Axel Kicillof reflotó la agenda de seguridad con una fuerte foto política que incluyó la presencia de 103 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires, a quienes convocó a coordinar las acciones en materia de prevención del delito. Ante ellos y desde la Escuela de Policía Juan Vucetich, el gobernador volvió a exigir al Gobierno de Javier Milei la restitución del millonario fondo destinado a seguridad que fuera recortado el año pasado.

Desde la Casa de Gobierno bonaerense se cursó la invitación al acto en la ciudad de Berazategui a la totalidad de las y los jefes comunales, de los cuales estuvieron ausente 32, todos con aviso. Hubo presencia de alcaldes de todas las líneas internas de Unión por la Patria, como también de la Unión Cívica Radical, vecinalistas y del PRO. El único sector totalmente ausente fue La Libertad Avanza, que cuenta con tres mandatarios locales.

“Nos robaron el fondo. 750 mil millones de pesos el año pasado y ni un solo centavo se podía invertir en otra materia. Así lo pedimos y así lo hicimos, hasta el último centavo se rendía. No era plata para la casta ni para la política. Eso se llevó el Gobierno nacional y lo denunciamos”, dijo el mandatario.

En el acto se firmaron los convenios de adhesión al Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados, que habían sido creados algunos días atrás a través del Decreto 368/2025 por 71.500 millones de pesos.

Se trata de un Fondo para 44 municipios de más de 70 mil habitantes por 70 mil millones de pesos y otro para 14 municipios de hasta 70 mil habitantes por 1.500 millones de pesos.

Como dio cuenta Buenos Aires/12, los recursos se van a transferir en tres etapas: primero, un 40 por ciento en concepto de anticipo al 1 de abril; luego un 30 antes del 30 de junio y el 30 restante al 31 de octubre.

A ello se agrega que, a través del Fondo de Fortalecimiento para las Policías comunales que abarca 77 municipios, se van a transferir 820 millones mensuales a partir de abril. Vale aclarar que el dinero otorgado será utilizado exclusivamente para la adquisición de vehículos policiales, infraestructura, equipamiento y demás gastos de capital en materia de seguridad.

Más allá del factor económico, una medida de alivio para los intendentes fue el saber que los agentes que ellos ayudaron a reclutar, cumplirán funciones en sus distritos, un viejo reclamo de todos los sectores. Es que la mayoría de los policías, pese a tener sus familias en el interior, terminaban cumpliendo funciones en el conurbano.

"Con este fondo vamos a tener el triple de recurso económico para el combustible. Nosotros recibimos actualmente 3.5 millones y ahora vamos a estar recibiendo 10.5 millones, es importantísimo. También estimamos que vamos a recibir patrulleros", valoró el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, ante Buenos Aires/12.

En esa línea, señaló también quedar a la espera de recibir personal dado el egreso de una nueva camada de agentes. "Es un refuerzo muy importante y que realmente nos va a ayudar a intensificar, por supuesto, todos los planes de prevención de inseguridad que tenemos", dijo.

"El gobernador ha creado un fondo de seguridad y hemos firmado convenios para la distribución de ese fondo con todos los municipios. En el caso nuestro estamos enmarcados dentro de los municipios de menos de 70.000 habitantes, que no tenemos policía comunal, así que nos corresponde un fondo de acuerdo a esta creación. Esto va a ser destinado a reforzar las erogaciones que se realizan para la seguridad dentro del distrito", destacó el intendente radical de Coronel Dorrego, Juan Chalde.

“Fue por capricho”

En su intervención, el gobernador hizo un extenso repaso de las inversiones y trabajos en materia de seguridad como la compra de más de 6.500 patrulleros, mil motos, equipamiento de protección para los agentes y fortalecimiento en la formación de los mismos.

“A mi me aplican el chequeado, las investigaciones y las noticias falsas, pero nadie pudo desmentir una cifra que es una vergüenza: cuando iniciamos el gobierno había 790 patrulleros para cubrir 1100 cuadrículas, algunos con cientos de miles de kilómetros de rodaje. Un depósito de chatarra recibimos”, lanzó.

A la vez, defendió la creación del sistema multiagencia y valoró que “permite que en tiempo real cada intendente pueda ver dónde está cada patrullero, recibir los llamados que entran al 911 y de manera integrada resolver cada dificultad, mejorar el desempeño de la Policía y hacerlo de una manera inteligente porque el delito pasa de un distrito a otro sin preguntar. Estábamos trabajando de manera desarticulada, entonces de manera tonta”.

“Sabemos que la seguridad de la Provincia, como mínimo, requiere una especificidad propia de cada uno de los 135 distritos. No son lo mismo las formas criminales en conurbano e interior, pero tampoco lo que ocurre en zonas fabriles o zonas comerciales. Hace falta trabajar con inteligencia y dedicación; y sin inversión y sin formación es muy difícil”, agregó.

También apuntó a sus antecesores, María Eugenia Vidal y Daniel Scioli, al recordar que los agentes de la policía se recibían en solo seis meses y luego ni siquiera tenían prácticas de tiro, por ejemplo. “Presenciamos gobiernos de la Provincia que se llenaron la boca hablando de seguridad, pero no invirtieron ni un peso”, lanzó.

“Hemos anunciado un trabajo redoblado en materia de niñez y adolescencia, de acompañamiento y vigilancia de jóvenes que cometen delitos una vez. Hay un trabajo para hacer en cada una de las jurisdicciones. Pronto vamos a convocarlos para reforzar la tarea sobre los menores”, avisó a los intendentes, a quienes pidió “enorme compromiso”.

Más adelante volvió sobre Milei y recordó que desde la Provincia “habíamos conseguido algo que era una reivindicación histórica, que nos daba previsibilidad: un fondo específico votado en el Presupuesto por todas las fuerzas políticas, que reconocieron que tenía que haber una partida especial para seguridad para Buenos Aires”.

“Quiero agradecer la solidaridad de los gobernadores que acompañaron. La argentina es un país federal y solidario. El Fondo fue acompañado por el Congreso. Era el 1.18 de la coparticipación. Por capricho, (Milei) se lo llevó para castigarnos, no a mí, sino a todos. Lo estamos reclamando ante la Corte porque es lógico, legítimo y legal”, dijo para cerraron con que “gobernar el país no es hacer cualquier capricho, sino hacerlo en base a sus leyes y constitución; no se puede hacer política partidaria así”.