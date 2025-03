Inés Beatriz Ortega de Fossati: también afirmaba que no había evidencias ni testigos imparciales. “El único testigo es en realidad Adriana Calvo de Laborde, quien a su condición de ex detenida agrega el ser actualmente una reconocida militante política y participante permanente en campañas contra las Fuerzas Armadas y ex autoridades civiles y judiciales del gobierno militar. Su credibilidad como testigo imparcial es absolutamente inaceptable. Es además la única testigo en otros casos, lo que aumenta la desconfianza en sus dichos”, afirmaba Florencio Varela. Adriana Calvo e Inés Ortega estaban secuestradas en la Comisaría 5ª de La Plata. Adriana tuvo a su beba, Teresa, en el auto en el que los represores la trasladaban desde ese centro clandestino hasta el Pozo de Banfield. En 2005, Leonardo Fossati Ortega restituyó su identidad.