El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente suele ofrecer un interesante campo de producciones dedicadas a la música, pero este año parece especialmente bien provisto, tanto en la sección específica como en el apartado Britannia Lado B: We Will Rock You o la sección Noches especiales. Aquí se ofrece un repaso de algunos títulos que bien pueden caer en la categoría de "imperdibles".

Susana Rinaldi, libre. El título exime de mayores explicaciones: la cineasta y arquitecta Isabel Marcenaro Bouter pone el centro de su atención en La Tana, sus inicios en el teatro y su pasión indeclinable por el sonido porteño. Dividido en capítulados tangueramente titulados "Malena", "A pesar de todo", "Compañeros del alma" y "Tinta roja", el documental va más allá de lo artístico, posándose en su vida familiar y su universo de vínculos. (10 en el Teatro Alvear, 12 y 13 en Cinépolis)

Diane Warren: Relentless. La película de Bess Kargman rinde tributo a la compositora que en la última ceremonia del Oscar siguió engrosando su record con 16 nominaciones y ninguna estatuilla. "Una artista inmensamente prolífica y talentosa, aunque Diane también resulta un personaje único: adorable, intrépida, divertida y, como todos los genios, bastante loca", señala la reseña. (5 en Cinépolis, 9 y 11 en Sala Manuel Antín del C. C. San Martín)

Otras formas. Artistas visuales que hacen música. La música, artista visual y gestora cultural Florencia "Hana" Ciliberti lleva al audiovisual lo retratado en su primer libro, en una serie de diálogos que investiga conexiones entre lo plástico y lo sonoro y repasa personajes clave como Roberto Jacoby, Jorge De la Vega y Federico Peralta Ramos. (8 en Cinépolis, 11 y 13 en Cacodelphia)

Glastonbury. Es una de esas ofertas difíciles de rechazar: el festival más icónico del planeta retratado por Julien Temple, responsable de cosas como La gran estafa del rock'n'roll, Joe Strummer: The Future is Unwritten e infinidad de videoclips señeros. Lanzado en 2006, la película combina filmaciones de Temple con un collage de videos de asistentes al festival, un polifacético retrato que va de 1970 al nuevo siglo. Temple tiene doblete en este Bafici, ya que también se verá Oil City Confidential, la historia de los irrepetibles Dr. Feelgood. (3 y 12 en Sala Incaa Leonardo Favio, 7 en Cinépolis)

Una noche en Paladium.





Una noche en Paladium. La sección Noches Especiales lleva el Delorean directo a los años ochenta en una Buenos Aires estallada de flamante democracia, pero con más de una rémora de represión. En ese caldo funcionó unos de los epicentros de la noche porteña, cuya historia Federico Novick desentraña en otra de las citas ineludibles del Bafici. (3 en la sala Favio, 9 en Cinépolis; el 4 habrá fiesta "Paladium Dancing" en C Art Media, con Isabel de Sebastián cantando un par de canciones)

The Slits.





Hear to Be Heard: The Story of The Slits. La historia dice que los Sex Pistols hicieron estallar el punk en Inglaterra, pero entre sus contemporáneos estuvieron las Slits, que después de ver a Patti Smith en Estados Unidos tomaron los instrumentos y se convirtieron en pioneras de las riot girrrls. El psicólogo y productor de cine y TV Bill Badgley pone las cosas en su lugar con este doc que llega en premiere y analiza su historia y el legado que produjeron entre sus colegas. Como plus, la guionista Zöe Howe estará en las proyecciones. (9 y 10 en Cinépolis, 12 en Cacodelphia)

Westwood: Punk, Icon, Activist. Hablando de punk, la ex modelo Lorna Tucker dibuja la carrera de quien le puso una estética al género que propulsaba su entonces pareja Malcolm McLaren, y terminó al frente de un imperio de alta moda. Fallecida en diciembre de 2022, la diseñadora es una figura ineludible, aunque los comentarios previos señalan que el film va más allá de la hagiografía, permitiéndose algún apunte crítico. (3 y 4 en Cinépolis, 12 en la Sala Lugones)

Vivienne Westwood.





Misty - The Erroll Garner Story. Cuenta la leyenda que fue en un avión que Garner compuso "Misty", una de las canciones más exitosas de la historia. El documentalista francés Georges Gachot (uno de los invitados presenciales del Bafici) va más allá de la anécdota para retratar triunfos y sinsabores de un compositor que falleció con solo 56 años, pero dejó una marca profunda en la música. (10 en la Lugones, 12 y 13 en Cinépolis)

Supersonic. ¿Vuelve Oasis? Gran oportunidad para sumergirse en la película dirigida por Mat Withecross (ganador del Oso de Plata en Berlín por su doc El camino a Guantánamo) en 2016, dos horas en el ojo del huracán Gallagher con abundante material hogareño y de archivo, incluyendo por supuesto el apoteósico show de Knebworth en 1996 y el show de Titanes en el Ring de Liam & Noel. (2 y 4 en Sala Favio, 9 en el Alvear)

The Beat Is the Law - Fanfare for the Common People. No ha pasado tanto tiempo desde el monumental show de Pulp en el Movistar Arena, pero esta es una buena manera de reencender la sonrisa. A partir de ese giro del destino que fue la deserción de The Stone Roses en el Glasto 1995 y el consiguiente show consagratorio de Jarvis Cocker y los suyos, Eve Wood reconstruye el difícil camino del quinteto... y todo lo que vino después. (4 y 6 en Sala Favio, 12 en Cinépolis)

Pulp.





Pavements. Hablando de inadaptados, llega en premiere el documental realizado el año pasado por Alex Ross Perry sobre unos californianos a los que cuesta imaginar sobre tablas de surf. El regreso de Pavement impulsa un relato nada lineal, que combina imágenes documentales y ensayos de la reformada banda con pasajes de ficción. (6 y 7 en la Sala Favio)

El Zorzal del Oriente. Joel es chino pero también porteño. Joel sueña con la pinta de Gardel pero además la rompe cantando tangos, y es lo que lo lleva a la competencia en un concurso barrial que el argentino Mateo Martinsen Hansen retrata en un corto de 18 minutos que promete una galería de curiosos personajes, y otro cruce amoroso entre el sol naciente y el 2x4. (3 y 5 en Cacodelphia, 8 en Sala Graciela Borges del San Martín)

El Zorzal del Oriente.









Direcciones

Cine Teatro Alvear: Av. Corrientes 1659

Sala Lugones: Av. Corrientes 1530

Cultural San Martín: Paraná 310

Sala Leonardo Favio: Espacio Incaa Gaumont, Av. Rivadavia 1635

Cinépolis Plaza Houssay: Av. Córdoba 2135

Cacodelphia: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150