En abril del 2023 la India superó a China como el país más poblado del planeta, entonces por una exigua ventaja de apenas tres millones de habitantes. Entre los dos se reparten más de un tercio de toda la vida humana del mundo, a la fecha cifrada en más de 8 mil millones de personas.

Según el FMI, el Banco Mundial y organismos similares, la India representa una de las potencias económicas más importantes: varios rankings la ubican en el sexto lugar, inmediatamente debajo del Reino Unido y encima de Francia. Está en el podio de la producción internacional de acero, leche, algodón, arroz y maní, por citar algunos ejemplos. También es importante fabricante de software y medicamentos genéricos. Y su industria cinematográfica (Bollywood, cruza de Hollywood y Bombay, su ciudad más grande, con más de 12 millones de habitantes) maneja cifras similares a la estadounidense.

Capacidad productiva, diversidad de exportaciones y consumo interno parecen ser las principales turbinas que motorizan el crecimiento indio. Sueños húmedos para los encuestados y especialistas. Pero su descomunal población —unos 1500 millones— agranda lo bueno y también lo malo. Un cuarto de sus habitantes está debajo del umbral de la pobreza, el 14 por ciento padece desnutrición o subalimentación y, acaso, el dato más alarmante: uno de cada tres niños menores de cinco años sufre retraso del crecimiento, cifra a la cabeza del planeta, incluso por encima de la África subsahariana, zona de extrema pauperización.

En simultáneo a todos esos escenarios, la Agencia India de Investigación Espacial envió una misión no tripulada a Marte que logró mantenerse en órbita ocho años, hasta que se perdió contacto en 2022. La experiencia india con los astros no es de ahora, sino que se remonta a 1500 años atrás, cuando se adelantaron al resto de la humanidad desarrollando técnicas de navegación a través de la observación de las estrellas y de las fases lunares, tan influyentes en las mareas. Pero, al otro lado del arco histórico, se produce una curiosidad: por más naves que envíen a la galaxia, la nociva polución que domina a toda la India como producto de su desordenada revolución industrial impide ahora ver desde el suelo no más que Luna y Venus, únicos dos astros capaces de romper la espesa barrera gris del cielo.

Muchas de las cifras o índices de la India se manejan a través de estimaciones. Es que mientras apenas un quinto de los indios goza de las precarias comodidades que ofrecen las metrópolis atestadas por los 461 grupos étnicos que habitan el país hace cinco mil años, los demás viven en las zonas rurales, donde no llegan el agua potable, la luz, el progreso ni los censistas de los organismos. En contrapartida, se supone que el uno por ciento de sus habitantes concentra el 40 por ciento de la riqueza de país, mientras que unas 350 personas tienen un patrimonio neto de mil millones de dólares, convirtiéndolo en el tercer país con más multimillos.

Las desigualdades son también una identificación milenaria y cultural: la que impone el sistema de castas. La discriminación hecha tradición, sin más discusión. El hinduismo —la creencia a la que suscriben las tres cuartas partes de sus habitantes— postula que cada casta procede de una parte del cuerpo de Brahma, dios creador y miembro de la tríada fundamental de esa religión politeísta. Y así como el codo nunca será rodilla, ni la pera tampoco costilla, un indio queda atado por siempre a la clase que le haya tocado heredada.

A la cabeza de esta pirámide social se ubican los Brahmanes, que salen de la boca de Brahma y son sacerdotes, maestros o académicos. Los Shatrias, surgidos del brazo, tienen destino de funcionarios o militares. Del muslo emanan los Vaishias, por lo general comerciantes, artesanos o campesinos. Mientras que los Shudras, creados a partir de los pies, están dedicados a servir, pues provienen de pueblos vencidos en guerras y luego esclavizados.

Como se ve, pertenecer a una casta en la sociedad india no necesariamente puede asegurar algo. Pero estar por fuera de ellas implica quedar relegado a lo más profundo de la miseria espiritual. Ese papel le toca a los Dalits, conocidos en Occidente como "los intocables". A la hora del reparto orgánico de Brahma, no les cupo a estos ni la uña encarnada del dedo meñique. No vienen de ningún lado y nada les pertenece. Entonces nunca la ven. Marginados de toda aspiración, viven de la limosna y caminan largos kilómetros en procura de agua, pues no se les permite usar la misma que las otras castas. Por supuesto, no tienen tele ni leen los diarios. Y jamás se enteran de los augurios de los organismos internacionales, que vaticinan más años de crecimiento de la India a tasas estratosféricas.