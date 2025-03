Mientras el Ejecutivo negocia la toma de nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional, el economista y director ejecutivo del Grupo Atenas, Martín Pollera, señaló que el modelo económico de Javier Milei no acumula dólares y que por esta razón el prestamista internacional le exigirá una devaluación al Presidente.

"No hay tanto margen en tanto y en cuanto las reservas sigan cayendo como vienen cayendo hace 30 días y porque el modelo de acumulación de reservas que fue del primer semestre del año pasado, a partir de la devaluación de diciembre de 2023, está totalmente agotado", aseguró Pollera en la 750.

El problema de la restricción de dólares ya fue señalado con anterioridad por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en febrero de 2024, cuando señaló que Argentina se encontraba en su tercera crisis de deuda.

"Esta economía, la de Javier Milei, no acumula dólares. Hasta 2024, el saldo comercial te dejaba un volúmen de dólares que te permitía pagar la deuda, los servicios de turismo de gente que se va al exterior, operar en la brecha para que no sea cada vez más grande", explicó el economista y exsecretario de Comercio Interior (2022). "Hoy ya no podés meter mano en esa bolsa porque todos los días el Banco Central en su informe está mostrando que está vendiendo más dólares que los que ingresan. Todos los actores están viendo eso".

En ese contexto y con la presión de distintos sectores, las expectativas de que se produzca una nueva devaluación empezaron a crecer y, de producirse, atentaría contra el índice de precios que, se considera, es un activo que el propio gobierno considera de eficacia en su gestión económica.

"Yo quiero ver cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar de cara al acuerdo con el Fondo porque va a haber una parte son derechos especiales de giro, la moneda del FMI, y otra cosa son los dólares frescos, ¿a dónde van a ponerse? Si se van a poner para financiar la fuga de capitales de Caputo en el 2018, yo, con algo de información que viene del Fondo, me animo a decirte que no veo que lo vaya a financiar otra vez", advirtió el miembro del Grupo Atenas con En el ojo de la tormenta.