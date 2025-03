En mayo de 1995, el panorama del britpop estaba tan agitado con la batalla Oasis - Blur que no se le prestó la merecida atención a I Should Coco, debut de Supergrass, banda de Oxford que aún hoy espera por el debido reconocimiento. El cantante y guitarrista Gaz Coombes, el bajista Mick Quinn y el baterista Dany Goffey no pararon de crecer, sumaron al tecladista Rob Coombes, grabaron un disco mejor que otro y se separaron en 2010. Su regreso en 2019 fue truncado poco después por la pandemia, pero el 30° aniversario de aquel primer disco habilita a una gran noticia: desde el 3 de mayo y hasta el 12 de septiembre, la banda le dará curso a I Should Coco Live 2025, gira mundial en la que tocarán todos los temas del disco "más una sección de favoritos de los fanáticos". Lo más cerca que estarán de Argentina será el Teatro Metropolitan de Cuauhtémoc, México (el 2 de septiembre), pero teniendo en cuenta que nunca pisaron estas tierras hay razones para sostener la ilusión.

Airbag da pelea





Corren tiempos intensos para la banda que encabeza el trío de hermanos de Gastón, Patricio y Guido Sardelli. En el caliente show que ofrecieron en uno de los escenarios principales del reciente festival de Cosquín, la banda siguió presentando las nuevas canciones “Nunca lo olvides”, “Anarquía en Buenos Aires” y “Verte de cerca”. Los temas forman parte de su nuevo disco, El club de la pelea, cuya primera parte aparecerá en plataformas digitales este jueves 27. Pero además, el grupo anunció lo que parece un paso natural tras su gira latinoamericana y española y las tres funciones agotadas a fines del año pasado en el estadio de Vélez Sarsfield: el 31 de mayo protagonizará su primer concierto en River Plate. Las entradas ya tienen una preventa para usuarios del banco BBVA el martes 25, y este miércoles 26 a las 16 se iniciará la venta general en el sitio All Access.

El clásico

Kamikaze (Luis Alberto Spinetta, 1982). En el enrarecido clima de la Guerra de Malvinas, el Flaco le dio forma a uno de sus discos "más solistas", con Diego Rapoport como único socio -y una aparición estelar de David Lebón percutiendo una banqueta- y un soplo de paz en forma de canciones. El característico sonido de la guitarra Ovation y el piano Fender Rhodes matizan una colección que incluye el rescate de la añeja "Barro tal vez" y perlas maravillosas como "Y tu amor es una vieja medalla", "Quedándote o yéndote". "Ella también", "Ah!... Basta de pensar" y "Aguila de trueno". A través de los años brilla cada vez más.