con una actitud que "no era la misma" de las amenazas tres días antes.

La fundadora de la Asociación comentó que desde la parte demandante y desde su Asociación piden que Canteros "sea condenado, que se haga justicia y que se diga que quede imposibilitado" de tener cargos públicos. Bru también destacó al caso como violencia de género porque "es un policía hombre que violenta a una mujer, lo cual es un agravante".

Rosa Bru contó que el hecho sucedió en marzo de 2022. Un hermano de Paula y la ex pareja de él tenían perimetrales cruzadas, y ella violó la perimetral de él. Por ese motivo a Paula "la invita una policía mujer a la Comisaría a conversar", según cuenta Rosa.

Al llegar, Canteros preguntó "¿qué hace esta mugrienta de mierda acá? Gorda sucia". Acto seguido, dice Rosa Bru, "la para contra la pared y la empieza a golpear, primero con la rodilla. En un momento la da vuelta y le pega un cabezazo". Cuando él se fue, Paula mensajeó a su marido: "vení que me están golpeando". Ahí "decidieron venir a vernos" cuenta Rosa. Ella y Wanda Candal, una abogada cercana a la Asociación, fueron a la Comisaría a buscar a Paula.

Cuando llegaron "nos dijeron que estaba detenida" y que "la querían mandar al otro día al cuerpo médico otra vez", cuenta Rosa. "Cuando la policía la lleva al cuerpo médico le decían que no le convenía decir lo que había pasado porque por ahí la hacían desnudar, por ahí le decían que tenía drogas", explicó sobre la situación.

De esa misma noche Rosa Bru recuerda que una policía mujer vio en la Comisaría como Canteros le ponía una Ithaca en la espalda a Arévalo. "Ella salió espantada y dijo a la gente que estaba afuera 'pensé que la iba a mata' ". "Es un tipo violento", resumió la Rosa Bru.

"Esa misma noche en la Comisaría le toman la denuncia contra Canteros", repone Rosa Bru, que reconoce que gracias a que la abogada Wanda Candal estaba ahí pudieron sortear las trabas policiales. Al día siguiente también hicieron la denuncia en la Fiscalía Nº1 de Ana Medina y en Asuntos Internos de la Policía.

Informe: Juan Martín Bravo.