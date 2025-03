A 49 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Jujuy se realizaron distintas actividades en memoria de las 145 personas detenidas desaparecidas en la provincia. La centralidad pasó por reivindicar la militancia de los ños 70, el rechazo al negacionismo y la política regresivaa del gobierno nacional y la convocatoria a la unidad del campo popular.

También se recordó especialmente a las víctimas fallecidas en este último año, Enriqueta de Narváez fue la última madre de desaparecido que falleció sin saber el destino de su hijo Hugo Narvaéz Herrera; las ex presas políticas Dora Weisz e Hilda Figueroa, y Chela Gollochea, una vecina del centro clandestino de detención y torturas de Guerrero que aportó su testimonio en la justicia.

El Día de la Memoria fue recordado con actos en Libertador General San Martín, Purmamarca, Tilcara, La Quiaca y Abra Pampa. En la Puna se agregó el repudio a la violencia institucional que se llevó la vida de Ivo Rodrigo Torres en febrero último.

Por la mañana se realizó la marcha tradicional al Centro Clandestino de Detención (CCD) de Guerrero, y un acto para conmemorar a las víctimas de la Noche del Apagón.

El acto central fue en la tarde, en el Parque de la Memoria, donde se leyó un documento de los organismos de derechos humanos que pusieron énfasis en reivindicar las militancias. “Las luchas por una vida digna, por una sociedad que cada día fuese más igualitaria, justa y solidaria. Una sociedad que goce de los derechos más elementales a la educación a la salud, derechos laborales y obreros, derechos que nos permitan asegurar que tenemos un futuro promisorio”.

Asimismo, ante los ataques del gobierno nacional, renovaron el compromiso de “defender ese estado que aun con sus errores y falencias nos garantizaba un cúmulo de derechos que podían ser la base para exigir nuevos derechos que nos mejoren nuestras vidas”.

“En la provincia vemos las mismas políticas deshumanizantes y antiderechos con una clase política, el oficialismo y sus aliados, gestionando un gobierno más ocupado en favorecer y facilitar negocios inmobiliarios mineros para la casta política que atender las demandas por mejores salarios, por infraestructura, por respeto de derechos constitucionales, demandas por abuso de poder”, afirmaron.

También pidieron que se reconozcan los territorios y derechos de los pueblos originarios y el sobreseimiento de dirigentes sociales criminalizados tras las protesta en rechazo a la reforma de la Constitución impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales.

"Este gobierno nos lleva a resistir"

Tras la lectura del documento, hablaron integrantes de organismos. Oscar Alfaro, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, resaltó que las políticas negacionistas del gobierno de Javier Milei están cerrando todos los espacios institucionales y llamó a la unidad para levantar las banderas de memoria, verdad y justicia.

Laura Vilte, de Madres y Familiares de Purmamarca, celebró “la vida de nuestros detenidos desaparecidos porque sus banderas siguen con fuerza en el contexto político del país que está avasallando todos los derechos". Y cuestionó al gobierno nacional "que está imponiendo una política parecida, desandando los caminos de la dictadura, enfrentando al pueblo. Este gobierno nos lleva a resistir, no nos van a vencer, estamos de pie, no nos han vencido”, aseguró.

Por otra parte, el ex preso politico Felipe Noguera, sostuvo que así como en la dictadura los militares fueron los "idiotas útiles" de los poderes económicos, "hoy son el gobierno de La Libertad Avanza", y convocó a "organizar con la unidad popular”.

“Alzamos la voz como acto de rebeldía contra el negacionismo, la crueldad y la impunidad de este gobierno. Es la mejor manera de reivindicar a nuestros compañeros del pueblo. Hoy más que nunca hablar de ellos y recordar que se indignaron contra las injusticias y pudieron ver más allá de sus intereses personales para pensar en lo colectivo. Que esa injusticia social se nos clave en el alma para convertirla en lucha, como decía Evita". “Tenemos 30 mil razones para no claudicar”, dijo Daniela Garay, integrante de HIJOS Jujuy.

Nora Ferreyra, ex presa política, denunció la persecución del gobierno de Javier Milei: "Amenaza y reprime a los que pensamos distinto, se avasallan conquistas sociales obtenidas con sacrificio. Además, pretender instalar de manera oficial la teoría de los dos demonios como una justificación del ilegal y clandestino accionar represivo contra el pueblo”. "Es necesario recuperar las calles, sin divisiones, y con perspectiva de futuro que contenga a todos”, instó.

La marcha partió bajo la llovizna, desde el acceso sur hasta la plaza Belgrano avanzó por más de 40 minutos. Pasaron por el Centro Clandestino de Detención Comando Radioeléctrico, que funcionó en un ala del Cabildo Histórico, donde la Escuela Artística Popular Niños Pájaros realizó una intervención de pañuelos blancos. Allí había una señalización como sitio de memoria, pero con la remodelación del Cabildo fue retirada.

En ese lugar varios tomaron la palabra, entre ellos, integrantes, del Movimiento de Unidad Secundaria (MUS). “Nosotros los estudiantes marchamos, por la memoria, la verdad y la justicia, luchamos por nuestros derechos, por la historia, y por ese compañero que no sabe lo que pasó porque no es nuestra culpa no tener conciencia pero, sin embargo, nos hacemos responsables. Salimos a las calles, es por eso mismo que en el MUS nos negamos que nos pasen por arriba y desde todos los colegios decimos: no olvidamos, no perdonamos, y no nos reconciliamos. Juicio, cárcel y castigo para todos los genocidas. Fueron, son y serán 30 mil!", leyeron.