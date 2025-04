El candidato a legislador porteño por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Ricardo Caruso Lombardi, explicó las razones por las que decidió integrar el espacio presidido por el diputado nacional Oscar Zago.

El reconocido entrenador de fútbol afirmó que trabajará de la misma manera que lo hizo en el deporte. “Yo lo que hago es reflejar lo que me dice la gente todo el tiempo en la calle. Estando en el deporte la gente te ve en los programas y te va diciendo cosas”, sostuvo en la 750.

Respecto a la propuesta de Oscar Zago para integrar la lista del MID, Caruso Lombardi recordó que, si bien no fue la primera oferta que le realizaron, nunca se dio “por una cosa u otra”. “Creo que ahora tengo una edad bastante importante, entonces me parece una buena oportunidad”, dijo.

“Cuando Oscar (Zago) me habló le dije dale, porque yo no le tengo miedo a nada, le doy con todo. Voy a hacer campaña como el mejor. Para mí es penal, no penalcito. Que tengan claro con quién van a estar. Que sepan cómo soy. Que si la gente deposita el voto en mí, no le puedo fallar. No necesito el Estado para vivir, como los políticos que, cuando agarran un lugar, es solamente para hacer cosas malas y salvarse de por vida. No quiero esconderme en un restaurante, o no poder subir a un avión”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que está “todo el día en la calle”, recorriendo el territorio porteño para dar respuesta a los vecinos y escucharlos.



“Yo como político tengo que ir a laburar, ir a los barrios a ver lo que pasa, no puedo tener una vereda rota un mes y esperar que me lo arreglen cuando un agujero es peligroso”, remarcó.

“Creo que soy medio molesto para la política, porque me metí en un lugar en donde ellos no pensaban que iba a estar, y me da la sensación de que van a empezar con las campañas sucias”, señaló Caruso Lombardi, aunque sentenció que su “confianza” es “lo que le dice la gente en la calle”.

Las boletas, en un solo sobre y en la misma urna

La Junta Nacional Electoral de la Capital Federal resolvió que, para las próximas elecciones generales, las boletas para las categorías nacionales y locales irán en un solo sobre y en una misma urna.

La decisión responde a la intención de subsanar los graves inconvenientes generados por el sistema de voto electrónico, implementado en las últimas PASO.

Así lo comunicaron los jueces de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, tras una reunión con los miembros de la Junta Nacional Electoral de la Capital Federal.

De esta manera, se oficializó que los próximos comicios serán con boletas de papel tanto para los cargos nacionales como para las categorías locales, por lo que al ingresar al cuarto oscuro, los electores porteños se encontrarán con dos boletas distintas: por un lado, las de postulantes nacionales (presidente, vice, diputados nacionales) y, paralelamente, las de cargos porteños (jefe de Gobierno y legisladores.

Estas deberán ser colocadas en el mismo sobre y en la misma urna.