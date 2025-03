El entrenador de fútbol Ricardo Caruso Lombardi, experto en agarrar equipos complicados con el descenso, actividad que combina con altas dosis de declaraciones grandilocuentes, se encuentra ante un nuevo desafío. Llegó a un equipo con el objetivo de sumar muchos votos y hacer una buena elección: será primer candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo, el partido que alguna vez lideraron Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio.

El diputado nacional Oscar Zago, que en un principio fue el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja hasta que rompió y armó el bloque del MID, fue el encargado de hacer el anuncio.

Así, Zago (que años atrás fue legislador porteño por el macrismo) juega por su cuenta en un desgajamiento de la derecha: La Libertad Avanza llevará como cabeza a Manuel Adorni, mientras que Ramiro Marra irá por afuera; así Silvia Lospennato será la cara del PRO y Horacio Rodríguez Larreta llevará su propia boleta.

"Para nosotros es un orgullo estar acá en la casa del MID presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintos candidatos de la ciudad de Buenos Aires, para diputado de la Ciudad", dijo Zago en un video junto a Caruso Lombardi al anunciar el nombre del portaestandarte de los valores del desarrollismo en estos comicios.

Por su parte, el exentrenador de Argentinos, Newell´s, Racing y San Lorenzo, expresó que "para mí esto es algo nuevo, pero muchas cosas pasaron en mi vida, noté que tenía que hacer un cambio, algo positivo para la gente".

También estimó que "con la gente que voy hablando en la calle me dio esa sensación que no la sentía hace mucho tiempo y me tiré para eso. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara".

La decisión de Zago sorprendió porque, durante la tarde de este viernes, el legislador confirmaba ante los medios que había firmado el acuerdo con el espacio presidido por Mauricio Macri.

"Nosotros firmamos la alianza, todavía no hay acuerdo con las listas. Vinimos a buscar una propuesta, aún no hay decisiones de quién será candidato", había afirmado en rueda de prensa. Ahora aspira a que la voz de Caruso Lombardi sea un soplo de aire fresco en la Legislatura.