En las efemérides del 30 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1937. Nace Warren Beatty

Nace Warren Beatty. Hermano de Shirley MacLaine, se convirtió en una figura central de Hollywood en los 60 a partir de Bonny and Clyde. En los 70 se lo vio en películas como The Parallax View y Shampoo. Logró una hazaña al ser nominado por la misma película como actor, guionista, director y productor; y lo hizo dos veces: con El cielo puede esperar y con Reds, por la cual se llevó la estatuilla como director. Más tarde se lo vio en Dick Tracy, Bugsy y Bulworth. Famoso por una larga lista de relaciones con actrices de Hollywood, quedó en entredicho en 2017 en el bochorno del anuncio del Oscar a mejor película, cuando dijo que había ganado La Land y la ganadora era Moonlight.

1945. El nacimiento de Eric Clapton

Eric Clapton nace en Ripley. Uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock, el músico inglés integró The Yardbirds y Cream antes de descollar como solista. En los últimos tiempos dio la nota como un cruzado antivacunas.

1964. Nace Céline Dion

En Quebec nace una de las grandes voces de la música popular de las últimas décadas: Céline Dion. Con 20 años recién cumplidos conquistó el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988, en el que representó a Suiza. El estrellato fue total en la década del 90, y su punto culminante fue "My Heart Will Go On", la canción de Titanic. Ha vendido 200 millones de discos en todo el mundo. Actualmente batalla contra el síndrome de la persona rígida.

1967. La tapa de Sgt. Pepper's...de los Beatles

Los Beatles llegan al estudio del fotógrafo Michael Cooper en Londres. Se visten con uniformes militares de la era victoriana y posan delante de un decorado diseñado por Peter Blake, que incluye imágenes de decenas de celebridades. Es un cortejo fúnebre y los Beatles asisten a su propio entierro. La foto será la portada de su nuevo álbum y se convertirá en una de las instantáneas iconográficas del siglo XX, con infinidad de imitaciones. La banda se saca la foto para la portada de Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band.

1968. La creación de la CGT de los Argentinos

Se formaliza una escisión en la Confederación General del Trabajo. El ala más combativa a la dictadura del general Juan Carlos Onganía forma la CGT de los Argentinos. Liderada por el gráfico Raimundo Ongaro, se expresó en un periódico dirigido por Rodolfo Walsh y lanzó un programa de acción el 1º de mayo de 1968.

1981. El atentado contra Reagan

Ronald Reagan sobrevive a un intento de asesinato. El presidente de los Estados Unidos, que había asumido en enero, sale de un hotel en Washington cuando comienzan los balazos de John Hickley, un hombre de 25 años. Los agentes del servicio secreto cubren al mandatario, que sin embargo es herido en un pulmón. También son heridos un policía, un miembro de la custodia y el secretario de Prensa, James Brady, que recibe un balazo en la cabeza. Reagan se convierte en el primer presidente estadounidense que sobrevive a un intento por matarlo. Hinckley, arrestado en el momento, estaba obsesionado con Jodie Foster desde que la vio en Taxi Driver (película en la que el personaje de Robert De Niro planea atentar contra un político) y dijo que con su acción quería impresionar a la actriz, a quien había enviado cartas. Brady quedó discapacitado de por vida y abogó por el control de las armas en manos de particulares. Cuando murió, en 2014, se consideró que fue víctima de asesinato. El aspirante a magnicida fue liberado en 2016, al considerarse que ya no era una amenaza para nadie. No puede consumir alcohol, ni usar armas ni acercarse a las familias de Reagan, Brady y Foster.

1982. La marcha contra la dictadura en Plaza de Mayo

La dictadura afronta una manifestación popular sin antecedentes en seis años de régimen militar. Miles de personas marchan a Plaza de Mayo bajo la consigna de “Pan, Paz y Trabajo”, y con réplicas en distintos puntos del país. La dictadura, ahora encabezada por el general Leopoldo Galtieri, reprime de manera brutal la marcha convocada por la CGT. Hay más de mil detenidos y en Mendoza se registra un muerto: José Benedicto Ortiz. Es el momento de mayor repulsa popular contra los militares, acorralados por la crisis económica y la pésima imagen internacional que acarreó la violación masiva y sistemática de los derechos humanos. Tres días más tarde se producirá el desembarco en las islas Malvinas.

1985. El caso Degollados

Tres militantes del Partido Comunista chileno son asesinados por Carabineros durante la dictadura de Augusto Pinochet. A José Manuel Parada, Manuel Guerrero Ceballos y Santiago Nattino se los llevan entre el 28 y el 29 de marzo, los torturan y el 30 a la madrugada los degüellan. Los cuerpos son dejados en un matorral y descubiertos ese mismo día. El llamado caso Degollados conmociona al país. La investigación judicial se vuelve inevitable y causa un terremoto político. César Mendoza, máxima autoridad de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de 1973, debe dejar su cargo. En 1995 se condena a prisión perpetua a cinco integrantes de la policía y otros once efectivos reciben penas menores. Hoy hay solamente un condenado en prisión.

1996. El motín de Sierra Chica

Motín en la cárcel de Sierra Chica. Un intento fallido de fuga deriva en la toma del penal, que se extiende hasta el 7 de abril. Un grupo conocido como "Los 12 Apóstoles" se hace del control y toma a 13 guardiacárceles como rehenes, más una jueza y el secretario de su juzgado, que ingresaron para hablar con ellos. Mueren nueve reclusos por la interna entre los presos: con la carne de los muertos se cocinaron empanadas; además, cremaron los cadáveres. También se afirma que jugaron al fútbol con la cabeza de un preso. Varias cárceles de la provincia de Buenos Aires entraron al mismo tiempo en estado de protesta, en una situación que abarcó a 10 mil detenidos. Hubo seis condenas a perpetua en el juicio realizado en 2000.

Además, es el Día Mundial del Trastorno Bipolar y el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.