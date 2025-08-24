El representante de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), Julián Gaday, explicó los motivos del conflicto que desde esta semana afecta los vuelos en todo el país. El principal reclamo es la falta de aumentos salariales desde agosto de 2024, a pesar de múltiples negociaciones y dos conciliaciones obligatorias que no lograron destrabar la paritaria.

“En septiembre se va a cumplir un año desde nuestro último incremento. Desde marzo venimos reclamando en todas las instancias, incluidas dos conciliaciones obligatorias, y nunca hubo una oferta salarial concreta por escrito. El gobierno y la empresa hablan de un 15%, pero eso jamás se firmó en un acta”, señaló Gaday

Las medidas de fuerza, que rigen hasta el 30 de agosto, consisten en impedir despegues entre las 19 y las 22 horas, sin afectar aterrizajes ni vuelos en curso. “Nuestro espacio aéreo no se cierra y la seguridad nunca está en riesgo. Todas las aeronaves que están volando son atendidas con normalidad. Lo que hacemos es no autorizar despegues durante esas franjas horarias”, aclaró el dirigente sindical.

El conflicto impacta en todas las compañías aéreas y vuelos privados del país. “Afecta a toda aeronave que esté en tierra en ese horario. No distinguimos entre Aerolíneas Argentinas o empresas privadas. La medida es nacional y alcanza también a los vuelos privados”, explicó.

Respecto a los salarios actuales, Gaday detalló que un controlador en aeropuertos como Aeroparque percibe alrededor de 1,8 millones de pesos mensuales, mientras que en el interior, sin adicionales por zona desfavorable, el ingreso ronda entre 1,4 y 1,5 millones. “Somos un servicio público esencial y no es sencillo llegar a este tipo de medidas, pero después de un año sin respuestas, no había otra alternativa”, sostuvo.

El gremio subrayó que las medidas fueron notificadas el 13 de agosto a la Secretaría de Transporte, la Secretaría de Trabajo, la ANAC y la empresa prestadora de servicios (EANA). “Las compañías tenían diez días para reprogramar los vuelos y evitar que los pasajeros se enteren en el momento. Entendemos la frustración, pero esto podría haberse evitado si se hubieran tomado las previsiones necesarias”, remarcó.

Finalmente, Gaday fue contundente: “Lo que reclamamos es simple: una propuesta salarial real, escrita y firmada en un acta. Mientras no exista, las medidas seguirán”.



















