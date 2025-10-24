Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizan este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery, que podrían derivar en demoras y hasta cancelaciones de vuelos de la empresa estatal.

El gremio indicó en sus redes sociales que entre las 6 y las 10 de esta mañana llevarán adelante asambleas en Aeroparque. Según explicaron en X, "hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo".

Asimismo, se refirieron a las "fallas detectadas en los motores de la flota B737, que motivaron dejar en tierra 8 aeronaves de este tipo, debido a la evidente falta de previsión empresarial" y señalaron que "fue insuficiente derivar vuelos a las otras dos flotas de la propia empresa (A330/EMB 190)" por lo que también "tuvieron que recurrir a la competencia".

Por este motivo, remarcaron que "la medida de acción directa repercutirá de manera significativa en la programación de vuelos, y la misma se verá afectada durante varios días".

Por su parte, Aerolíneas Argentinas informó que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 de mañana, podrían registrar demoras", lo que "que podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.







