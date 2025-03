El Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia no les pasó de largo a los clubes del fútbol argentino. En sus respectivas cuentas de redes sociales, la propia AFA y varias instituciones adhirieron mediante sentidos posteos y producciones audiovisuales al 49º aniversario del golpe de estado genocida del 24 de marzo de 1976.

La AFA fue una de las primeras entidades en realizar un posteo alusivo al día y pidiendo por la Memoria, Verdad y Justicia “por y para siempre” en tanto que la Liga Profesional realizó su posteo con la bandera de nuestro país de fondo. Por su parte, River Plate utilizó diferentes imágenes y el pedido de “Nunca más” en negrita mientras que Independiente también comenzó el día con publicaciones alusivas pidiendo que lo vivido en 1976 no se vuelva a repetir.

Boca, Racing, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Argentinos Juniors, Lanús, Talleres de Córdoba, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fé, Rosario Central y Newell's Old Boys se expresaron en el mismo sentido trazando una diferencia respecto de los tiempos de la presidencia de Julio Grondona en la que los clubes no se pronunciaban para no comprometerse políticamente.

Tota Guede ayuda a pintar el nuevo mural en Racing, por los fusilados de 1977.

A su vez, Gimnasia y Esgrima La Plata, a través de la Subcomisión de Derechos Humanos, llevó a cabo un nuevo acto de homenaje y entrega de carnets de treinta y cuatro socios honorarios víctimas del terrorismo de Estado. El acto fue presidido por el titular del club Mariano Cowen y también fueron parte de la iniciativa entre otros Rosa Schonfeld de Bru (titular de la Asociación Civil Miguel Bru) y Rubén López (hijo de Jorge Julio López).

Ferro Carril Oeste conmemoró la fecha con un emotivo posteo, en donde posicionó las imágenes de diecicocho de sus socios desaparecidos en la zona de plateas con la frase "Faltan 18 socios y socias". También en el ascenso hubo posteos de All Boys, Temperley, Colegiales, Justo José de Urquiza y Brown de Adrogué. Y en el partido del fin de semana contra Chaco for Ever por el torneo de la Primera Nacional, los futbolistas de Almirante Brown recordaron a Omar Leopoldo López, hincha del barrio de Villegas que el 30 de marzo de 1977 fue secuestrado por la dictadura y aún permanece desaparecido.

