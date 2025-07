Desde Salta

La Libertad Avanza no para con los escándalos. En Salta, una militante libertaria denunció a un concejal de su partido por pedir favores sexuales a cambio de beneficios económicos. La denuncia contra Pablo Emanuel López provocó una conmoción en el Concejo Deliberante de la ciudad capital y en las filas de LLA, que debió salir a afirmar que "no ampara ni protege a ningún dirigente sospechado de conductas que pongan en entredicho la integridad y los valores" que sostienen por lo que el edil terminó presentando su renuncia.

Según trascendió, porque el Ministerio Público Fiscal de Salta se limitó a confirmar la existencia de una denuncia penal contra el edil, una mujer que trabajaría como asesora en su banca, lo acusó por extorsión, retenciones indebidas y violencia física.

El escándalo se desató el miércoles, luego de que FM Infinito diera a conocer la denuncia formal y difundiera un audio de una conversación en la que supuestamente participan López y la denunciante. “Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300”, recrimina ella. La voz masculina se escucha fastidiada. "No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar", conmina. Enseguida le recuerda: “Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Poco después de que se difundiera el caso, La Libertad Avanza Salta publicó un "comunicado oficial" en el que aseguró que este espacio "se rige con absoluto apego a la ley y a los principios que hacen a una república transparente". "El respeto a la Justicia, la búsqueda de la verdad, la honorabilidad de nuestros miembros y el compromiso con una política de 'ficha limpia' son atributos indispensables y exigibles en todos los niveles de responsabilidad", aseguró antes de referirse específicamente a la acusación contra Pablo López, el concejal proveniente del PRO que hasta ayer era mostrado como una brillante incorporación a las fuerzas del cielo.

"Confiamos en el accionar de la Justicia y estamos convencidos de que es la instancia judicial quien debe esclarecer los hechos, sin operaciones mediáticas ni condenas anticipadas, pero también sin encubrimientos que se presente a suspicacia alguna", afirmaron desde LLA.

Poco después, López presentó su renuncia al Concejo Deliberante. Lo hizo afirmando que es víctima de "hostigamiento político y persecución personal". En el mismo tono aseguró que su decisión responde a "un profundo sentido de responsabilidad institucional" y por eso prefiere "dar un paso al costado antes que ser funcional a operaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los salteños". "No se puede servir a la ciudadanía bajo condiciones de hostigamiento político y persecución personal", afirmó.

El propio edil difundió su renuncia en sus cuentas digitales en las que subió una copia de la nota, a cuyo pie se insertó una oración manuscrita en la que se pone a disposición de la administración de justicia. En la nota que ingresó por la mesa de entrada del Concejo no aparece ese agregado.

La renuncia debe ser aceptada o rechazada por el pleno del Concejo Deliberante en una sesión extraordinaria. Una fuente del cuerpo explicó a este diario que es probable que hoy haya una reunión para resolver los pasos a seguir. Precisó, además, que la intención es resolver cuanto antes la situación del concejal opositor, pero lo están analizando porque hay concejales del oficialismo municipal, que responde al intendente Emiliano Durand, cercano al gobernador Gustavo Sáenz, que consideran que López debería ser sometido a un juicio político.

En las elecciones legislativas provinciales de mayo último Pablo López fue releecto. Debería asumir este segundo mandato en diciembre próximo. Y ese es el aspecto que está dando qué pensar en el Concejo. "Lo que tenemos que garantizar, creo yo, es que sea cual fuera la medida que tomemos, en base a lo que es de público conocimiento, tampoco pueda volver a asumir en diciembre. Sería lo más lógico", explicó a este diario la concejala concejala Malvina Gareca.

Pablo Emanuel López, que es profesor, empezó su militancia política en el PRO. Pero a principios del año pasado fue tentado para pasarse a LLA. El pase fue celebrado entonces por la diputada nacional Emilia Orozco. Anoche publicó un video en el que destacó que el concejal presentó la renuncia a su cargo "y se puso a disposición de la justicia". Fiel a su estilo y al de su mentor, el parlamentario del Mercosur y sojero Alfredo Olmedo, aprovechó para fustigar: "También pedimos que la justicia se expida con igual ligereza en caso de que exista una falsa denuncia", advirtió antes de asegurar que LLA no encubrirá y no hará "igual que los otros espacios".