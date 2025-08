La cuestión es así.

Hace un mes empecé a practicar en el piano una obra de Ludovico Einaudi que se llama Experience. Parece que es bastante conocida, pero yo la descubrí hace poco. Es una progresión de motivos repetitivos que te sumerge en un trance hipnótico, una obra muy hermosa y muy emotiva, al estilo de Cinema Paradiso de Morricone.

Bien, esto por un lado.

Por otro lado, yo tengo un amigo que se llama Andrés, y que es mi mejor amigo de toda la vida. Nos conocemos desde los cinco años, cuando los dos arrancamos a jugar al hockey en el club. Estábamos todo el día juntos.

Así pasamos la infancia, la adolescencia y la juventud hasta que en el 2005 yo me fui a jugar a Italia. Al año siguiente se vino también él, se quedó unos meses conmigo, y después encaró para Dublín. Cada dos o tres meses nos visitábamos.

En el 2010 yo me volví y él se quedó allá. Se instaló en Génova, y un tiempo después conoció a Marie, una francesa con la que tuvo dos hijos.

Hace tres semanas vinieron los cuatro de visita. Llegaron a Ezeiza un lunes a la tarde y fueron para la casa de los padres, el mismo caserón de nuestra infancia. Esa noche cenaron todos juntos. Los hermanos se fueron a sus casas y ellos se fueron a dormir.

Eran las siete de la tarde del martes cuando me llamó Juan:

–¿Te enteraste?

–¿De qué?

–¿Viste que vino Andrés, tu amigo…?

–Sí, claro. Lo voy a ver.

–Patito, no sé cómo decirte esto –hizo una pausa–. Parece que hubo una fuga de monóxido de carbono en la casa y se murieron todos. Los padres, él, la mujer y la nena de cinco años. Sólo se salvó el bebé.

Hay un silencio que no se parece a ningún otro y que se da sólo cuando el lenguaje no tiene respuestas para lo que uno está viviendo. El cuerpo enmudece y se paraliza, como si se replegara. Es el momento en que tu vida cambia para siempre.

Estuve un rato sin entender lo que Juan me estaba diciendo. Me lo tuvo que repetir varias veces.

Corté y lo llamé al Ruso, el hermano de Andrés, pero no me atendió. No sabía qué hacer, si mandarme para Devoto o esperar su respuesta. Ninguno de los pibes tenía idea de dónde estaba, así que me quedé en casa. Me puse a leer los diarios. “La tragedia de Devoto”, decían. En las notas aparecían las fotos que había sacado el Ruso en Ezeiza. Ahí estaba Andrés, mi amigo, con sus rulos rubios y esa expresión pícara que siempre me hacía reír. No lo podía creer.

Me sentía aturdido, anestesiado, como si me hubieran drogado con algo muy potente para atenuar un dolor para el que mi cuerpo no estaba preparado. Y no podía llorar, no me salía. Todo era tan absurdo que no encontraba manera de procesarlo.

Esa noche me quedé practicando la obra de Einaudi hasta tarde. Repetía los pocos compases que sabía en un loop infinito.

Al otro día me desperté y fui para el hospital en el que estaba internado Milo. Ahí lo pude ver al Ruso y nos abrazamos. Me relató el infierno del día anterior, la llamada de la hermana y el viaje desde Ballester hasta Devoto. También me contó algo terrible. Me contó que Milo sobrevivió porque estaba en otra habitación, a la que por alguna razón había llegado menos monóxido de carbono. En esa habitación también dormía la hermanita, pero en medio de la noche ella se había pasado a la cama de los padres, por eso se murió.

–¿Te das cuenta? –me dijo–. La nena se murió por pasarse a la cama de los padres. Hay algo que está muy mal en eso, no me digas que no. No tiene ningún sentido.

Salí del hospital angustiado y muy enojado. Y seguía sin poder llorar. Había una resistencia, una barrera que el llanto no estaba pudiendo superar y que me estaba haciendo mucho daño.

Antes de irme, el Ruso me había dicho que el funeral iba a ser recién el sábado porque había que esperar a los padres de Marie que viajaban desde Francia.

Me fui para casa. Esa noche también me senté un rato en el piano.

Al otro día, el jueves, me tomé el subte para ir, otra vez, al hospital y acá pasó lo que quiero contar.

Estoy sentado en una de las filas de tres. Enfrente hay una mujer con su hija de diez años y un tipo de anteojos que mira hipnotizado el celular.

Estamos saliendo de Juramento cuando escucho las primeras notas de la obra de Einaudi. Juro que fue así.

Me levanto de golpe y miro para todos lados. El corazón me explota en el pecho y una nueva forma del miedo me clava las uñas en la base de la nuca. No puede ser. La puta madre.

En la puerta siguiente veo a una piba con un violín y un parlante. En el parlante suena la parte del piano y ella empieza a tocar encima. Me quedo paralizado sin saber qué hacer.

Entonces me vuelvo a sentar y de repente siento que me sube toda la tristeza y toda la angustia de este mundo y me pongo a llorar como nunca lloré en mi vida. Inclinado hacia adelante, tapándome la cara con las manos, conmocionado por la música de Einaudi, largo el llanto más doloroso de mi vida.

Son cinco minutos eternos en los que me siento un nene perdido en la noche del dolor.

Ni bien termina, me levanto, le dejo unos billetes a la piba y me paro en la otra punta del vagón. Ahí me quedo, acurrucado contra una ventana, llorando el resto del viaje.

Poco antes de llegar a Agüero, apenas abro los ojos, veo a una señora de unos sesenta años sentada al lado de la puerta. No me mira, pero me parece que la mujer llora conmigo.

Patricio Rago nació en Buenos Aires en 1982. Vivió en Roma, Berlín y Barcelona. Fue jugador de hockey profesional, obrero metalúrgico y de la construcción, barman, pintor, cadete y jardinero, entre otros oficios. Publicó el libro de cuentos Ejemplares únicos (Bajo La Luna, Buenos Aires, 2019) y actualmente trabaja en una novela. Es librero en Aristipo Libros, una librería de usados especializada en literatura y filosofía, y organiza la FLU (Fiesta del Libro Usado).