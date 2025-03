La exministra de Economía, Felisa Miceli, explicó por qué aumentan los precios y por qué el índice de Precios al Consumidor (IPC) cortó su racha descendente.

Según Miceli, el presidente Javier Milei “se autopercibe Premio Nobel de Economía”, aunque “contrastando lo que él piensa de sí mismo y la realidad, hay mucha diferencia”. “Incluso que se plasmó en el índice de precios de la semana pasada donde se cortó la racha descendente del IPC y donde los alimentos por primera vez en varios meses, crece por encima del promedio general, esto es que los precios de los alimentos del consumo básico están aumentando por arriba de la inflación y, por lo tanto, la autopercepción que sí sentimos los consumidores es que, si bien el índice se mantiene, los precios aumentan y eso hace que el poder adquisitivo del salario sea un poco menor”, sostuvo en su columna semanal en la 750.

“¿Por qué aumentan los precios? Porque el mercado percibe que la inestabilidad comienza a producirse”, sentenció.

“Acá hay una cuestión de base que es que la Argentina no tiene los dólares suficientes para pagar el abultado endeudamiento externo que contrajo Macri. Para eso se hace ese ajuste, pero los dólares no están y el BCRA ya venía usando dólares que corresponden a ahorristas”, advirtió.



“Ahora se mueve que el Gobierno empieza a tener más dificultades en cerrar un acuerdo con el FMI. A quienes trajeron sus dólares para especular con el carry trade esto los pone nerviosos porque saben que cuando no hay dólares hay corridas cambiarias, presiones devaluatorias, por eso quieren irse antes de que eso ocurra. Si no aumenta el saldo exportable esto no va a cambiar”, cerró.