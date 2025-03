El pulso de un país está signado por su memoria. Esa operación, que puede funcionar como un privilegio para muchos, descansa en una voluntad imprescindible: la colectiva. La memoria, ejercicio concreto al servicio de la salud de los recuerdos, subsiste en 2025 como un valor que sostenemos entre quienes estamos convencidos de defender el derecho a expresarnos y a la verdadera libertad. La memoria es intangible y no necesariamente objetiva, como tampoco la voluntad para transmitirla. Nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hicieron de la memoria un estandarte, un patrimonio argentino por el cual siguen poniendo sus cuerpos –aquellas que aún nos quedan–. A días de un nuevo 24 de Marzo, y mientras el Gobierno de Javier Milei eleva su escala de violencia hacia jubilados (y ciudadanos que espontáneamente se presentan para apoyarlos), en Buenos Aires y alrededores se están llevando adelante actividades culturales que, además de conmemorar la fecha, sostienen la importancia de seguir contando nuestro pasado y no ser indiferentes a un presente feroz.

TEATRO | La Memoria Futura

De Luciana Mastromauro. Con Florencia Bergallo, Gaby Ferrero, Karina Frau, Juliana Muras, Andrea Nussembaum, Susana Pampín, María Inés Sancerni y Frida Jazmín. Sábado 22 a las 17.30 y domingo 23 a las 12 en la Quinta Trabucco (Carlos Francisco Melo 3050, Vicente López). Gratis.

Vicente López festeja 10 años de su Festival de Teatro Espacios Inesperados y, dentro de su programación, presenta una experiencia inmersiva que narra ocho relatos en primera persona basadas en el archivo biográfico familiar de Abuelas de Plaza de Mayo, creado en 1998. Al llegar, los asistentes son asignados a un grupo dirigido por una actriz, con quien recorren el lugar a medida que la historia se desarrolla. Para quienes no puedan ir este fin de semana, el equipo volverá en abril al lugar donde se hacen funciones hace dos años: el Parque de la Memoria.

Marisa Salton, una de las integrantes del Archivo, cuenta: "Hicimos entrevistas a familiares, abuelas y conocidos, compañeros de escuela, compañeros de militancia, de cautiverio de desaparecidos: mamás y papás de los nietos que Abuelas busca". Cada vez que un nieto o nieta es restituido o restituida, se le entrega una caja con fotografías obtenidas en esas entrevistas, y la desgrabación con la versión original en audio.

Además de completar una pieza de la historia, el equipo de investigación del Parque quiso extender la vida de esas voces, y en 2020 surgió la idea de vincularlas con lo artístico. "Es un grupo de 144 relatos que leímos entre cuatro compañeras y elegimos ocho, que están bastante respetados y los empezamos a trabajar desde la dramaturgia con la incorporación de Eugenia Pérez Tomas. El Instituto Goethe sumó como dramaturgista a Aljoscha Begricha, con quien pensamos el formato que podía tener esta obra, de donde surgen las caminatas en grupos reducidos", completa Salton.

TEATRO | Seré

De Lautaro Delgado Tymruk y Sofía Brito. Con Lautaro Delgado Tymruk. Sábado 22 a las 20.30 en las ruinas de la Mansión Seré, hoy Casa de la Memoria y la Vida, Fray Justo Sta María de Oro 3530, Castelar. Gratis.

La película Crónica de una fuga, de Adrián Caetano, sigue la historia de cuatro militantes políticos secuestrados en la Mansión Seré. Uno de sus sobrevivientes es Guillermo Fernández, quien en 1985 brindó testimonio durante el Juicio a las Juntas. Con poco más que una maqueta y un micrófono, el actor encarna los largos días del calvario. La réplica en miniatura de los modestos objetos con los que tiene contacto no consiguen minimizar el volumen del pánico: el tamaño es lúdico pero las sensaciones son espantosamente reales. Sí, todo esto pasó.

La obra condena el horror y vuelve presente ese pasado de forma dialéctica en tres niveles: el pasado narrado por Guillermo, el presente de Guillermo en su declaración (con sus recuerdos, sus olvidos, sus fallidos y sus revelaciones) y, por último, el aquí y ahora de la obra, el tiempo de su representación, con su opinión sobre lo sucedido en esta actualidad, en esta época.

La función de este sábado será especial no sólo por su locación. Anticipa Lautaro: "Es un acto psicomágico, un conjuro para que nunca más vuelva a ocurrir lo sucedido. Seré es un manual de supervivencia, un instructivo de fuga de esta coyuntura nefasta que estamos viviendo. Es un conjuro para salir de la neblina. Ese día estará Guillermo Fernández, el ideólogo del plan de fuga. Nuestra obra se basa en su testimonio. Esa casa donde también estuvo Norita Cortiñas buscando a su hijo, haciéndose pasar por otra persona, por alguien que supuestamente quería comprar la casa. Ella hablaba fuerte, gritaba, para que si su hijo la escuchaba, supiera que su madre todavía lo estaba buscando. Ahí estaremos con el corazón y la convicción de siempre".

RECORRIDOS | Memorias del Humedal

Sábado 22 de 16 a 18.30. A la gorra (con monto sugerido para poder valorar el trabajo de investigación y coordinación de cada encuentro).

Esteban Belloto Kuzminsky conduce caminatas de exploración histórica y experimentación sonora alrededor de distintos barrios porteños. Su propósito es desentrañar las historias de transformaciones urbanas, tecnológicas y culturales que afectaron la relación con el territorio que habitamos; y tratar de recomponer cómo las relaciones y transformaciones entre Buenos Aires, la costa del Río de la Plata, los arroyos internos y los humedales.

El proyecto se basa en la exploración de los barrios actuales, apoyándose en la fotografía y la pintura para entender representaciones de otras épocas. Además, la propuesta se adentra en experimentos sonoros de escuchas colectivas que "tienen que ver con jugar a las escondidas con los arroyos y las aguas que aún surcan por debajo de las calles de Buenos Aires, escuchar los campos electromagnéticos generados por la infraestructura eléctrica en la cual sostenemos nuestra vida", comenta Esteban.

El recorrido de este sábado será particular y llevará como título "Merecer la ciudad". Basado en recomponer algo de los procesos de transformación y de planificación urbana de la última dictadura cívico-militar y cómo fueron un correlato en la relación entre distintos gobiernos democráticos y dictatoriales desde mitad del Siglo XX. "La intención es pensar cómo lo que solemos interpretar como urbanismo de la dictadura, también tuvo su pata democrática durante los gobierno de Perón, Frondizi e Illia, previos al desarrollo efectivo de las políticas de terror, erradicación, persecución y grandes desalojos que se vivieron durante la última dictadura", amplía su impulsor.

MÚSICA | Concierto de Campanas por Memoria Verdad y Justicia

Por Lucía Drocchi, Margarita Rodríguez Planes y Santiago Gil. Dirige Nicolás Osorio. Sábado 22 a las 19.30 en la Iglesia San Juan Evangelista, Olavarría 486, La Boca.

Nicolás Osorio es músico, compositor y campanólogo. En 2010 empezó a estudiar las campanas de su Tucumán natal. Ese año registró sus sonidos y en 2013 comenzó a diseñar su primer concierto para tres campanarios. De la obsesión al rito, del luto a la energía entusiasta de un sonido tan deslumbrante como el de los toques que irrumpen las iglesias.

"Las campanas tienen un sonido que naturalmente identificamos con lo sagrado. En marzo de 2022 realicé el primer concierto de vigilia en esta Iglesia y se generó un vínculo sonoro particular que me llevó a repetirlo cada 24 de Marzo", cuenta sobre el concepto del Concierto de este sábado. "Este campanario tiene cinco campanas afinadas del Siglo XIX, con él se puede agradar a los oídos de muchos que viven alrededor. El mensaje llega lejos cuando lo cantan estas cinco campanas, que además son el único sonido característico del puerto que ha permanecido inalterado en la misma esquina por los últimos 100 años. Este toque es pausado, muy lento, espaciado. Se hace con una o varias campanas a la vez, las más grandes. Se golpean al unísono repetidamente, pero entre cada golpe se las deja resonar hasta que se desvanece la última frecuencia en la humedad del aire. Los conciertos de campanas acompañan desde su espacio a los eventos de la comunidad, impregnandose del motivo de cada situación. Por eso hoy rememoran a los desaparecidos y mañana quizá celebren la revolución."

De Lucas Brunetto. Sábados de marzo y abril a las 21 en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027.

El director indaga en las implicancias de haber sido un niño durante la dictadura, valiéndose de películas hogareñas de la época. A su propio material se agregan los de Sonia, Tália, Iván, Nadia, Damián y Bruno, cuyos aportes fueron escritos en Catamarca. "El verde era el color del miedo", dice uno de los registros, y deja pensando los mecanismos que encuentra el miedo para cobrar un rol no poco protagónico en la infancia; las dimensiones que toma el horror cuando, siendo niños, aún ignoramos los límites del Mal. Juegos infantiles, fiestas escolares, desfiles militares, libros prohibidos, un viaje al exilio, una lluvia de batracios y la misteriosa aparición de un pingüino en la casa de un desaparecido completan el mapa audiovisual de Sapos.

De Fermín Rivera. Martes 25 a las 15.30 en el Auditorio Malvinas Argentinas, Sarmiento 341. Entrada a voluntad.

A beneficio de Abuelas de Plaza de Mayo se proyecta el documental sobre los indicios y presentimientos que tuvieron lxs nietxs apropiadxs antes de recuperar su identidad. En palabras del director: "Lo que me propuse con este documental fue contar cómo, a pesar de que se intente ocultar la identidad, el origen tarde o temprano aflora. Se manifiesta a través de indicios y señales. A veces la identidad se expresa de la forma menos pensada: con una canción de cuna, con una imagen difusa de un sueño, con una simple fotografía familiar o un juguete. La identidad busca e indaga su propio origen".

Fotografías de Guillermo Kexel. Curador: Ernesto Pereyra. Lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543.

Ante la pregunta de cómo representar las ausencias que dejó la dictadura, el "siluetazo" fue una respuesta que logró simbolizar la desaparición y linkear el arte con un reclamo social colectivo: la aparición con vida de miles de los 30.000 desaparecidos. Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel fueron los que inventaron la acción que se puso en práctica por primera vez el 21 de septiembre de 1983. Los dibujos de contornos humanos se hicieron en papeles que luego se pegaron en árboles, edificios y carteles. La reacción de la gente provocó su adherencia instantánea. Kexel, quien exhibe aquí, acerca una mirada íntima y reveladora sobre aquellas jornadas.

MUESTRAS | Nora siempre nos cuidó

Idea y producción: Ana Bianco y Alejandro Amdan. Curador: Alejandro Amdan. Lunes a viernes de 12 a 20 y sábados y domingos de 14 a 22 en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543. Inauguración: viernes 21 a las 19.

Nora Cortiñas dedicó su vida a la lucha por la verdad, la justicia y los derechos humanos. Esta muestra busca celebrar su memoria y legado. Las obras seleccionadas para la exhibición recorren varios momentos de su vida, desde su impresionante militancia en la Plaza de Mayo hasta sus encuentros con otras mujeres y activistas que compartían su compromiso.

En el Museo de Arte y Memoria, Calle 9 984, La Plata. Inauguración: sábado 22 a las 19.

En esta exposición se recopilan los fragmentos de la vida de madres, abuelas y hermanas de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, a partir de sus archivos personales. ¿Cómo se registra la transformación de una vida? ¿Qué tipo de belleza recubre el molde de un corpiño trazado a mano o libros de viaje con anotaciones de ideas, gastos, itinerarios, preguntas? Guardaron, clasificaron, anotaron, registraron viajes, coleccionaron objetos. Un conjunto de documentos que prueban la realidad de la desaparición y la búsqueda que iniciaron.

LIBRO | Fantasmas de la dictadura

De Mariana Tello Weiss. Editorial Sudamericana.

Mariana es psicóloga y antropóloga social, especializada en antropología de la violencia y la memoria en el pasado reciente en Argentina. Por estos días investiga específicamente temas de espectralidad y represión. Fantasmas de la dictadura se pregunta sobre los efectos aún inexplorados del terrorismo de Estado con su inmensa producción de malas muertes, de sufrimiento, de cuerpos insepultos, de terrores. Esta investigación exhaustiva y única advierte que en un país donde los muertos no pueden descansar, los vivos tampoco. En su prólogo, Weiss explica que las desapariciones instauran un resto "que no vive, pero no ha muerto, un resto que está en el corazón de una política de Estado que produce espectros". Sobre esa política, sobre espectros, intenta reflexionar este libro.





