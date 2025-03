Este martes, en el Tribunal Oral N°3 de San Isidro, declararon los primeros testigos en la causa por la muerte de Diego Maradona, ocurrida en noviembre de 2020. Así, cuatro funcionarios de la Policía contaron lo que vieron cuando llegaron a la casa del Diez luego de su fallecimiento.

La Fiscalía decidió comenzar con la declaración de los entonces comisarios Lucas Rodrigo Borge, Javier Mendoza y Carlos Hugo Carranza, y el principal Lucas Farías porque tendrían una versión menos sesgada del aspecto de Maradona al fallecer. Se utilizó una maqueta de la casa aportada por Fernando Burlando --abogado de Dalma y Giannina Maradona-- para apoyar los testimonios.

El cuerpo del Diez

Hace cuatro años, Farías --entonces encargado del destacamento policial de Villa La Ñata-- fue el primer policía en entrar a la casa del futbolista. Llegó 20 minutos después de ser alertado de una descompensación, pero antes de entrar le dieron a entender que el Diez estaba muerto. "Me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado. Me hizo suponer y preservé el lugar", declaró ante los jueces.

Cuando llegó personal de la policía científica y de la fiscalía, ingresaron a la habitación y destaparon "ese bulto prominente" que era el cuerpo de la leyenda del fútbol. En la casa estaban dos imputadas: la psiquiatra Agustina Cosachov y la enfermera Dahiana Madrid, quien declarará en la segunda parte del juicio.

“Me llamó la atención de Diego, la posición cadavérica que tenía. Tenía la boca para arriba y el abdomen muy inflamado a punto de explotar. Tenía un pantalón de Gimnasia y Esgrima de La Plata y una remera negra. Me sorprendió verlo así a Maradona, la emocionalidad. No pensé nunca en encontrarme con esa imagen”, agregó Farías.

Borge --entonces jefe departamental de Tigre, donde se encontraba la casa del futbolista-- dio aviso a Farías quien llegó 40 minutos más tarde, alrededor de las 14, cuando el dormitorio estaba preservado y Farías ya había sacado a la gente de la casa.

El ex jefe departamental describió el cuerpo del Diez, que coincidió con la imagen que mostró el fiscal general Ferrari en la primer audiencia: Maradona "tenía la panza muy hinchada". Burlando le pidió detalles de la cama donde estaba Maradona: "No era una cama hospitalaria, era un somier común y corriente. No había desfibrilador", contestó.

Luego, declaró Javier Mendoza, que en noviembre de 2020 era jefe de la comisaría cuarta de Benavídez. Se encargó del operativo policial en el barrio para que nadie ingrese a la vivienda y de controlar que nadie --más allá de los peritos policiales-- sacara fotos, para preservar a la víctima.

La causa

En la causa están acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de los enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de la prepaga, Nancy Edith Forlini.

En la audiencia anterior los abogados Rodolfo Baqué y Martín De Vargas fueron apartados de la defensa del enfermero Almirón por un conflicto de intereses, dado que el primer abogado representa a la enfermera Gisela Madrid, la otra imputada que irá a un juicio por jurados populares. Tanto Dalma, Giannina y Jana, hijas de Maradona, y también Verónica Ojeda, expareja del futbolista, no pueden presenciar las audiencias hasta que declaren. En esta línea, las audiencias dejaron de transmitirse públicamente.

Por otra parte, Julio Rivas, uno de los abogados de Luque, confirmó que su cliente no asistirá a todas las audiencias, pero sí irá a los alegatos de cierre, el veredicto y cuando lo citen los jueces para declarar.

Además, se trataron cuestiones preliminares: se incorporaron al expediente una pericia psiquiátrica, un análisis psicológico y un estudio cardiológico. Sobre este último, que fue presentada por los abogados de Luque, los jueces --Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach-- desestimaron las solicitudes de nulidad presentadas por los fiscales y demandantes particulares.

La próxima audiencia será el jueves a la mañana, donde otros cuatro testigos darán testimonio. Dos de ellos son médicos que vieron a Maradona minutos después de su muerte. Se espera que el juicio se extienda al menos hasta el 17 de julio.

Informe: Natalia Rótolo.