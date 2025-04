Distintos bloques opositores de la Cámara de Diputados trabajan en alcanzar acuerdos para sesionar la segunda semana de abril con una agenda que el Gobierno y en especial el presidente Javier Milei quiere esconder bajo la alfombra: la propuesta es llevar el 8 de abril al recinto los distintos proyectos sobre el criptogate $LIBRA, que ya tienen dictámenes y van desde la interpelación a distintos funcionarios hasta la conformación de una comisión investigadora. Además, pretenden emplazar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a convocar a la misma para tratar los proyectos para prorrogar la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. En tanto, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, ofreció a las bancadas aliadas ceñirlo a un puñado de preguntas anticipadas y por escrito al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que las respondería como parte del informe de gestión de Gobierno que ofrecería el jueves 23 ante los diputados.

No son pocas las bancadas que no están dispuestas a sostener la parálisis legislativa con que el Gobierno somete al Congreso. Mucho menos después de las dos últimas sesiones en Diputados –durante marzo-- que terminaron en escándalos provocados desde el oficialismo para bloquear y frustrar los debates. Desde entonces, varios bloques opositores arrancaron un diálogo en busca de consensos para llevar al recinto una serie de proyectos que la Casa Rosada intenta impedir. Entre ellos, los referidos a la criptoestafa $LIBRA que los opositores –aun con diferencias y frente al intento de bloque oficialista-- lograron dictaminar el 19 de marzo en distintos plenarios de comisiones.

En aquel entonces, se consiguieron los dictámenes de mayoría para la creación de una comisión investigadora --impulsada desde Unión por la Patria y el FIT, entre otros— y para la interpelación (por escrito) a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al vocero presidencial Manuel Adorni, a Francos, y a los ministros Cuneo Libarona (Justicia) y Luis Caputo (Economía), además de otras entidades como la Comisión Nacional de Valores. Mientras que en minoría Encuentro Federal y la Coalición Cívica, solo pedían interpelar al jefe de Gabinete; y Democracia para Siempre incluía a Francos, Adorni y Cuneo Libarona.

Más allá de las propuestas, aún no está claro si los acuerdos en la oposición podrán garantizar el quórum para sesionar en medio del boicot de libertarios y de sus aliados. "Yo creo que hay que pedir la sesión ya, aunque no estemos seguros de que llegamos con el número. Principio de revelación y que paguen el costo los que no quieran investigar a los estafadores", señalaron en el bloque de Unión por la Patria.

Por lo pronto, desde la CC se sumaron al convite del oficialismo de anticipar sus preguntas sobre el criptogate a Francos. “A casi dos meses del escándalo, ¿cuál fue el rol del Presidente Javier Milei y de la Secretaria Karina Milei en el proyecto $LIBRA? ¿Qué vínculo tuvieron y qué hicieron en sus reuniones con los 'crypto-empresarios' Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Ariel Parkinson?”, es una de las diez preguntas al jefe de Gabinete –y la única sobre la estafa cripto-- que diputado Maximiliano Ferraro hizo pública a través de las redes sociales.

El oficialismo busca reducir el tema a un puñado de preguntas a Francos –prevista posiblemente para el 23 de abril-- y que los opositores no avancen con las interpelaciones al resto de los funcionarios del Gobierno libertario. Todo en medio de un informe de gestión, que el jefe de Gabinete evitó rendir en seis de las nueve veces que debía el año pasado. Esta vez, además, deberá sumar respuestas sobre la situación jubilatoria, la política de seguridad, el desfinanciamiento universitario, la paralización de obra pública, la designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, la escasez de reservas del Banco Central, la inquietud de los mercados y el acuerdo con el FMI.

Los otros temas que tendría la convocatoria opositora apuntan a temas socialmente sensibles tras el feroz ajuste mileista: la moratoria jubilatoria y la declaración de emergencia en discapacidad. Aunque en la sesión solo se podría emplazar para su tratamiento urgente a la comisión de Presupuesto, donde el libertario Espert que la preside frena cualquier proyecto que requiera de recursos del Estado para atender a los damnificados por la política económica del Gobierno.

El oficialismo ya había logrado bloquear la sesión que UxP, junto a otras bancadas, había convocado para el 19 de marzo y donde se buscaba emplazar a Espert por estos mismos temas, pero donde no se alcanzó el quórum. Para disimular el boicot libertario al que se sumó el bloque de la UCR, la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning citó a la Comisión de Previsión Social que preside para 20 días más tarde y oxigenó las ambiciones de la Casa Rosada de patear hacia adelante el problema.

La fecha que fijó Brouwer de Koning fue el 8 de abril. Una convocatoria a la comisión de Previsión Social que coincide con la fecha de la posible sesión opositora y en vísperas de una nueva marcha de las y los jubilados que acompañarán organizaciones gremiales en la antesala de un paro nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT). La Casa Rosada ya dio muestras de su capacidad para en minoría frenar la actividad parlamentaria, aunque esta vez no parece ir de la mano con una conflictividad social que avanza.