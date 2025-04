La revista Forbes publicó este martes el ranking global de multimillonarios 2025, entre los que se encuentran varios empresarios argentinos referentes del sector tecnológico, energético, los negocios inmobiliarios y las finanzas, cuyas fortunas combinadas superan los 20.000 millones de dólares. ¿Quiénes son?

De acuerdo con Forbes, entre las 3.028 personas más ricas del mundo se encuentran los argentinos Marcos Galperin, Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Eduardo Costantini, Delfín Jorge Ezequiel Carballo -que volvió a la lista tras varios años fuera- y Alejandro Bulgheroni, quien figura con nacionalidad uruguaya aunque nació en Santa Fe, Argentina.

Para la revista estadounidense, que se especializa en el mundo de los negocios y las finanzas, el caso más llamativo es el de Galperin, que subió más de 70 puestos en un año y sumó cerca de 1.700 millones de dólares a su fortuna.

¿Quiénes son los seis argentinos más ricos?

Marcos Galperin (puesto 382 - 8.000 millones de dólares): "El fundador y CEO de Mercado Libre encabeza la lista de argentinos más ricos, con una fortuna de 8.000 millones de dólares, según el ranking 2025. En 2024 había quedado en el puesto 453, con 6.300 millones de dólares, lo que marca un aumento de 1.700 millones de dólares en un año. También mejoró su ubicación en la tabla: subió más de 70 lugares. Desde que lanzó la plataforma en 1999, Marcos Galperin transformó a Mercado Libre en la empresa tecnológica más grande de América Latina. Hoy emplea a 75.000 personas, procesa 334 transacciones por segundo, genera 27 puestos de trabajo por hora y opera en 18 países de la región más Portugal. Su unidad financiera, Mercado Pago, ya supera los 52 millones de usuarios y administra activos por más de 6.000 millones de dólares".

Paolo Rocca (puesto 605 - 5.800 millones de dólares): "Sus ancestros, hace 200 años, construyeron un imperio marítimo que comerciaba de Génova a Asia, pero duró menos de cinco décadas. Fue su abuelo, Agostino Rocca (1895-1976), el que desde una trágica historia personal (quedó huérfano a los 10 años tras un terremoto y luego combatió en la Primera Guerra Mundial) se convirtió en un industrial exitoso en la Italia de 1930 y, luego, crearía el Grupo Techint en Argentina en 1945. Sus empresas operan en la producción de acero, proyectos de ingeniería y construcción, minería, petróleo y gas, y el sector hospitalario y de atención médica italiano. En total, el Grupo Techint factura más de 22.000 millones de dólares anuales y emplea a unas 52.000 personas en todo el mundo. Paolo, que es el director ejecutivo, reside en Argentina; mientras que Gianfelice dirige la empresa de atención médica del grupo, Humanitas, desde Italia. A lo largo de sus más de 70 años de historia, la compañía construyó más de 11.000 kilómetros de líneas de alta tensión y más de 2.000 kilómetros de caminos en Argentina. Además, participó en proyectos de gran envergadura como la construcción de plantas energéticas y la gestión de servicios públicos, diversificando sus actividades hacia sectores como el petróleo, con un rol destacado en los últimos años en el impulso de Vaca Muerta, y el transporte ferroviario".

Alejandro Bulgheroni (puesto 751 - 4.800 millones de dólares): "Preside Pan American Energy Group, donde posee el 25% del paquete accionario. Este año se ubicó en el puesto 751 con una fortuna de 4.800 millones de dólares, aunque retrocedió desde el lugar 624 de 2024, cuando declaraba 4.900 millones de dólares. PAE es la petrolera privada más grande de la Argentina. Opera en los segmentos de producción (upstream) y refinación y comercialización (downstream), a través de Axion Energy. La empresa cuenta con 600 estaciones de servicio, tiene una participación del 15% en el mercado de petróleo y gas natural, y del 14% en la venta de combustibles. También participa en la transición energética, con inversiones en energías renovables y proyectos de litio en el norte argentino. Uno de sus últimos movimientos fue el acuerdo con la noruega Golar para operar la planta flotante Hilli Episeyo en Río Negro, desde donde planea exportar GNL a partir de 2027, con ingresos estimados en más de 1.100 millones de dólares anuales".

Eduardo Eurnekian (puesto 1073 - 3.400 millones de dólares): "A sus 91 años, el dueño de Corporación América sigue con un rol activo. Su patrimonio asciende a 3.400 millones de dólares, por encima de los 3.000 millones de dólares que tenía en 2024, cuando figuraba en el puesto 1104. Este año subió al 1073, lo que marca un nuevo crecimiento en su grupo de empresas. La compañía opera 53 aeropuertos en el mundo y, en 2018, debutó en la Bolsa de Nueva York. Además de la aviación, Eduardo Eurnekian diversificó su holding con CGC en energía, Unitec Bio en biocombustibles, Helport en construcción y hasta un banco digital, Wilobank, que vendió a Ualá en 2022. También mantuvo su estilo directo al hablar del actual presidente: 'Si me pide a mí que invierta, yo le pido que se ponga las bolas y dirija el país'".

Eduardo Costantini (puesto 2233 - 1.500 millones de dólares): "Fundador de Consultatio y del MALBA, Eduardo Costantini aumentó su patrimonio a 1.500 millones de dólares, desde los 1.400 millones de dólares del año anterior. Sin embargo, retrocedió en el ranking: en 2024 ocupaba el puesto 2152 y en 2025 quedó en el lugar 2233. Dueño del 70% de su compañía, impulsó proyectos como Nordelta y Puertos en Buenos Aires, además de los complejos Oceana Bal Harbour y Oceana Key Biscayne en Miami. Este último está valuado en 700 millones de dólares. En 2024, su división financiera, Consultatio Asset Management, adquirió el 100% del capital accionario de TPCG Group Ltd., incluyendo TPCG Valores S.A.U. en Argentina y TPCG Financial Services S.A. en Uruguay. La fusión dio origen a Consultatio-TPCG, que se posicionó como uno de los principales grupos independientes no bancarios de servicios financieros en Argentina y Uruguay, con proyección regional. La integración potenció las capacidades y la reputación de ambas firmas en áreas como renta fija, operaciones con acciones, mercado de capitales, finanzas corporativas, administración de activos y gestión patrimonial".

Delfín Jorge Ezequiel Carballo (puesto 2623 - 1.200 millones de dólares): "Con un perfil más bajo que el resto, Carballo volvió a aparecer en el listado tras haber quedado fuera en los últimos años. Ahora ocupa el puesto 2623, con una fortuna de 1.200 millones de dólares. Su última aparición había sido en 2018, cuando ocupó el lugar número 1999 en la lista. Delfín Jorge Ezequiel Carballo fue una figura clave en la conformación del Grupo Macro. Cuñado y socio de Jorge Horacio Brito, en 1976 aportó 5.000 dólares para fundar junto a él la financiera Anglia, clave para la compra del Banco Macro. En pleno inicio de la dictadura y con el plan económico de Martínez de Hoz en marcha, la financiera logró su primer millón de dólares en apenas dos años. En 1985, ambos adquirieron el Banco Macro, y desde entonces Carballo fue una pieza central en la toma de decisiones estratégicas dentro de la entidad financiera. Durante décadas, Carballo mantuvo una participación accionaria destacada en el banco —16,68% hasta 2020—, con un rol claramente definido: mientras Brito se ocupaba de las relaciones públicas, él lideraba la gestión financiera. En 2012 decidió retirarse como CFO del Macro, aunque continuó vinculado al grupo como accionista. Además, fue uno de los tres principales accionistas de la empresa energética Genneia, donde también tuvo un 8,33% del capital accionario hasta fines de 2019".

Las 10 personas más ricas del mundo

La lista anual de multimillonarios de Forbes incluye este 2025 a 3.028 personas de todo el mundo, lo que supone un récord ya que es la primera vez que el número de multimillonarios supera los 3.000.

En conjunto, señaló la revista, esas 3.028 acumulan una fortuna de 16,1 billones de dólares, 2 billones más que el año pasado. Esa cifra "supera al PBI de todos los países salvo Estados Unidos y China", observó Forbes, al tiempo que aclaró que el patrimonio promedio se ubica en 5.300 millones de dólares, 200 millones más que en 2024.

Según Forbes, entre los multimillonarios hay 15 que superan los 100.000 millones de dólares, mientras que el año pasado eran 14 y en 2017 no había ninguno que superara esa cifra, explicó la revista. "Este pequeño grupo de centibillonarios concentra 2,4 billones de dólares, más que los 1.500 multimillonarios más pobres combinados", detalló la publicación. Además, por primera vez en la historia del ranking, hay tres personas de esa lista con más de 200.000 millones de dólares de patrimonio.

La persona más rica es Elon Musk, con una fortuna estimada en 342.000 millones de dólares. "Aunque dedica buena parte de su tiempo a dirigir DOGE, la operación de recorte de gastos de Trump, Musk sumó 147.000 millones de dólares en un año", indicó Forbes. Y mencionó, sobre los negocios del sudafricano: "SpaceX y su empresa de inteligencia artificial xAI -que la semana pasada fusionó con su red social X- lo impulsaron. Incluso Tesla, pese a protestas y caídas en el mercado, cotiza mejor que hace un año". Eso le permitió recuperar el primer puesto del ranking, superando a Arnault con una ventaja de 126.000 millones de dólares sobre el segundo: Mark Zuckerberg, de Meta (216.000 millones de dólares).

El tercer lugar es para Jeff Bezos, de Amazon (215.000 millones de dólares); el cuarto, para Larry Ellison, de Oracle (192.000 millones de dólares); y el quinto, para Bernard Arnault, con 178.000 millones de dólares, su peor ubicación desde 2017, tras una caída en las acciones de LVMH. Le siguen Warren Buffett (Berkshire Hathaway, 154 mil millones de dólares), Larry Page (Google, 144 mil millones de dólares), Sergey Brin (Alphabet, 138 mil millones de dólares), Amancio Ortega (Inditex, 124 mil millones) y Steve Ballmer (Microsoft, 118 mil millones de dólares).

Para esta edición, Forbes tomó las cotizaciones bursátiles y tipos de cambio del 7 de marzo de 2025.