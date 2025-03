Está comprobado que la última dictadura cívico-militar implementó un sistema clandestino de desaparición de personas, destinado a eliminar una fracción de la sociedad e implementar un régimen de terror e indiferencia en el país. Sus consecuencias tienen efectos hasta hoy y, por ese carácter clandestino, reparar los daños que sigue produciendo implica una búsqueda continua. Para echar luz sobre algunas dimensiones de esa oscuridad, Emilio Crenzel escribió Pensar los 30.000. Qué sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y qué ignoramos todavía. El libro interroga sobre qué sabían sobre el sistema de desaparición sus víctimas y denunciantes mientras estaba en pleno funcionamiento. “Se podía conocer, llegar a tener información sobre las prácticas del sistema de desaparición forzada. Y sin embargo esas prácticas vulneraban de tal modo las fronteras de la moral, de lo plausible en términos de la normalidad aun en ese momento signado por la violencia, que llevaban a muchos de los denunciantes a no reconocer aquello que era real y les estaba sucediendo”, analiza el autor en diálogo con Página/12.

El libro, editado por Siglo XXI, propone un cambio de eje para entender el funcionamiento del aparato represivo del Estado entre el ´76 y el ´83: de buscar entre los recovecos burocráticos o entre las voces de los represores (y sus cómplices civiles y eclesiásticos), el autor se pregunta qué circulaba en la sociedad a partir de “estudiar qué sabían aquellos que más sabían, que por su afectación por las desapariciones o compromisos políticos estaban más al tanto de la información que había”, cuenta el sociólogo, que trabaja la cuestión del Terrorismo de Estado desde hace tiempo.

“Aun ellos estaban divididos en cuestiones como quién era responsable de las desapariciones, dónde se encontraban los desaparecidos, cuál era la magnitud que alcanzaba las víctimas de este sistema criminal, y si estaban vivos o muertos. Estas discusiones muestran una fuerte heterogeneidad en relación a lo que se conocía. Y eso hace suponer que en el resto de la sociedad el conocimiento sobre este sistema criminal fue más fragmentario, más tardío y más escaso que el que tenían los denunciantes”, señala Crenzel.

-Viene trabajando este tema desde hace tiempo, y este libro desde hace varios meses. ¿Por qué hacer un libro como este, hoy?

-Hay un desacuerdo previo respecto de distintas representaciones homogéneas de la sociedad argentina con la represión ilegal. El Nunca Más propuso su ajenidad e ignorancia respecto del Terrorismo de Estado. En los ´90 en el contexto de impunidad por los indultos de (Carlos) Menem surge una perspectiva enfrentada pero también abarcadora de complicidad y conocimiento pleno de la sociedad argentina sobre la represión. Y en los 2000 aparece otra idea, la del acompañamiento popular a las luchas por Verdad, Memoria y Justicia, que es discutible puesto que los denunciantes estuvieron muy solos durante la dictadura. La importancia, a mi juicio, es que en este contexto se sitúa al gobierno de Javier Milei como un gobierno que pretende desarticular las políticas públicas que permitieron elaborar conocimiento sobre este sistema criminal de desaparición de personas.

A 49 años del golpe, el pasado insiste y la memoria es una llama que debe alimentarse todos los días para que siga iluminando el camino de la verdad y la justicia. En tiempos de negacionismo explícito difundidos desde el Poder Ejecutivo nacional, la disputa por el sentido del pasado es una batalla del presente, en el que el investigador recuerda que “el discurso descalificador y relativizador de las violaciones a los derechos humanos fue asumido plenamente por Milei. En este sentido, el libro expone una historia de lucha por constituir ese conocimiento, las adversidades y obstáculos que el movimiento tuvo que vencer para poner en primer plano este crimen, exigir justicia y que no quedara en la impunidad”, se planta el sociólogo.

-¿Hay temas o dimensiones del Terrorismo de Estado que se investigan en distintos momentos históricos?

-Hace unos 15 años, la academia, y la historia reciente especialmente, ha cobrado una singular importancia en la elaboración de conocimiento sobre los desaparecidos, los sobrevivientes y los perpetradores, y también las relaciones de los distintos grupos de la sociedad argentina con este sistema criminal. Esos trabajos han comenzado a aportar conocimiento acerca de los vínculos de las corporaciones económicas con el sistema de desaparición forzada, los vínculos de la sociedad civil y política con ese sistema criminal, y han abonado una perspectiva mucho más compleja que la que comenzó a diseminarse a partir del retorno de la democracia, que proponía exclusivamente la responsabilidad del Estado y las Fuerzas Armadas en este crimen.

También se han creado una cantidad de archivos importantes, por ejemplo el Archivo Oral de Memoria Abierta, o el de la Biblioteca Nacional, que son un insumo indispensable para el conocimiento de representaciones e ideas que los denunciantes se fueron conformando en relación al sistema de desaparición forzada, y para conocer los impactos subjetivos que el Terrorismo de Estado dejó entre sus víctimas, que excedió a los desaparecidos, a los presos políticos, a los exiliados, a los insiliados, a los cesanteados, etcétera. Ese universo de afectados mostraría la amplia afectación que el Terrorismo de Estado causó en la sociedad argentina.

- Hubo un acuerdo democrático en torno al Nunca Más. Pero en 2016 Mauricio Macri, desde la cabeza del Estado, aseguró que el tema de los derechos humanos era un "curro". ¿Ese tipo de ataques transformaron la convivencia en nuestra sociedad?

- Creo que hay que poner en discusión el alcance del consenso democrático, historizando posiciones muy reactivas y violentas en contra de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desde el mismo momento de recuperación de la democracia, donde hubo amenazas y atentados a los miembros de la Conadep, al fiscal Strassera, a los jueces que integraban la Cámara Federal, y misas promovidas por Famus (Familiares y amigos de muertos por la subversión). Menem reivindicó la “lucha antisubversiva” diciendo que gracias a esa lucha estábamos disfrutando de la democracia.

Es cierto que desde mediados de la segunda década de los 2000, en el contexto de los juicios a responsables de desapariciones en el ámbito empresario, surgió una fuerte reacción del gobierno encabezado por Macri, descalificando la lucha de los organismos de derechos humanos. Hoy el gobierno de Milei pretende desarticular las políticas públicas que permitieron elaborar conocimiento sobre este sistema criminal de desaparición de personas. Por eso me parece importante situar históricamente la lucha de los denunciantes y el movimiento de derechos humanos por descubrir un sistema criminal que, por su propia naturaleza, presentaba muchos obstáculos para su conocimiento.

-La dictadura legitimó su violencia construyendo a su enemigo como el "subversivo". Hoy se justifica a partir de denunciar al oponente político como "militante" o "zurdo". Es el mismo método puesto en juego en otro marco. ¿Qué implicancias tiene esto?

-Una de las cosas más importantes para discutir es la división que el presidente Milei propone entre "gente de bien" y la gente que supuestamente no sería de bien. Esa existencia de "argentinos de bien" supone una dicotomía inaceptable en el marco de la democracia, porque establece un límite, una frontera a la condición de sujeto de derechos. Todos somos sujetos de derechos, aun los que violan la ley.

(Patricia) Bullrich retoma el discurso de la dictadura al estigmatizar a manifestantes por su orientación política. En ese sentido, aprendió nada de su propia experiencia militante, estas afirmaciones van en contra de lo que ella combatió, o por lo menos en algún momento parece que combatió, y que curiosamente es lo que hoy defiende. Asume el discurso históricamente reaccionario que descalifica la protesta social, los reclamos, el derecho a tener derechos. Es muy probable que este discurso encuentre sus límites si es que la movilización popular logra imponerse nuevamente.

Pensar los 30.000 se interroga por cómo llegar a aquello que todavía no conocemos de las consecuencias de la dictadura: dónde están los cuerpos de los que todavía continúan desaparecidos, y quiénes son las personas apropiadas que deben recuperar su identidad. La dificultad de conseguir información sobre esas demandas, se encontró con la dificultad propia de quienes eran víctimas o testigos que no podían creer lo que sucedía.

“En el libro sostengo que la experiencia directa no basta para elaborar un conocimiento de la realidad. Inclusive, debería ponerse en discusión la noción de experiencia directa, porque toda experiencia está mediada por marcos de asimilación con los cuales leemos la realidad, y esos marcos son muy diferentes según los grupos sociales, trayectorias ideológicas, culturales y políticas. De lo contrario, la realidad se mostraría transparente y sería leída con un mismo sentido por todos. En ese sentido, esta distinción entre conocer y reconocer me parece sustantiva”, resalta Crenzel.

-Hay un cambio de eje en el punto de vista, para pensar los desaparecidos desde las propias víctimas. Desde ese planteo, que a veces conocer no es saber, que hay una tramitación que puede no llegar a suceder, ¿qué posibilidades se abren?

-Me parece una distinción importante para pensar los obstáculos que este tipo de procesos criminales establecen para su conocimiento. Esa distancia que media entre saber y reconocer que aquello que se sabe realmente está ocurriendo, y no situarlo en el campo de lo inverosímil, lo irreal o lo fantasioso. Con esa situación tuvieron que lidiar muchos denunciantes que encontraban a otros pares que no asumían lo que estaba sucediendo, por considerar que aquello era imposible de que estuviera ocurriendo en realidad. Es una situación que, pese a la reiteración de procesos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos en la historia contemporánea, se vuelve a reiterar. Estos hechos tienen la capacidad de reinstalar, una y otra vez, incredulidad, desconfianza y rechazo pese a los antecedentes previos que dan cuenta de que es posible que una porción de la humanidad ejerza ese tipo de acciones y prácticas contra otra.

La cifra en disputa

En Pensar los 30.000, Crenzel se mete con el tema que más discuten los negacionistas: el número de desaparecidos. Rastreando archivos, presentaciones de organismos de Derechos Humanos, estimaciones de agrupaciones políticas y guerrilleras, a través de diálogos personales o en testimonios de desaparecidos que recuperaron su libertad, encuentra que ya había estimaciones que calculaban a los desaparecidos entre 15.000 y 30.000.

“Durante la dictadura, el universo de denunciantes fue proponiendo distintas cifras respecto de la cantidad de desaparecidos, presos políticos y muertos. Por un lado, enarboló estimaciones, y por otro, comenzó a cuantificar la cantidad a partir de denuncias concretas basadas en testimonios y respaldadas por habeas corpus presentados a la Justicia”, detalla el sociólogo.

-En el libro hace una historización del número de 30.000, y también cómo es que la Conadep y distintos organismos hicieron sus propias listas. Sin embargo, ¿tiene sentido discutir el número de desaparecidos con los negacionistas?

-La discusión sobre el número empezó cuando la dictadura ya no pudo negar que había desaparecidos y se dedicó a relativizar la magnitud del crimen. Actualmente contamos con registros estatales, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, que propone una cifra referida a las personas que continúan desaparecidas, pero también advierte que existe un universo importante que estuvieron desaparecidas y que fueron liberadas, y esa sumatoria alcanzaría un número aproximado a los 30.000 casos.

Creo que la discusión es importante de dar, también porque aquellos que impugnan la cifra no tienen un interés real en conocer la verdad, lo único que les interesa de este proceso de violencia estatal y violación masiva de los Derechos Humanos es discutir cuántos desaparecidos hubo. Es llamativo que esos mismos actores no se pregunten cuántos fueron los que participaron de la represión política en la Argentina, que excede a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, y que incluye dirigentes políticos, empresariales, religiosos, personal, civil, jueces, por ejemplo.

Un investigador de la memoria

Emilio Crenzel es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, investigador del Conicet y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente dirige el Grupo de Estudios sobre Historia Reciente y Memoria Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y tiene una extensa trayectoria estudiando el Terrorismo de Estado y sus consecuencias desde diversos enfoques.

En 2008 publicó La historia política del Nunca Más: La memoria de las desapariciones en Argentina, que fue traducido al inglés, francés, italiano y portugués, donde analiza el informe que la Conadep le presentó al entonces presidente Raúl Alfonsín sobre los desaparecidos durante la dictadura a menos de un año de la recuperación democrática, cuando las fuerzas militares todavía tenían un gran poder, las presiones que sufrió la comisión y las relecturas y apropiaciones del informe que se sucedieron a través del paso de los años.

Entre otras publicaciones, también es autor de Memorias enfrentadas: el voto a Bussi en Tucumán, donde examina las representaciones del general Domingo Antonio Bussi, responsable de la represión ilegal en esa provincia y electo gobernador en 1995. También participó como editor en Los desaparecidos en la Argentina: Memorias, representaciones e ideas (1983-2008), y Las luchas por la memoria en América latina: historia reciente y violencia política.