Israel lanzó este viernes una serie de bombardeos contra el sur del Líbano y atacó los suburbios de Beirut por primera vez en cuatro meses de alto el fuego, en respuesta a un previo lanzamiento de dos cohetes desde el territorio libanés del que ningún grupo ha asumido la autoría.

Tras detectar el disparo de dos proyectiles hacia la Alta Galilea, uno de los cuales fue derribado, el Ejército israelí bombardeó a lo largo del día diversos puntos del país vecino, causando al menos cinco muertos y 18 heridos, entre ellos varios niños, según el último recuento del Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Además, por primera vez desde que el pasado 27 de noviembre entrara en vigor un alto el fuego entre las partes, Israel emitió una orden de evacuación para la periferia beirutí del Dahye, donde bombardeó un edificio en el que asegura había aviones no tripulados pertenecientes al grupo chiíta libanés Hezbolá.

"La operación de hoy de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el Líbano, dirigida contra las instalaciones de almacenamiento de drones ofensivos de Hezbolá ubicadas en edificios residenciales, es una respuesta al ataque contra Israel y sus ciudadanos", aseguró el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado. "Los continuos ataques contra Israel le obligarán a ejercer su derecho a la legítima defensa, (...) quienes disparen contra nosotros sufrirán graves daños", indicó.

Primer bombardeo en cuatro meses

El impacto de los misiles, que se pudo escuchar en toda la ciudad, dejó un gran hueco en el suelo y redujo a escombros al menos un inmueble en un punto rodeado de edificios residenciales de muchas alturas, según pudo constatar la agencia de noticias EFE.

Tras el anuncio de la orden de evacuación para los suburbios meridionales de Beirut en cuatro meses del alto el fuego, despertó el pánico entre los ciudadanos. "Estaba durmiendo cuando el portero tocó mi puerta para avisarme, me desperté, y vi que tenía muchas llamadas y mensajes de familiares alertándome (...) Puse ropa en una mochila y la primera explosión de aviso me agarró en el departamento; todo tembló y entonces salí corriendo", relató una mujer de 30 años llamada Sawsan a EFE. "Cuando escuché el sonido recordé lo que sentía durante la guerra y me sentí fatal. Estaba nerviosa, notaba como mi cuerpo temblaba", afirmó.

Farid, otro vecino de la zona que tuvo que abandonar su hogar con apuro, reconoció que no se puede sacar de la cabeza la posibilidad de que se reactive la guerra y solo espera que el reciente ataque no sea el inicio de un regreso a la situación que les tocó vivir hasta finales del pasado año. "Si la guerra vuelve tengo que cuidar de mi pareja, de mis hermanas y padres. Tengo que estar pendiente de mi vida y de la suya, y me preocupa; si ahora pasase algo en mi casa no tendría otro hogar donde vivir", lamentó el hombre de 32 años. "Durante la guerra dormíamos en el auto, solo entrábamos a casa de vez en cuando para ducharnos y volvíamos al auto", recordó.

El Ejército libanés denunció en un comunicado la intensificación de los ataques israelíes ocurrida en las últimas horas, aunque desde la implementación del cese de hostilidades hace cuatro meses, sus cazas y drones han seguido perpetrando acciones de forma esporádica.

"Los ataques tuvieron como objetivo varias áreas del sur, hasta Beirut, en una violación flagrante y repetida de la soberanía del Líbano y de la seguridad de sus ciudadanos; un desafío de la ley internacional y un incumplimiento evidente del acuerdo de alto el fuego", apuntó la institución castrense libanesa. Según la nota, sus filas también han podido identificar el punto desde el que fueron lanzados los cohetes contra la Alta Galilea y que identificaron como Qaqaiyat al Jisr, al norte del río Litani.

El acuerdo de alto el fuego con Israel establece que no puede haber armas ajenas al Estado libanés al sur del río Litani, en la franja que va desde este hasta la frontera de facto entre ambos países, tal como también estipula la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que puso fin a la guerra de 2006.

"La situación ha cambiado"

Hasta el momento, ninguna formación se adjudicó la autoría del ataque con cohetes. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, pidió medidas rápidas para determinar quién disparó los proyectiles, un acto que considera amenaza la seguridad y estabilidad del Líbano, según un comunicado emitido por la presidencia del Gabinete de Ministros. "Destaco la necesidad de evitar la repetición de tales acciones imprudentes, al reafirmar la importancia de completar las medidas tomadas por el Ejército libanés para garantizar que las armas se mantengan exclusivamente en manos del Estado", añadió.

Del otro lado de la frontera, su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que seguirán atacando cualquier punto del Líbano, ante cualquier amenaza contra Israel. "Quien aún no haya asimilado la nueva situación en el Líbano, ha recibido un nuevo recordatorio de nuestra determinación", aseveró, en un comunicado difundido por su Oficina. "La situación ha cambiado; lo que prevalecía antes del 7 de octubre (de 2023) no volverá a ocurrir. No permitiremos que se dispare contra nuestras comunidades, ni siquiera un pequeño golpe", agregó.

Los ataques han levantado miedos entre la población del Dahye y la clase política libanesa a que se reavive el conflicto finalizado hace cuatro meses. "Este es un periodo crítico para el Líbano y la región, cualquier intercambio de fuego es demasiado. Un regreso a un conflicto más amplio en el Líbano sería devastador para los civiles a ambos lados de la Línea Azul y debe evitarse a toda costa", remarcó la coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert.

El Ejército israelí afirmó el jueves haber matado al comandante de un batallón de Hezbolá, Ahmad Adnan Bajjiga, en un ataque en la zona del Derdghaiya, en el sur del Líbano. "Bajjiga dirigió numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI", según informó el Ejército en un comunicado, .

Además tres personas murieron ese día en Yahmar al-Shaqif (sur de el Líbano) a causa de un ataque israelí con un dron lanzado contra el vehículo en el que viajaban, informó la agencia oficial de noticias libanesa ANN. Las FDI confirmaron dicho ataque, que argumentaron por la presencia de integrantes de Hezbolá en el vehículo que estaban transfiriendo armas. El pasado sábado, dos oleadas de ataques israelíes dejaron al menos siete muertos y 40 heridos en decenas de aldeas del sur del Líbano, en respuesta al lanzamiento de cohetes de esa zona hacia el norte de Israel.

Recompensa por información de Hezbolá

En paralelo a los recientes bombardeos israelíes, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita interrumpir las redes financieras de Hezbolá. Asimismo, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras a cinco personas y tres empresas del Líbano a las que acusa de apoyar al grupo chiíta a evadir las sanciones internacionales y obtener beneficios mediante el contrabando de petróleo. Según el Tesoro, el equipo financiero del movimiento libanés trabaja a menudo con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y utiliza empresas como fachada para generar millones de dólares en ingresosy apoyar las actividades terroristas.

La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, declaró en un comunicado que estas acciones respaldan la política de máxima presión que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa contra Irán, cuyo Gobierno respalda a Hezbolá. "Estados Unidos se compromete a apoyar al Líbano exponiendo y desmantelando los esquemas de financiación de las actividades terroristas de Hizbulá y la influencia desestabilizadora de Irán en la región", apuntó Bruce. "No se puede permitir que Hizbulá mantenga al Líbano cautivo (...) nuestro país seguirá utilizando las herramientas a su disposición hasta que este grupo terrorista deje de representar una amenaza para el pueblo libanés".