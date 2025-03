El próximo 11 de abril la Universidad Nacional de Salta celebrará elecciones para renovar sus máximas autoridades, definiendo los decanatos y el rectorado. Tres listas disputarán la supremacía. Entre ellas, la lista UNSa en Movimiento, liderada por Julio Nasser, actual decano de la Facultad de Ciencias Naturales, acompañado por Gabriela Caretta, vicedecana de la Facultad de Humanidades.

Nasser, nacido en la ciudad de Salta, pasó su adolescencia en Orán, en el norte de la provincia, donde completó sus estudios secundarios. De regreso en la capital provincial, cursó Ciencias Biológicas en la UNSa, donde obtuvo el título de licenciado. Luego, alcanzó el grado de doctor en la misma disciplina.

"He tenido la oportunidad de ser el primer egresado universitario en mi familia", dijo Nasser con orgullo y consideró que esto fue posible por las transformaciones sociales que generó el peronismo. "Si no hubiéramos tenido esta oportunidad, obtenida por este movimiento político, me hubiera sido muy difícil poder estudiar en una universidad privada, y por eso soy un eterno agradecido de la Universidad Nacional de Salta", expresó. La militancia de Nasser ha sido afín al Partido Justicialista."Siempre milité y siempre acompañé estas medidas de beneficios y derechos para la sociedad en su conjunto, la inclusión, la garantía del Estado nacional y provincial de la educación pública, la salud pública", afirmó.

Como estudiante, Nasser comenzó a participar en política institucional. “Cuando ingresé a la universidad, aún estábamos bajo una dictadura". "Con la llegada de la democracia en 1983, comenzamos a participar como estudiantes. En ese momento, no existían las facultades; estábamos organizados por departamentos. Fue entonces cuando tuve mi primera experiencia en política institucional, siendo presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales”, recordó.

"Ingresábamos a un ejercicio democrático sin experiencia. Imagínense, teníamos 20, 22 años. Y desde aquel momento me convencí de que me gustaba muchísimo la política institucional, tanto es así que después me desempeñé como representante estudiantil en lo que fue el Consejo Normalizador, después representando a los distintos estamentos, como auxiliar de la docencia, como profesor", contó.

El actual decano fue director de la Escuela de Biología y vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales, acompañando a Stella Pérez de Bianchi, primera mujer en ocupar los cargos de decana y rectora de la UNSa por dos períodos.

En 2019 fue electo decano de la de la Facultad de Ciencias Naturales, y en 2022 fue reelecto, "ya terminando en este año los tres años de gestión que tenemos en la Universidad Nacional de Salta", señaló. También fue presidente del Consejo de Investigación en 2007. Y fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia en el gobierno de Juan Manuel Urtubey. También fue director de articulación institucional en la Secretaría de Ambiente de la Nación, de 2013 a 2015.

De su última gestión como decano de Ciencias Naturales, Nasser destaca: "Hemos avanzado bastante más allá de las circunstancias particulares del Gobierno nacional y las políticas definidas a ese nivel en contra del sistema universitario público nacional. Hemos podido avanzar en la acreditación de todas nuestras carreras de grado y de posgrado. Hablo ya de los últimos seis años". "Hemos trabajado fortaleciendo la calidad educativa", subrayó.

"Hemos trabajado también en los procesos de vinculación con el medio, que es uno de los pilares fundamentales de la universidad, que es la extensión universitaria. Trabajamos de forma muy cercana a los grupos estudiantiles, que son la base de toda universidad, porque sobre ellos se construye y sobre ellos se sostiene una política institucional", resaltó. Asimismo, mencionó que han desarrollado un programa de política académica con la formación para docentes en didáctica o la profesionalización docente. También destacó que su gestión es "transparente en la administración de los recursos públicos".

Presupuesto en el gobierno mileísta

Julio Nasser señaló que la UNSa "no está ajena a las medidas del gobierno nacional en relación al presupuesto institucional".

"A pesar de que se vetó la ley de financiamiento universitario el año pasado, hemos tratado de conducir en esta gestión y con todo el equipo de la Comisión de Hacienda del Consejo Superior, de una manera muy prudente y priorizando las inversiones en virtud de ese presupuesto un tanto reducido que tiene el sistema universitario nacional".

Por eso se generó "un fondo de reserva, que es un fondo que permite garantizar el financiamiento de las acciones prioritarias de esta Universidad. Por supuesto, también el salario de todo el personal, no solamente salario de los docentes, sino de los no docentes, becarios, y de esa manera vamos sorteando las distintas situaciones presupuestarias financieras de esta institución", explicó.

El decano recalcó que la Universidad no tiene un presupuesto aprobado para este año y se viene prorrogando desde 2022. "Esto genera una serie de situaciones un tanto complejas porque el estatuto de la Universidad exige al rectorado la presentación de un proyecto de presupuesto, que lo tiene que terminar aprobando el Consejo Superior, que es el órgano de gobierno de la universidad", sostuvo.

"Participativa, organizada, de calidad y transparente"

Como candidato a rector, Nasser y Caretta presentaron una propuesta bajo el lema “UNSa en Movimiento”, "participativa, organizada, de calidad y transparente", concebida colectivamente con docentes, no docentes, estudiantes y graduados.

"Buscamos transformar el rumbo actual de esta Universidad. Eso en función de la experiencia que tenemos con Gabriela Caretta". "Tenemos experiencia sobrada en lo que es la administración, no solamente desde lo contable, sino desde el contexto institucional completo. Y de esa necesidad de construir este nuevo espacio, surgieron compromisos muy importantes. Entre ellos, garantizar una gestión participativa, la autocrítica constructiva, tomando como base fundamental lo que nuestro escudo institucional reza, la sabiduría viene de nuestra tierra, impulsando el progreso de esta institución, pero con el propósito de fortalecer a toda la comunidad, a todos los sectores", aseveró.

"Pretendemos una universidad donde los estudiantes, los docentes, los no docentes y los graduados sean escuchados, donde sus ideas y necesidades sean el motor de cambio que merece la Universidad Nacional de Salta. Eso significa que esta institución es de todos, cada voz importa, porque cuando hablamos, damos la oportunidad de que participemos todos y podamos transformar esta estructura institucional", sostuvo.

La lista de Nasser propone promover "un proceso de innovación que haga crecer la investigación y que ofrezca una educación de calidad para todos". "También queremos que en esta Universidad cada estudiante y trabajador se sienta cuidado y valorado, y la inclusión no es un objetivo para nuestro movimiento, sino que es una prioridad. Y por eso planteamos una serie de propuestas a nivel de las distintas estructuras institucionales, no solamente comunidades académicas o facultades, sino también una organización a nivel de administración central", manifestó.

Entre las propuestas, plantea el desarrollo de sistemas innovadores de gestión educativa, la articulación con universidades del NOA y países vecinos, y el acompañamiento de egresados y egresadas en su inserción profesional. También, la creación de un centro de graduados de la UNSa, previsto en el estatuto universitario, pero aún no materializado.

Nasser señaló que en la Facultad de Ciencias Naturales se creó un centro de vinculación con el graduado que contempla ofertas laborales. Se organizaron eventos con el sector público y el sector privado para que ellos generen sus ofertas y que los "egresados o estudiantes a punto de egresar puedan conocer la demanda laboral y de esa manera tenerla más a la mano, porque es conveniente, más en esta época en la que el trabajo, más allá de que sea profesional, está bastante limitado", contó.

En relación con la inclusión y la expansión territorial de la UNSa, resaltó avances como la transformación de las sedes regionales de Tartagal y Orán en facultades regionales. Además, mencionó la existencia de la sede regional sur en Rosario de la Frontera y destacó la creación de la Tecnicatura Universitaria en Sistemas Productivos Ganaderos en Joaquín V. González, una respuesta a las demandas educativas del departamento Anta.

Asimismo, destacó la Tecnicatura Universitaria en Etnología y Viticultura en Cafayate y carreras en turismo y energía, iniciativas que buscan responder a las necesidades específicas de cada región.

Sobre la posibilidad de extender la oferta académica a más localidades de la provincia, subrayó que cualquier nueva propuesta debe contar con un financiamiento asegurado. "La Universidad no puede, con su presupuesto, ofrecer nuevas carreras si no tiene el respaldo financiero porque quedaría solamente en una propuesta", explicó.

En cuanto a la educación virtual, reflexionó sobre su auge tras la pandemia. "Sirvió para, en términos de tecnología y en términos de preparación, abordar ese nuevo mecanismo de enseñanza, un nuevo procedimiento. Pero tratamos de garantizar, en general, que las carreras de grado y de pregrado tengan la educación presencial. Eso no excluye un porcentaje de clases remotas o virtuales", sostuvo.

Nasser señaló la necesidad de presencialidad para las carreras prácticas, como las que dicta Ciencias Naturales, que requieren del laboratorio que está en el campo. "Nuestras carreras tienen formación a ese nivel, tanto que trabajamos en combinación, en articulación con el INTA, con el sector productivo, para completar la formación de nuestros estudiantes", indicó.

Género, pueblos indígenas

En cuanto a sus propuestas para fortalecer la UNSa, Julio Nasser subrayó la importancia de trabajar de manera más cercana con la Comisión de Género de la institución. Dijo que su objetivo es "apoyar todas las acciones que vienen desarrollando, evidenciarlas institucionalmente", porque “está trabajando muy bien y por eso tenemos que sostenerla y ayudar a que eso se potencie”.

Asimismo, destacó el compromiso de la Universidad con los estudiantes de pueblos originarios, que forman parte de la matrícula en un porcentaje significativo. Propone continuar el acompañamiento con becas desde el área de Bienestar Universitario y que más estudiantes puedan acceder al comedor estudiantil, que en la actualidad es limitado.

Nasser especificó que el 70% de los y las estudiantes proviene de sectores sociales pobres y por eso consideró importante abrir el acceso al comedor universitario e incluso implementar el sistema de viandas para que puedan retirarlas y no necesariamente quedarse en el comedor.

En igual sentido, destacó el rol de la Comisión de Discapacidad de la UNSa.

Ambiente

Por otro lado, Julio Nasser consideró importante incluir la cuestión ambiental en la agenda de la Universidad pública salteña. “Somos lógicamente defensores de todas las normas y procedimientos ambientales. Estamos siempre acompañando desde la colaboración técnica, porque como órgano político están las estructuras del gobierno provincial y nacional, quienes son las autoridades de aplicación”, explicó. Además, subrayó que la Universidad coopera a través de comisiones y asesoramientos solicitados por la justicia provincial, especialmente en peritajes relacionados con causas ambientales.

En relación con a los desmontes, recordó el trabajo de la Facultad de Ciencias Naturales. “Se generó un proceso técnico con respecto a la aplicación de las nuevas metodologías para proporcionar al gobierno de la provincia de Salta los elementos que, en definitiva, como autoridad de aplicación, la Secretaría de Ambiente propuso como el mapa del ordenamiento territorial de los bosques nativos”, señaló. Este proceso incluyó la convocatoria a diversos sectores, gubernamentales y no gubernamentales.

Nasser también destacó la colaboración de la Universidad en proyectos vinculados a demandas públicas y privadas, como el "laboratorio de calidad de leche que trabaja ofreciendo resultados de análisis físico-químicos, y un laboratorio de calidad de agua que opera intensamente en el norte, particularmente en el departamento San Martín”.