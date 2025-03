A mediados de los ochenta, Marcelo Cohen publicó un texto sobre Wallace Stevens en La Vanguardia, que poco después sirvió como prólogo a los poemas de Adagia, escritos por Stevens y traducidos por Cohen, reeditados en 2023. Es decir, en ese texto confluyen el crítico, el escritor y el traductor. Y en esa confluencia, si bien anclada a cierto momento histórico, subyace la lucidez de quien escribe en un tiempo anterior que sigue siendo presente. “Lo que se nombra al decir ‘la realidad’ -la tecnología, por ejemplo o el semiliberalismo defensivo- no es más que el temperamento social dominante. Y es grotesco comprobar cómo, mientras crece el consumo cultural e informativo, la poesía -una experiencia privada- se va convirtiendo en la flor en el viejo libro, o tal vez el esqueleto en el armario”, dice Cohen. Así nos sitúa en un contexto doble: habla de Stevens, que puede proponer trece maneras de mirar un mirlo a comienzos del siglo XX. Pero también, en esa formulación hecha hace cuarenta años sobre la temperatura de la época, subyacen los ecos de una realidad que, aún con matices, mantiene su vigencia aún hoy.

Esa temporalidad acertada y caprichosa, que solo la escritura construye, ya sería una muy buena razón para acercarse a estos ensayos, reseñas y entrevistas sobre poesía que Cohen escribió entre fines de los setenta y 2020 (es decir, durante una gran parte de su vida), reunidos en Una morada ambulante. Pero esta compilación hecha por Juan Comperatore (con la complicidad de un grupo de conocedores del trabajo enorme de Cohen, Graciela Speranza sobre todo) se abre, impenitente, como la flor obstinada en el libro o el esqueleto que se escapa del armario para seguir viendo que hay allá afuera. Con elegancia, eso sí. La prosa de Cohen conserva siempre una delicada sutileza, propia de quien no necesita alzar la voz para que se manifieste su erudición distintiva, capaz de hallazgos originales y sorprendentes. Podría decirse, “poéticos”: “Aliada vigorosa en la inclaudicable batalla contra los lugares comunes, fuente de perplejidad y azoramiento, la poesía para Cohen es antes que nada un ángulo de mirada y una manera de estar en las cosas, la posibilidad de una entrega sin condiciones al espesor del presente”, escribe Comperatore en el prólogo.

En estos treinta textos conviven desde Rilke a César Vallejo, de Ezra Pound a Raúl Zurita, desde Henri Michaux a Louise Glück. En esas constelaciones se teje, además, una historización caprichosa de la poesía del siglo XX hasta acá, habitada por las tensiones de cada época en Europa, Estados Unidos y América Latina. No es extraño comprobar, en el revés de la trama, un constante interés por cómo un poeta deviene tal en medio de posicionamientos cambiantes, caprichos y avatares. Y también, un delicado acercamiento a cómo piensa cada poeta su obra, de qué aspectos formales la nutre e inclusive, cómo la hace detonar. En la prosa sobria de Cohen, trabajada para que cada elemento no solo sea rico en tanto concepto sino también para que sea música, subyace la puesta en tensión constante, labrada también con pequeños hallazgos o piedras preciosas que los lectores agradecen cuando la encuentran en el camino. Así, por ejemplo, con gran sentido del humor, rescata la respuesta que le dio Philip Larkin a quienes lo criticaban por su poesía de apariencia anodina: “Me gustaría saber cómo pasan el tiempo ellos. ¿Matando dragones?”. Sin embargo, no teme horadar la piedra todo lo que sea necesario. Es el recurso al que apela cuando se refiere a la “apabullante” obra de Zurita habitada por su herida como preso político en Chile: “Un agregado de escombros de la tradición y la experiencia tal como los capta la escritura del recuerdo, la pesadilla y la visión; un monumento funerario hecho con muertos”.

Esta morada ambulante nunca pierde de vista la riqueza de los aspectos formales, allí donde la puntuación, el ritmo o el escanciado que subyace incluso en el verso libre también son elocuentes como parte de una obra y esenciales para su valoración: Cohen sabe muy bien de lo que habla porque es uno de los traductores más exquisitos que ha tenido nuestro país. Y la traducción, reconoce, es un diálogo obsesivo aunque arbitrario y por eso, perdido de antemano, como ya había dicho Robert Frost. En algún sentido, traducción y poesía se parecen. Por eso, es en el devenir creativo donde la escritura de Cohen va encontrando sus propias respuestas, siempre provisionales cuando de postulados se trata: “Pienso que la supervivencia de la lírica en condiciones salvajes puede explicarse así: el poeta es ese para quien la escritura es el lugar donde encuentra la mejor experiencia. O de otro modo: el poeta, sabemos hoy, no es el genio, el diferente, el raro sino ese que escribe poemas porque en el poema está la posibilidad del éxtasis”, escribe. Rastrea el concepto de “éxtasis”, por cierto, en diversas zonas, desde el budismo a George Bataille para indicar que “el éxtasis no es el paraíso sino el descubrimiento de que no hay nadie a quien recompensar”.

Esa misma libertad (o liberación) es la que le permite detenerse, con la curiosidad como único compromiso, en la poesía local contemporánea. Esto se traduce en recomendaciones imperecederas como es el caso de Poesía civil, de Sergio Raimondi; Aguas, de Alicia Genovese; El paisaje interior, de Mirta Rosenberg o el singular Titanes, escrito a tres manos por Javier Cófreces, Eduardo Mileo y Alberto Muñoz. Es decir, estos textos son también puertas o posibles vías de acceso para quien quiera leer poesía: Cohen cree que los lectores de este género arisco también son poetas.

Al comienzo del libro, en “El futuro de la lírica”, Cohen analiza en un texto escrito en los noventa cómo, a partir del siglo XX, la poesía se ha retraído de las circunstancias del mundo a las circunstancias del lenguaje y la percepción. En el ensayo final, llamado “Comas, política, poesía” y publicado originalmente en 2016, admite que la enunciación poética nunca puede, ni quiere, desprenderse de un resto de significación, por más opaca que parezca: “Hasta un poema que parece hermético termina mostrando su evidencia”. Entre un momento y el otro se advierte el tránsito sutil de quien nunca rechazó el pensamiento como arte ni la palabra como fulguración. Es eso lo que trae este libro entre sus páginas: una advertencia de que el presente no será mejor gracias a la poesía pero que definitivamente será peor sin su cobijo ambulante, su necesaria intemperie.