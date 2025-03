La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que durante todo el 2024 fallecieron al menos 8938 personas en las rutas migratorias, lo que representa un número récord para el balance que se realiza desde 2014. También destacaron que muchos fallecimientos no llegan a registrarse, por lo que el índice sea "probablemente mucho mayor".

Ugochi Daniels, la directora general adjunta de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se refirió al documento del proyecto Missing Migrants difundido este viernes y señaló que "el número creciente de migrantes muertos en el mundo es una tragedia inaceptable que se puede evitar". Se entiende que la mayoría perdió la vida en movimientos internacionales bajo condiciones irregulares y en zonas de alto riesgo. La OIM también especificó las principales causas para el aumento de fallecimientos en rutas migratorias: la ausencia de rutas legales, la criminalización de los desplazamientos irregulares, los altos costos de traficantes y coyotes, y la poca coordinación entre países.

Los datos regionales

Las estadísticas más letales por continente correspondientes al año 2024 fueron las de Asia (2778 muertes contabilizadas), la región del Mar Mediterráneo (2452), África (2242) y Europa (mucho menor, con 233).

Los datos totales para América aún no se encuentran disponibles de forma completa, pero las cifras actuales computabilizaron 1233 fallecimientos. Dentro de esta cifra se destacan récords de 341 decesos en el Caribe y 174 en la frontera entre Colombia y Panamá, en la selva del Darién, que se trataría de un tramo clave para que, presuntamente, muchos migrantes se movilicen hacia Estados Unidos. Según las estadísticas oficiales de Panamá solo en 2024 han transitado por esa zona más 500.000 personas. De esta forma el año pasado se convirtió en el quinto consecutivo donde subió la cantidad de muertes registradas en contextos de migración respecto al año anterior.

Las estadísticas oficiales no solo son inexactas por no haber registrado la cantidad total, si no que no se han obtenido para todos los casos datos importantes como la identidad o la nacionalidad de los fallecidos y desaparecidos en diversos intentos por migrar de un país o de un continente al otro. La coordinadora del proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, Julia Black, comentó al respecto que "el aumento de muertes es terrible en sí mismo, pero el hecho de que miles de personas sigan sin ser identificadas cada año es aún más trágico". Desde el 2014 la OIM registró la muerte de más de 73000 migrantes en todo el mundo, más de la mitad en camino hacia Europa.

El futuro migrante

Sin embargo las expectativas no son buenas a futuro. Como en muchos otros aspectos de cooperación internacional, Estados Unidos está reduciendo su ayuda económica a la OIM, así como a otros proyectos globales que se nutren fuertemente de los aportes de la potencia norteamericana. Según datos del Departamento de Estado la contribución estadounidense para 2024 se redujo en un 30% respecto a 2023.

Por este motivo la OIM está cerrando programas humanitarios como los de retorno voluntario, atención médica de emergencia y búsqueda de desaparecidos. Desde la organización mencionaron: “estamos tomando decisiones difíciles para continuar con operaciones esenciales, pero los fondos disponibles no son suficientes”.