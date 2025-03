Desde New York

UNO Rodríguez bajo la astral bóveda de Grand Central Station y por ahí todavía queda un póster anunciando el programa very special por los cincuenta años en el aire y en la tierra de esta ciudad de Saturday Night Live. Y, sí, ese escenario de la NBC y ese set desde el que se monologa y bromea diseñado como una suerte de réplica miniaturizada de esta misma estación de trenes en la que Rodríguez ahora se acuerda de ese SNL Behind the Music "More cowbell!"stayin' alive.Saturday Night Live.