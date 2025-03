El periodista y conductor Víctor Hugo Morales analizó la denuncia que el grupo de multimedios Telecentro realizó contra Telecom por el “mopolio del negocio” de las telecomunicaciones.

“Telecentro denunció a Telecom, Clarín, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El grupo de medios sostiene que en algunos servicios de TIC, Telecom ostentará el monopolio del negocio, hecho que es ilegal por cuanto afectará indudablemente el interés económico general que es el objetivo que pretende salvaguardar la ley específica y la Constitución Nacional”, expresó Víctor Hugo al aire de la 750.

“Telefónica vendió por 1250 millones de dólares sus operaciones en Argentina a Telecom, la empresa de telecomunicaciones que pertenece a Cablevisión del Grupo Clarín, y a raíz de esta situación, la denuncia”, agregó.

Asimismo, insistió en el “cambio de autoridades” en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y cómo esto fue “arreglado por el Gobierno y Clarín el día anterior a la marcha del 12 de marzo pasado".

“Pirchio es quien estaba al frente ya no está más. Pero ya no está desde el día anterior a la marcha. Acordaron el día anterior que Clarín no le va a hacer nada a Milei, o lo menos posible le va a hacer. Simplemente, va a disimular con la represión y la criptomoneda”, cerró.

Los argumentos de Telecentro en la denuncia



Telecentro sostiene que la compra de Telefónica por parte de Telecom afectará la competencia en todos los servicios de telecomunicaciones a nivel nacional y recuerda que esta operación está expresamente prohibida por los artículos 1 y 9 de la Ley 27.442.

"En algunos servicios de TIC, Telecom ostentará el monopolio del negocio, hecho que es ilegal", argumentó la compañía, y solicitó a la CNDC una investigación exhaustiva de los aspectos económicos, financieros y técnicos de la fusión.

Según estimaciones de Telecentro, la nueva estructura de mercado quedaría conformada de la siguiente manera: Telefonía fija: Telecom y Telefónica concentrarían 79 por ciento del mercado. Telefonía móvil: Alcanzarían el 61 por ciento del mercado. Internet por banda ancha: Controlarían el 48 por ciento del mercado. Televisión por suscripción: Acapararían el 42 por ciento del mercado.



Datos clave de la concentración resultante