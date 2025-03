El clima es hostil este 24 M. El Gobierno prepara un nuevo spot en defensa de lo que llama "memoria completa" y, por supuesto, no hay actividades culturales para recordar a los desaparecidos promovidas por la administración nacional. Tampoco desde la gestión de CABA. El Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma) atraviesa un panorama que incluye despidos, desfinanciamiento, vaciamiento, persecución y represalias a los trabajadores. El Conti, usina cultural donde todos los años había una programación especial para esta fecha, continúa cerrado. En CABA y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires habrá obras teatrales, performances y festivales, entre otras propuestas surgidas del ámbito independiente. El Instituto Cultural provincial organiza actividades, igual que algunas municipalidades.

Este año los organismos con presencia en la exEsma organizaron en el mes de la memoria la 1° Feria del Libro de Derechos Humanos del Espacio Memoria. Este fin de semana hay en el predio algunas actividades, como el conversatorio "Periodismo y derechos humanos", con la participación de Noelia Barral Grigera, Juan Amorín y Victoria Ginzberg y moderación de Amy Booth (este sábado a las 16 en Casa Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza) o el torneo de ajedrez "Son 30 mil" (domingo a las 13 en Edificio 30 mil Compañeros Presentes). Un festival organizado por ATE para este sábado en la Casa de la Militancia H.I.J.O.S. fue suspendido.

En un contexto de expansión de discursos negacionistas, se percibe en el circuito cultural independiente una intención de dar respuesta y destaca la permanencia de iniciativas que llevan varias ediciones. Además, este 24 M está atravesado por la figura de Nora Cortiñas, ya que es el primer Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia sin su presencia física.

Norita

El documental "Norita" se proyecta en espacios de distintos puntos del país.

En el primer 24 de marzo sin la inigualable Nora Cortiñas hay algunos homenajes. Al igual que en diciembre del 2024 se tejió una red a lo largo del país para la proyección del documental Norita, que por estos días puede verse en centros culturales, bibliotecas, asambleas vecinales, clubes barriales, sindicatos, universidades y cines de distintas partes de la Argentina. La grilla puede consultarse en linktr.ee/noritafilm. El documental de Jay McNamara y Andrea Carbonatto Tortonese combina material de archivo, testimonios directos y escenas que dan cuenta de la vida cotidiana de Nora Cortiñas y el cariño que recibía del pueblo. Por estos días, aparte de en CABA, habrá funciones en Haedo, Hurlingham, Martínez, San Vicente, Luján y Azul, entre otras ciudades.

El viernes quedó inaugurada, en el Centro Cultural de la Cooperación (Avenida Corrientes 1543, CABA) la muestra fotográfica colectiva Nora siempre nos cuidó, curada por el fotógrafo Alejandro Amdan, quien invitó a un grupo de colegas que solían acompañar a las Madres de Plaza de Mayo en sus rondas hacia finales de los setenta y comienzos de los ochenta. “Esperamos que esta muestra de fotos sea un tributo digno a su memoria y un recordatorio de su legado, que sigue vivo en nuestros corazones y en nuestra lucha por la justicia y los derechos humanos”, planteó Amdan en una nota publicada por este medio.

Teatro

Seré. Foto: gentileza Ricardo Sica.

En el teatro independiente porteño son varias las opciones. Una de las destacadas es Seré, la obra con la que Lautaro Delgado Tymruk sorprendió el año pasado, poniéndole el cuerpo, como un ventrílocuo, al testimonio que dio Guillermo Fernández -uno de los hombres que se fugó de la Mansión Seré el 24 de marzo de 1978- en el Juicio a las Juntas. La obra no solamente habilita una reflexión sobre la última dictadura cívico militar sino también sobre la circulación de los discursos, en un momento en que las voces que justifican y defienden el golpe militar están dentro del gobierno nacional. Delgado Tymruk es el único intérprete, también director junto a Sofía Brito. Seré se presentará este sábado en las ruinas del excentro clandestino (Santa María de Oro 3530, Castelar, Espacio Excavaciones), con la presencia de Fernández, y el domingo a las 20 en el Teatro Municipal de Morón (Almirante Brown 910). En su segunda temporada, las funciones son los lunes de marzo y abril a las 20 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA) y, desde mayo, los sábados a las 17.

Memoria de un poeta.

Paula Marrón escribió y dirige Memoria de un poeta, la historia de Eduardo, un poeta de Avellaneda que quiere recordar a Elvira, su amiga bibliotecaria a la que vio por última vez en el verano de 1978. En un acto de rebeldía decide tomar la biblioteca popular de su barrio para poder escribirla, retratarla, ponerla en palabras. "Rita y Tito van a ayudarlo a traerla a su presente, quizás porque algo de ese pasado todavía le sigue doliendo. Casi sin darse cuenta, son los tres (todos) los que hacemos Memoria", postula la sinopsis. "En tiempos de proliferación de discursos negacionistas y de cuestionamiento a discusiones que como sociedad ya se creían saldadas, la obra nos invita al ejercicio de hacer y mantener viva la memoria", dijo la directora. El espectáculo se presenta los viernes a las 21 en el Teatro del Pueblo, hasta el 25 de abril.

24 Toneladas, de Paula Sánchez, es una obra basada en una de las quemas de libros más grandes de la historia: la destrucción de 24 toneladas de libros del Centro Editor de América latina, ocurrida en un terreno baldío de Sarandí, Avellaneda, el 26 de junio de 1980. El espectáculo está dirigido a las infancias, y de manera poética cruza el lenguaje del circo con el del teatro, "para contarles a los niños y niñas que alguna vez, en este país, los libros fueron prohibidos y quemados" y también "contarles que es de la mano de ellos y ellas, que los libros vuelven a salvarse, una y otra vez". Actúan Mariano Bragan, Carolina Ghigliazza, Alejandra Robles, Guido Sotomayor, Marcelo Vega y Lucía Viera. Se presenta el domingo a las 17 en Espacio Pompas, Avenida Brasil 2640, CABA.

Performances

La memoria futura. Foto: gentileza Matías Gutiérrez.

Igual que Seré, La memoria futura. Las voces de las Abuelas pertenece al grupo de historias que han aparecido en el teatro reciente, contadas en primera persona y vinculadas a la última dictadura cívico militar. Se trata de una pieza performática de notable belleza armada en base a parte del material del Archivo Biográfico Familiar de las Abuelas de Plaza de Mayo, que por medio de esta obra se compartió a la sociedad por primera vez. Estrenada en 2023 en el Parque de la Memoria, cuenta con dirección de Luciana Mastromauro y dramaturgia compartida por ella y Eugenia Pérez Tomas. Está centrada en la historia de vida de ocho Abuelas e invita a grupos reducidos de espectadores a seguir a las actrices en una caminata. El elenco está compuesto por Florencia Bergallo, Karina Frau, Gaby Ferrero, Juliana Muras, Andrea Nussembaum, Susana Pampín, María Inés Sancerni y Frida Jazmín Vigliecca. Se la podrá ver el sábado y domingo (a las 17.30 y a las 12, respectivamente) en la Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida). Las entradas se retiran una hora antes en el lugar. Se suspende por lluvia.

En el Centro Educativo Isauro Arancibia (Avenida Paseo Colón 1366, CABA) se presentará RJW. La carta mítica, una lectura performática de la "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", de Rodolfo Walsh, el domingo a las 19. "Con el Colectivo Walsh vamos a renovar la sana costumbre de hacer nuestra obra en la víspera de cada 24 de marzo. Cuando la hicimos por primera vez, en 2017, no podíamos creer la actualidad que destilaba su redacción: el plan económico que detallaba Walsh parecía calcado de la realidad de aquel momento. Siete años después, el mismo plan sigue vigente, en manos aún más pérfidas y crueles. Es imprescindible no olvidar. Es imprescindible levantar la voz, una y otra vez. No nos vencerán", escribió el director de este trabajo, Marcelo Delgado.

Por su parte, la Compañía de Funciones Patrióticas lleva adelante la novena edición de "Los barrios tienen memoria", evento interbarrial declarado de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos por la Legislatura de CABA. "Esta movida tiene por objeto acercarles a lxs vecinxs una forma alternativa de participar de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Para ello, diseñamos una propuesta situada que reconoce el gran trabajo de señalización que vienen realizando desde 2005 los distintos colectivos que integran Barrios x Memoria y Justicia, a cargo de la confección de las Baldosas x la Memoria", comenta a Página/12 Martín Seijo, creador y director del grupo. Este año, la convocatoria dirigida a vecinxs, artistas e investigadores consiste en colocar en algunas de las baldosas un código QR a través del cual se puede escuchar una canción compuesta especialmente para esta fecha. El código se puede descargar en funcionespatrioticas.blogspot.com.



"El objetivo es brindar a lxs transeúntes un breve instante de reflexión acerca de la importancia de la memoria para la identidad y la integridad de una persona", añade Seijo. A los participantes se les pide que envíen por mail (a [email protected]) un registro fotográfico de su intervención, el cual pasará a ser parte de un reel que se compartirá el 24 de marzo como cierre de la actividad.

Mes de la Memoria en El Popular

Hay, además, espacios que han lanzado una programación especial. El Teatro El Popular (Chile 2080, CABA) es ejemplo de ello. Viene conmemorando el "Mes de la memoria" con una "Impro especial x la memoria" llamada "Euforia cabaret" (sábados a las 21.30), con la actuación de Fabio Mosquito Sancineto -también director-, Alejandro Ruiz Díaz, Diego Gallardo, Mirta Israel y Gabriel Villalba.

Además, el domingo a las 19 se presentarán Conadep, el valor de la democracia y La búsqueda. En la primera María Eugenia Lanfranco comparte en un monólogo testimonial su propia experiencia y la de sus compañeros de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas). Comenzó su trabajo con 20 años y relata la dificultosa organización inicial, el trabajo cotidiano y el proceso que permitió sacar a la luz el método de secuestro, tortura y desaparición de personas que quedó registrado en el informe Nunca Más. Durante el monólogo se intercalan relatos de cómo era el día a día en la Comisión, breves escenas de ficción y material audiovisual. La búsqueda, en tanto, trata de la búsqueda incansable de una abuela a quien le arrebataron a su nieta en la última dictadura. El texto es de Anabella Valencia y actúa Gaby Minardi.

Festivales

El espacio sociocultural Archibrazo desarrollará por quinta vez consecutiva un festival callejero -llamado "La memoria en pie"- con actividades para las niñeces, teatro, música en vivo, prensa gráfica para estampar ropa o cartelería y una feria de emprendedores. Participarán el Colectivo Saavedrepico, el grupo de teatro comunitario Sin Telón, Los Villurqueros Murga, La Favio Closs, Cafundó, Tigra Cumbia, Los Choripanes Cumbia y DJ Flow. La cita es este sábado desde las 16 y hasta la medianoche en Mario Bravo y Valentín Gómez, con entrada a la gorra. La agenda se puede consultar en la página archibrazo.org.

No será la única actividad en las inmediaciones de Almagro. El domingo JJ Circuito Cultural (Jean Jaurès 347) realizará el festival interdisciplinario "Memoria Viva" (cuarta edición). "Frente al avasallamiento que impone el gobierno nacional sentimos que es urgente retomar con fuerza la construcción de una memoria colectiva y abrazarnos en la lucha por lxs 30 mil detenidxs desaparecidxs. Porque la cultura transforma, une y grita lo que no se puede callar, y necesitamos encontrarnos para seguir levantando las banderas de la Memoria, Verdad y Justicia", se lee en la publicación de Instagram de la propuesta, que incluye la peña "Sombra blanca" con la participación de Bruno Arias, Silvana Galli, Carabajal y Pura Vida; una conversación con el Grupo de Arte Callejero (GAC); teatro; talleres y lecturas; entre otras actividades que también incluyen a las infancias. Comienza a las 16 y termina a las 5. La entrada es gratuita; se invita a colaborar a la gorra. El sábado 29 La Casa de Teresa realizará el festival "Ciudad en Pie", en Humahuaca y Figueroa Alcorta, desde las 17, propuesta que incluye música y una feria de productores autogestivos.



En Mar del Plata, luego de la concentración en Avenida Luro y San Luis, pautada para las 14.30, se realizará un festival con la consigna "La memoria no se apaga". Al sur del conurbano, el Espacio Disparate (Sitio de Montevideo 1265, Lanús Este) está ofreciendo la tercera edición del festival "Cerca, opuesto a lejos", con el lema "Memoria es futuro". Este sábado habrá actividades para las infancias y jóvenes y se podrá ver la obra Tácticas Guaraní, de Mariana Ortiz Losada, en la que, a partir de un hecho personal (la desaparición de su padre), la dramaturga despliega una historia entre el policial y el absurdo.

Una serie sobre los hijos

El jueves 27a las 20 se presentará Semillas en Factoría Social Club (Fragata Sarmiento 1251, CABA). Se trata de una microserie documental dirigida por Ramiro Domínguez Rubio y con producción de la Cooperativa de Comunicación Nos Limitada que indaga sobre la vida de cuatro hijos, hijas, nietos y nietas recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Remite a un legado del pasado que hoy es presente y además representa la búsqueda de continuar la Memoria, Verdad y Justicia en tiempos donde se atenta directamente desde el propio Estado. Nuevamente. Por medio de cuatro historias atravesadas por cuatro disciplinas distintas está la decisión de recordar de maneras diversas y subjetivas fragmentos de una historia colectiva” destacó Domínguez Rubio. La microserie cuenta las historias de Benjamín Avila, cineasta; Raquel Robles, escritora; Lucila Quieto, fotógrafa; y Manuel Gonçálves Granada, primer nieto en integrar la comisión directiva de Abuelas.

Otras actividades en la provincia de Buenos Aires

El Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires marca la diferencia con respecto al gobierno nacional, motorizando hace ya algunos días actividades alusivas a la fecha. El domingo a las 19 y el martes a las 20 se proyectará la película Abuelas, de Cristian Arriaga, en la Dirección de Cultura de Benito Juárez (Brown 32) y el Concejo Deliberante de Saavedra (Humberto Primo 75), respectivamente. La jornada incluye una charla-debate. Aparte de una proyección de Norita destinada a estudiantes del nivel secundario, terciario y organizaciones de la comunidad (el jueves a las 9 en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Auditorium, Mar del Plata), el instituto ofrecerá la presentación del libro Nosotras en libertad, escrito por 200 mujeres que estuvieron presas en la cárcel de Devoto durante la última dictadura. Esta actividad será en la Biblioteca Popular Fortunato Zampa (Primera Junta 52, Villa Ramallo). Todas las propuestas son con entrada gratuita.